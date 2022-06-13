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"Маслице. Муки немножко... Мужа у меня два месяца как нет", - жена уничтоженного оккупанта показала праздничный паек ко Дню России. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество За рубежом Война в Украине

Вдова уничтоженного в Украине оккупанта опубликовала видеозапись, на которой продемонстрировала праздничный паек от власти ко Дню России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи женщина демонстрирует бутылку масла, несколько пакетиков с крупами и открытку. Судя по тону комментариев вдовы оккупанта, она не в восторге от такого поздравления.

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Топ комментарии
+108
До сих пор понять не могу - Зачем в рашке отменили крепостное право?
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13.06.2022 15:33
+73
а Вы уверены шо отменили??? мож его как-то переименовали просто...
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13.06.2022 15:35
+66
Да, это историческая несправедливость. Нужно возвращать.
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13.06.2022 15:34
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Страница 2 из 2
А это где ? В РФ или в ЛДНР?
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13.06.2022 21:08 Ответить
Жри ****,пока не прозреешь, пока не вобьем тебе в башку палкой, что сначала надо себе задать вопрос: почему я такая *****-что не шокирует сам факт участия " любимого" в зверствах,о которых трубит весь мир..
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13.06.2022 21:21 Ответить
А это бартер от ***** ..
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13.06.2022 22:07 Ответить
А НЕ ЗАЖИРНО
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13.06.2022 22:34 Ответить
Слезы жалости мешают набирать текст...
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13.06.2022 23:39 Ответить
Не зрозуміло чи баришня вже вдова чи окупант ще десь у нас пакостить? Якщо вдова то мала б бути щасливою власницею 7 мільйонів ржублів виплат "за тушку". Вона ж підсвідомо хотіла грошей і "поваги" благословляючи чоловіка укласти контракт на винищення українців. Отака доля жадібних до чужого...
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14.06.2022 03:08 Ответить
Тот случай, когда комментарии к видео в 1000 раз лучше и прикольнее, чем само видео
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14.06.2022 06:41 Ответить
а чего же свинорылокозломордые кацапские свиноматки хотели... и это только начало лета... а к осень на кацапии будет голод...
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14.06.2022 08:52 Ответить
жри что дали! шалава кацапская...............
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14.06.2022 21:17 Ответить
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