"Маслице. Муки немножко... Мужа у меня два месяца как нет", - жена уничтоженного оккупанта показала праздничный паек ко Дню России. ВИДЕО

Вдова уничтоженного в Украине оккупанта опубликовала видеозапись, на которой продемонстрировала праздничный паек от власти ко Дню России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи женщина демонстрирует бутылку масла, несколько пакетиков с крупами и открытку. Судя по тону комментариев вдовы оккупанта, она не в восторге от такого поздравления.

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