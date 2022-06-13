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армия РФ (15337) война (46615) Киевская область (3537) уничтожение (3804)

"Беспомощные колонны двигались, сталкивались друг с другом, замирали на перекрестках. Прекрасная цель", - артиллерист Кобзарь об "организованном уходе" оккупантов из Киевщины. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Бывший главный инженер одного из подразделений "Киевводоканала", а ныне артиллерист Андрей Кобзарь рассказал об участии своего подразделения в боях с оккупантами.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Военное телевидение Украины, воевать с оккупантами Кобзарь начал в 2014-м году. Был ранен в боях за освобождение Славянска. В 2014-2015 гг. – командир отделения 44-й отдельной артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины. Работал на 152-мм гаубице "Мста-Б". Вместе с побратимами прикрывал украинскую пехоту в Луганской области, в тяжелых боях за Бахмутскую трассу, в том числе и за 31-й блокпост, находившийся неподалеку от Крымского. Потом вернулся в гражданскую жизнь. Занимал должность главного инженера одного из департаментов "Киевводоканала". Продолжал помогать фронту как волонтер. 24 февраля этого года Андрей Кобзарь вернулся в Вооруженные силы Украины, в артиллерийскую бригаду. В марте, в самый жаркий период обороны Киева, вместе с побратимами  работал на этом направлении. Теперь воюет в другом месте.

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Разбабахали бы их тогда, нечем было бы на Донбассе марадерить.
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13.06.2022 16:51 Ответить
Гарно сказано про орлани, хай там бутилка - це ефективно і просто. Річ у тім, що афганці зломили СССР і США... тому, дуже тверезо сказано. Дякую за відео, дуже розумний співбесідник
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13.06.2022 19:36 Ответить
 
 