"Беспомощные колонны двигались, сталкивались друг с другом, замирали на перекрестках. Прекрасная цель", - артиллерист Кобзарь об "организованном уходе" оккупантов из Киевщины. ВИДЕО

Бывший главный инженер одного из подразделений "Киевводоканала", а ныне артиллерист Андрей Кобзарь рассказал об участии своего подразделения в боях с оккупантами.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Военное телевидение Украины, воевать с оккупантами Кобзарь начал в 2014-м году. Был ранен в боях за освобождение Славянска. В 2014-2015 гг. – командир отделения 44-й отдельной артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины. Работал на 152-мм гаубице "Мста-Б". Вместе с побратимами прикрывал украинскую пехоту в Луганской области, в тяжелых боях за Бахмутскую трассу, в том числе и за 31-й блокпост, находившийся неподалеку от Крымского. Потом вернулся в гражданскую жизнь. Занимал должность главного инженера одного из департаментов "Киевводоканала". Продолжал помогать фронту как волонтер. 24 февраля этого года Андрей Кобзарь вернулся в Вооруженные силы Украины, в артиллерийскую бригаду. В марте, в самый жаркий период обороны Киева, вместе с побратимами работал на этом направлении. Теперь воюет в другом месте.

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