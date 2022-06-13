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Россия ведет скрытую мобилизацию, - Зеленский на переговорах с Дудой и Чапутовой. ВИДЕО
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По данным разведки международных партнеров Украины Россия проводит скрытую мобилизацию.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой и президентом Словакии Зузаной Чапутовой.
"Сегодня обстрелы, вчера были обстрелы. Авиаудары, ракетные удары, прилетают ракеты. ... И от разведок, как нашей, так и партнерских (имеем информацию. - ред.), что идет скрытая мобилизация".
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