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Россия ведет скрытую мобилизацию, - Зеленский на переговорах с Дудой и Чапутовой. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

По данным разведки международных партнеров Украины Россия проводит скрытую мобилизацию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой и президентом Словакии Зузаной Чапутовой.

"Сегодня обстрелы, вчера были обстрелы. Авиаудары, ракетные удары, прилетают ракеты. ... И от разведок, как нашей, так и партнерских (имеем информацию. - ред.), что идет скрытая мобилизация".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мариуполь будет освобожден, как и в 2014-м году, - Зеленский. Фоторепортаж
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Топ комментарии
+4
О! Прогрес., а з якого часу він почав дослухатись до іностранних розвідок? Може, скоро перестане і Єрмака слухатись, а там і Каламойського віддасть американцям... мрії, мої мрії!
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13.06.2022 16:57
+1
Как можно "скрытно" мобилизовать ? Нет приказа о мобилизации- можно показать военкому средний палец и спокойно пойти домой.
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13.06.2022 18:35
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А у нас хватает людей? А то на улицах столько бройлеров призывного возраста, бухают наркоманят, а возможно и сдают позиции врагам, кто то этим процессом управляет, или когда гром грянет только тогда начнут чухаться и искать призывников для защиты Украины?
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13.06.2022 16:54 Ответить
О! Прогрес., а з якого часу він почав дослухатись до іностранних розвідок? Може, скоро перестане і Єрмака слухатись, а там і Каламойського віддасть американцям... мрії, мої мрії!
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13.06.2022 16:57 Ответить
скоро гонтарева твоего каломойшу будет раскулачивать падло зеленое
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13.06.2022 18:12 Ответить
Це при чому? Більше б асфальту положилиб ,якби був долар по 3.
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13.06.2022 18:18 Ответить
Потому что в меморандуме с МВФ нам указали доллар по 30, а не по 10. Вот поэтому.
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13.06.2022 18:37 Ответить
Яка прихована!!! Вже місяць згідно указу *****!!!
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13.06.2022 17:42 Ответить
опять зеленский ноет и скиглить - ты бы луяше молча делал что-бы эти скрытые мобилизированные скрылись под землю навечно
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13.06.2022 18:11 Ответить
Как можно "скрытно" мобилизовать ? Нет приказа о мобилизации- можно показать военкому средний палец и спокойно пойти домой.
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13.06.2022 18:35 Ответить
Ще чуть чуть, і русня власних громадян почне штрафувати ща відсутність грошей. І пожене дурнів в воєнком як миленьких.
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13.06.2022 18:59 Ответить
Нужно просто запретить.
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13.06.2022 21:11 Ответить
 
 