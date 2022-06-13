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Сын воюет на стороне Украины, а отец - за Россию: Задержан "народный милиционер "ДНР". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Задержан "народный милиционер ДНР", который расстреливал из танков жилые дома в Северодонецке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Пленный - житель оккупированного Донецка, который с 2015 года воюет против украинской армии в составе танкового подразделения "народной милиции ДНР". А с начала полномасштабного вторжения вместе с оккупационным контингентом ВС РФ прибыл в Луганскую область.

В то же время его собственный сын воюет на стороне Украины.

"У меня семья: жена и сын, с 2014 года проживают в городе Днепре. Я сам с 2015 года - военнослужащий "ДНР". 25 марта 2022 года мы выдвинулись, чтобы начать активные боевые действия против ВСУ", – рассказывает оккупант.

Он признается, что расстреливал из танка химзавод "Заря" в Рубежном, драматический театр и жилые дома в старой части Северодонецка, где скрывались от обстрелов мирные горожане.

По приказу он ровнял город с землей, "прокладывая проходы" для своей пехоты. Именно во время боев в Луганской области военнослужащие ВСУ взяли в плен его и нескольких "пехотинцев".

Также смотрите: "В хохлячую сторону летит фосфор, из машины друшляк будем делать": Оккупант рассказывает о применении запреещнных видов вооружений. АУДИО
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Топ комментарии
+26
Пітарас гребанний. А ще більшими гандонами будуть ті судді, які винесуть вирок цьому ******** у вигляді позбавлення волі терміном на 5 років. Нехай приклад беруть з Чехії, де за участь у війні у складі недоразвитих територій, своїм громадянам там дають по 15 років
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13.06.2022 17:36
+23
Не без этого. Это жизнь. Бывает и такое.
Занимать крайние позиции, что только россияне воюют, это как то глупо.
За 8 лет войны, территории разделили приверженцев. Я считаю, что те, кто там остался - точно не за Украину. И платить им пенсии - дурь несусветная. Это обязанность оккупантов.
Кто хотел, давно уехал.
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13.06.2022 17:37
+20
И сколько мы им будем пенсии платить и социалочку?
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13.06.2022 17:35
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Ну не е%лнулся ли папаша на старости лет?
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13.06.2022 17:29 Ответить
Не без этого. Это жизнь. Бывает и такое.
Занимать крайние позиции, что только россияне воюют, это как то глупо.
За 8 лет войны, территории разделили приверженцев. Я считаю, что те, кто там остался - точно не за Украину. И платить им пенсии - дурь несусветная. Это обязанность оккупантов.
Кто хотел, давно уехал.
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13.06.2022 17:37 Ответить
Нічого дивного. Я з цього боку,а купа рідні та бувших друзів з тієї
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13.06.2022 17:41 Ответить
И это значит что они не е%онутые,когда убивают своих сограждан ибо им великий зомбоящик так сказал? Понять и простить?
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13.06.2022 20:38 Ответить
И сколько мы им будем пенсии платить и социалочку?
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13.06.2022 17:35 Ответить
Пітарас гребанний. А ще більшими гандонами будуть ті судді, які винесуть вирок цьому ******** у вигляді позбавлення волі терміном на 5 років. Нехай приклад беруть з Чехії, де за участь у війні у складі недоразвитих територій, своїм громадянам там дають по 15 років
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13.06.2022 17:36 Ответить
настоящий поцреот бамбаса! поехал херачить по соседним городам. маладец!
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13.06.2022 17:43 Ответить
Его еще и отдадут
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13.06.2022 17:45 Ответить
По ходу, типичный зэк....
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13.06.2022 17:46 Ответить
На городі бузина, а в Києві - дядько. А в них і далі дЄрєвні - а не села! Сумно все це!
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13.06.2022 17:46 Ответить
Якщо говорить "дєрєвня" - це неукраїнець, це натуральний "понаєх".
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15.06.2022 00:15 Ответить
я тебе породив..
а я тебе підар грохну!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
******** Тарас
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13.06.2022 17:54 Ответить
Після тих полонених ідіотів літунів з раші у яких тут мати або інші родичі живуть, навряд чи хтось здивується подібному.
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13.06.2022 18:02 Ответить
и еще про погоду в дыныре !)))

Реинкарнация Паши Ангелиной в ОРДЛО не удалась! ))))


боевики ОРДЛО выпустили на своих ресурсах сюжет о трактористке Даше, которая в отсутствие мужчин занимается полевыми работами и в частности культивирует поля.
Однако все бы ничего, но новоиспеченная трактористка предстала перед камерами в брендовой одежде и с длинными накладными ногтями.


"Даже население ОРДЛО, для которого и предназначался этот видеоролик с намеком последовать примеру Паши Ангелиной, написало комментарии, суть которых сводится к тому, что "трактористка-Даша больше смахивает на "трудящуюся" с массажных так сказать салонов для денеэровского руководства". Ну или с окружной )))))"
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13.06.2022 18:03 Ответить
Так ее тракторист и взял с трассы, у него трактор американский «Дир» , вот мадам и клюнула, теперь минет в кабине при комфорте делает - кондишн, музон, видосики и интернет. Шо непонятно? За такой комфорт любой сломается и трусы снимет…
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13.06.2022 18:10 Ответить
Ну и на йух он нам нужен? Теперь его охраняй, корми, пои, лечи, развлекай и т.д. Тем более что на лугандонов рашисты пленных не меняют, потому, что они рашке на йух не упали эти люди второго сорта….
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13.06.2022 18:06 Ответить
Выше бери - третьего.
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13.06.2022 18:09 Ответить
Чтобы не прослыть фашистами - Скажем как великий киевлянин Булгаков - «второй свежести».
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13.06.2022 18:12 Ответить
Правильно наРОТный милиционер ДНР. Исправьте.
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13.06.2022 18:24 Ответить
Таке враження під дозою
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13.06.2022 18:27 Ответить
З даунбасії як і із раші 98 відсотків біосміття
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13.06.2022 18:43 Ответить
Зомбі...
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13.06.2022 18:44 Ответить
Дыра пленных расстреливает- даже не скрывают. Вон недавно 3-х воинов иностранцев сказали расстреляют. А мы дырян пленных что ? Которые доказано, что убивали мирных ? Все по- женевски, подушечку помягче, и потом на обмен, ага ?
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13.06.2022 18:47 Ответить
Ампутировать ему правую ногу
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13.06.2022 19:52 Ответить
Бажано по горло.
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13.06.2022 20:12 Ответить
Этоженашылюды! Ему надо ещё и пенсию платить 😂
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13.06.2022 20:13 Ответить
не виключено шо воно отримує повишену пенсію, як шахтьор
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13.06.2022 20:58 Ответить
В 46 лет это как бы маловероятно.
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13.06.2022 21:15 Ответить
У них все там танкисты такие? больше наркоманов напоминают.
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13.06.2022 21:19 Ответить
Нет, это у них наркоманы напоминают танкистов.
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14.06.2022 00:08 Ответить
 
 