Сын воюет на стороне Украины, а отец - за Россию: Задержан "народный милиционер "ДНР". ВИДЕО
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Задержан "народный милиционер ДНР", который расстреливал из танков жилые дома в Северодонецке.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Пленный - житель оккупированного Донецка, который с 2015 года воюет против украинской армии в составе танкового подразделения "народной милиции ДНР". А с начала полномасштабного вторжения вместе с оккупационным контингентом ВС РФ прибыл в Луганскую область.
В то же время его собственный сын воюет на стороне Украины.
"У меня семья: жена и сын, с 2014 года проживают в городе Днепре. Я сам с 2015 года - военнослужащий "ДНР". 25 марта 2022 года мы выдвинулись, чтобы начать активные боевые действия против ВСУ", – рассказывает оккупант.
Он признается, что расстреливал из танка химзавод "Заря" в Рубежном, драматический театр и жилые дома в старой части Северодонецка, где скрывались от обстрелов мирные горожане.
По приказу он ровнял город с землей, "прокладывая проходы" для своей пехоты. Именно во время боев в Луганской области военнослужащие ВСУ взяли в плен его и нескольких "пехотинцев".
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Занимать крайние позиции, что только россияне воюют, это как то глупо.
За 8 лет войны, территории разделили приверженцев. Я считаю, что те, кто там остался - точно не за Украину. И платить им пенсии - дурь несусветная. Это обязанность оккупантов.
Кто хотел, давно уехал.
а я тебе підар грохну!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
******** Тарас
Реинкарнация Паши Ангелиной в ОРДЛО не удалась! ))))
боевики ОРДЛО выпустили на своих ресурсах сюжет о трактористке Даше, которая в отсутствие мужчин занимается полевыми работами и в частности культивирует поля.
Однако все бы ничего, но новоиспеченная трактористка предстала перед камерами в брендовой одежде и с длинными накладными ногтями.
"Даже население ОРДЛО, для которого и предназначался этот видеоролик с намеком последовать примеру Паши Ангелиной, написало комментарии, суть которых сводится к тому, что "трактористка-Даша больше смахивает на "трудящуюся" с массажных так сказать салонов для денеэровского руководства". Ну или с окружной )))))"