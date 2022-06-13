Грузинские добровольцы "Стугной" уничтожают вражескую технику с дальнего расстояния. ВИДЕО
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Украинские военнослужащие из Грузинского национального легиона из ПТРК "Стугна" уничтожают вражескую технику.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео уничтожения вражеской бронетехники из ПТРК "Стугна-П" опубликовали в твиттере легиона.
"Досмотрите до конца. Один из самых дальних выстрелов "Стугны", - говорится в сообщении.
Вражеская цель находилась на расстоянии не менее 5 км. Управляемая противотанковая ракета летела до цели не менее 22 секунд.
Wait for it. One of the longest Stugna-P (Skif) shots. pic.twitter.com/jrNoColgCv— Georgian Legion (@georgian_legion) June 13, 2022
Топ комментарии
+59 Александр Чуднивец f1b95bc0
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+31 Дмитро Черних 794bd8a2
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+26 Дмитро Черних 794bd8a2
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Дякую.
https://twitter.com/DimSel007/status/1513165899313864713
javelin вроде недешевый, но их в первые дни войны и до войны передавали
а tow я только пару раз слышал в сирии применяли
(хотя там может устаревший вариант был)