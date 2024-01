Грузинские добровольцы "Стугной" уничтожают вражескую технику с дальнего расстояния. ВИДЕО

Украинские военнослужащие из Грузинского национального легиона из ПТРК "Стугна" уничтожают вражескую технику.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео уничтожения вражеской бронетехники из ПТРК "Стугна-П" опубликовали в твиттере легиона.

"Досмотрите до конца. Один из самых дальних выстрелов "Стугны", - говорится в сообщении.

Вражеская цель находилась на расстоянии не менее 5 км. Управляемая противотанковая ракета летела до цели не менее 22 секунд.

Wait for it. One of the longest Stugna-P (Skif) shots. pic.twitter.com/jrNoColgCv