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Грузинские добровольцы "Стугной" уничтожают вражескую технику с дальнего расстояния. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские военнослужащие из Грузинского национального легиона из ПТРК "Стугна" уничтожают вражескую технику.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео уничтожения вражеской бронетехники из ПТРК "Стугна-П" опубликовали в твиттере легиона.

"Досмотрите до конца. Один из самых дальних выстрелов "Стугны", - говорится в сообщении.

Вражеская цель находилась на расстоянии не менее 5 км. Управляемая противотанковая ракета летела до цели не менее 22 секунд.

Смотрите также: Уничтожение из ПТРК "Стугна" вражеского расчета вместе с боекомплектом. ВИДЕО
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Топ комментарии
+59
Бійцям грузинського легіону-респект...
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13.06.2022 20:42
+31
Молодці,біджо!! Форумчане не будемо ототожнювати кремлівських владних гнид з дружнім народом!!))
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13.06.2022 20:42
+26
Сакартвело респект та щира подяка!!!))
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13.06.2022 20:43
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Бійцям грузинського легіону-респект...
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13.06.2022 20:42 Ответить
Михаил Гиголашвили - о распаде СССР
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13.06.2022 21:00 Ответить
Молодці,біджо!! Форумчане не будемо ототожнювати кремлівських владних гнид з дружнім народом!!))
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13.06.2022 20:42 Ответить
Сакартвело респект та щира подяка!!!))
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13.06.2022 20:43 Ответить
Наразі подяка картвелебі які воюють за Україну і надія що Сакартвело звільниться від проросійської верхівки.
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13.06.2022 21:45 Ответить
Красівоє😁
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13.06.2022 20:45 Ответить
Наші котики. Бережи вас Господь, хлопці
Дякую.
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13.06.2022 20:50 Ответить
Гамарджоба генацвале !!!
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13.06.2022 20:51 Ответить
Грузинський Легіон після вдалої операції

https://twitter.com/DimSel007/status/1513165899313864713
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13.06.2022 20:53 Ответить
Шануєте картвелебі? То називайте їх так як вони себе називають а не як московити.
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13.06.2022 21:48 Ответить
Молодец генацвале! Мы рады что у нас есть такие друзья!
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13.06.2022 20:56 Ответить
Слава Богу, что у нас есть Стугны. С джавелина так далеко не стрельнуть. Нужен TOW, который америкосы не дают. Это лишний пример, что надо вооружение иметь свое.
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13.06.2022 21:27 Ответить
почему не дают tow?
javelin вроде недешевый, но их в первые дни войны и до войны передавали
а tow я только пару раз слышал в сирии применяли
(хотя там может устаревший вариант был)
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13.06.2022 21:29 Ответить
Какой процент попаданий со стугны в среднем?
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13.06.2022 21:55 Ответить
<**********!!!!
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13.06.2022 22:50 Ответить
В среднем последний для кацапов
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13.06.2022 23:40 Ответить
спасибо, друзья.
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13.06.2022 22:02 Ответить
гамарджоба генацвале
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13.06.2022 22:40 Ответить
Молодцы братья-грузины, огромное вам спасибо, что помогаете нам уничтожать эту нечисть русню! Дай вам Бог сил и здоровья, чтоб разгромить этих проклятых тварей!
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13.06.2022 23:18 Ответить
 
 