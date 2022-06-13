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На Харьковщине нацгвардейцы из дрона атаковали рашистов, грузивших боеприпасы. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

На Харьковщине бойцами спецназначения Национальной гвардии с помощью дрона была уничтожена живая сила противника и боекомплект артиллерийских снарядов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Также смотрите: Грузинские добровольцы "Стугной" уничтожают вражескую технику с дальнего расстояния. ВИДЕО
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Топ комментарии
+39
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13.06.2022 21:37
+27
вантажили вантажили та недовантажили... само розвантажилось)))) дуже гарно !!!
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13.06.2022 21:36
+20
Як колискова!
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13.06.2022 21:35
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Баян
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13.06.2022 21:28 Ответить
Порвав як "сумував" за рашистами?
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13.06.2022 21:30 Ответить
В его голове словно взорвалась бомба, все его мозги разлетелись в разные стороны.
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13.06.2022 21:55 Ответить
Гарно але мало... треба "можємПафтаріть"
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13.06.2022 21:29 Ответить
Як колискова!
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13.06.2022 21:35 Ответить
вантажили вантажили та недовантажили... само розвантажилось)))) дуже гарно !!!
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13.06.2022 21:36 Ответить
З сірниками треба бути обережними.
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13.06.2022 21:40 Ответить
а де камікадзе дрони?ще ні одного відео немає
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13.06.2022 21:36 Ответить
було пару відео
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13.06.2022 22:53 Ответить
судячи з того що їх везуть більше - все з ними ок
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13.06.2022 23:11 Ответить
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13.06.2022 21:37 Ответить
Як кажуть кацапи, "спіт в пол глаза" ))))))
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13.06.2022 21:40 Ответить
хароший рузьге!
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13.06.2022 21:50 Ответить
- мертвий рузькій
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13.06.2022 22:12 Ответить
Мильчаков?
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13.06.2022 22:22 Ответить
Нажаль ні.( Але і так добре.
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13.06.2022 22:50 Ответить
"Что ж ты, милая, смотришь искоса,
Низко голову наклоня?"
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13.06.2022 22:57 Ответить
Инсульт правого глаза
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13.06.2022 23:07 Ответить
Так "асвабаждал х@хл0в" що аж очі повилазили.... коли побачив Українців.
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14.06.2022 00:36 Ответить
То у нього від здивування "очі на лоб полізли" коли побачив, "как "хахлы зажрались и жируют!" А якщо серйозно - то це - результат вибуху за його спиною Під обстріл попав "Гупнуло" за спиною - от око з орбіти і вискочило
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14.06.2022 05:31 Ответить
яка простенька, але ефективна річ!

ще б:
- поважче *********
- підрив у повітрі для кращого ураження орків
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13.06.2022 21:38 Ответить
Смерть кацапам!
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13.06.2022 21:38 Ответить
Гарно кацапи, в сраку підсмажені , бігали
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13.06.2022 21:40 Ответить
Там, після вибуху, якась скотиняка бігала туди-сюди(адреналін, аднако)
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13.06.2022 21:40 Ответить
буває і курка без голови бігає...))))
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13.06.2022 21:43 Ответить
Я навіть можу приблизно сказать ЯКІ саме ********** були у кузові - мінометні! Бо три спалахи полум"я, що з"явилося під час детонації - це загоряння бездимного "швидкогорючого" пороху А він використовується саме в додаткових зарядах мінометів (не звертав увагу на дивні "клубки" між оперенням міни перед опусканням її у ствол? Ото воно і є - для підвищення дальності пострілу мішечки з циліндриками пресованого пороху (такі зеленкуваті, величиною з фільтр цигарки) примотуються до хвостовика міни)
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14.06.2022 05:40 Ответить
Нове не постять
UA 3:43 / 6:28 ДОНБАС: ЗВІЛЬНИЛИ 3 СЕЛА ТА ЗНИЩИЛИ ВОРОЖУ ТЕХНІКУ
13 июн. 2022 г
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13.06.2022 22:37 Ответить
Ruzke kurwy
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13.06.2022 21:50 Ответить
В другому епізоді одного затрьохсотили (тепер буде ходити і ножку волочити), а решта сходили під себе "кірпічами". Дуже гуманне відео, але настрій на вечір покращили.)
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13.06.2022 22:55 Ответить
Відео сьогодні зранку з'явилося в Геращенка.Але суть в тому,що відео вже далеко не першої свіжості.
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14.06.2022 07:50 Ответить
 
 