На Харьковщине нацгвардейцы из дрона атаковали рашистов, грузивших боеприпасы. ВИДЕО

На Харьковщине бойцами спецназначения Национальной гвардии с помощью дрона была уничтожена живая сила противника и боекомплект артиллерийских снарядов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

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