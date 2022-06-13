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На Харьковщине нацгвардейцы из дрона атаковали рашистов, грузивших боеприпасы. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
На Харьковщине бойцами спецназначения Национальной гвардии с помощью дрона была уничтожена живая сила противника и боекомплект артиллерийских снарядов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
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