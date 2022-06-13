У нас нет иного выбора, чем выбивать оккупантов со всех наших территорий, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский обратился к гражданам Украины в конце 110-го дня войны с Россией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Мы имеем дело с абсолютным злом. И у нас нет другого выбора, чем идти дальше. Освобождать всю нашу территорию. Выбивать оккупантов из всех наших областей. И хотя сейчас ширина фронта – уже более двух с половиной тысяч километров, чувствуется, что стратегическая инициатива – все же за нами.

Мы придем во все наши города – Херсон, Мелитополь, Мариуполь, Энергодар, мы придем во все наши села, в которых пока нет нашего флага. Нет на административных зданиях, хотя украинских флагов там, я уверен, очень много – просто у людей, дома. И мы их уже видели, когда люди протестовали против оккупантов. И мы их еще увидим – увидим повсюду, когда вернемся… Мы отстроим все, что разрушили оккупанты. От Волновахи до Чорткова. Потому что это – Украина. И на нашу долю выпало возвращать и укреплять", - сказал Зеленский.

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"Прошу всех, кто имеет такую ​​возможность, пообщаться с людьми на оккупированном юге, на Донбассе, в Харьковской области. Расскажите им об Украине. Скажите им правду. Скажите, что будет освобождение. Скажите это Кирилловке, Геническу, Бердянску, Мангушу. Скажите это Горловке, Донецку, Луганску… Скажите это всем в Харьковской области, кто до сих пор вынужден видеть русский флаг на нашей украинской земле… Скажите им, что украинская армия точно придет.

Конечно, мы освободим и наш Крым. Флаг Украины снова будет развевается над Ялтой и Судаком, над Джанкоем и Евпаторией. И пусть каждый российский чиновник, захвативший драгоценную землю в Крыма, помнит: это не та земля, где им будет мир", - подчеркнул президент.