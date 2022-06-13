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У нас нет иного выбора, чем выбивать оккупантов со всех наших территорий, - Зеленский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Президент Владимир Зеленский обратился к гражданам Украины в конце 110-го дня войны с Россией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Мы имеем дело с абсолютным злом. И у нас нет другого выбора, чем идти дальше. Освобождать всю нашу территорию. Выбивать оккупантов из всех наших областей. И хотя сейчас ширина фронта – уже более двух с половиной тысяч километров, чувствуется, что стратегическая инициатива – все же за нами.

Мы придем во все наши города – Херсон, Мелитополь, Мариуполь, Энергодар, мы придем во все наши села, в которых пока нет нашего флага. Нет на административных зданиях, хотя украинских флагов там, я уверен, очень много – просто у людей, дома. И мы их уже видели, когда люди протестовали против оккупантов. И мы их еще увидим – увидим повсюду, когда вернемся… Мы отстроим все, что разрушили оккупанты. От Волновахи до Чорткова. Потому что это – Украина. И на нашу долю выпало возвращать и укреплять", - сказал Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Без мощного наступательного оружия для Украины война только затягивается, - Зеленский

"Прошу всех, кто имеет такую ​​возможность, пообщаться с людьми на оккупированном юге, на Донбассе, в Харьковской области. Расскажите им об Украине. Скажите им правду. Скажите, что будет освобождение. Скажите это Кирилловке, Геническу, Бердянску, Мангушу. Скажите это Горловке, Донецку, Луганску… Скажите это всем в Харьковской области, кто до сих пор вынужден видеть русский флаг на нашей украинской земле… Скажите им, что украинская армия точно придет.

Конечно, мы освободим и наш Крым. Флаг Украины снова будет развевается над Ялтой и Судаком, над Джанкоем и Евпаторией. И пусть каждый российский чиновник, захвативший драгоценную землю в Крыма, помнит: это не та земля, где им будет мир", - подчеркнул президент.
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Топ комментарии
+53
А ты, милок, не хочешь в начале внятно рассказать народу Украины зачем ты их так свободно сюда запустил? Мы бы очень хотели услышать всех предателей поименно.
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13.06.2022 22:03
+46
Цинічне брехло,блазень!!))
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13.06.2022 22:01
+32
Завтра он другое скажет. Кстати про Донецк и Севастополь стыдливо умолчал. *****...
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13.06.2022 22:04
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Ухиляння від військової служби, накопичення награбованих беней грошей в офшорах, договорняки в Омані, зневага та переслідування майданівців, "вагнергейт", відступ на Донбасі з одночасною забороною снайперських груп, та покараннями військовослужбовців за вогонь по терористам, роззброєння добровольців доводячи їм що воно - не лох, розмінування півдня задля прокладання доріг (мабуть для пришвидшеного просування загарбників), повна відмова від оборонного замовлення, скорочення фінансування ЗСУ, згортання всіх ракетних програм, поливання брудом партнерів за попередження про неминуче повноцінне вторгнення, підготовка до шашликів, "евакуація" захисників Маріуполя, ... Ну і багато чого отак швидко і не згадаєш. А скільки ми ще не знаємо про діяння найвеличнішого? Але вже давно зрозуміло що воно каже - одне, а робить - інше.

А відтепер воно, забрехавшись само, просить українців брехати людям на окупованих територіях.

Постає питання: чи взмозі Україна довго протистояти рашці з таким верховним говнокомандуючим? І як в умовах війни Україні позбутися всієї ЗЕленої нечисті, що захопила всі гілки влади і планомірно веде до знищення українців та й самої України.
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14.06.2022 09:47 Ответить
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