Вечером 13 июня оккупанты совершили обстрел Харькова. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Поздним вечером 13 июня российские оккупанты совершили обстрел Харькова.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут пользователи соцсетей.
Отмечается, что было слышно 7 взрывов. Жители города пишут, что слышна работа украинской ПВО и артиллерийские ответы рашистам.
Часть ракет была запущена из Белгородской области.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Просто перед сном вирішили розім'ятися і здохнути ?