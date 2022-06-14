Вечером 13 июня оккупанты совершили обстрел Харькова. ВИДЕО

Поздним вечером 13 июня российские оккупанты совершили обстрел Харькова.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут пользователи соцсетей.

Отмечается, что было слышно 7 взрывов. Жители города пишут, что слышна работа украинской ПВО и артиллерийские ответы рашистам.

Часть ракет была запущена из Белгородской области.

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