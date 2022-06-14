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Вечером 13 июня оккупанты совершили обстрел Харькова. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Поздним вечером 13 июня российские оккупанты совершили обстрел Харькова.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут пользователи соцсетей.

Отмечается, что было слышно 7 взрывов. Жители города пишут, что слышна работа украинской ПВО и артиллерийские ответы рашистам.

Часть ракет была запущена из Белгородской области.

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Кацапи , чого хотіли ?
Просто перед сном вирішили розім'ятися і здохнути ?
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14.06.2022 00:42 Ответить
Гии.. харківянам не смішно.
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14.06.2022 00:46 Ответить
А хто сміється ?
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14.06.2022 00:50 Ответить
горіти вам всім в аду, коцапськи виродки!
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14.06.2022 00:47 Ответить
Поки Білгород, Ростов, Севастополь не будуть таким як Маріуполь, війна не закінчиться.
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14.06.2022 00:49 Ответить
Можливо потрібно починати з москви ?
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14.06.2022 00:51 Ответить
ДРГ в Бєлгороді може подіяти дуже сильно на кацапів, шо цю війну треба закінчувати.
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14.06.2022 01:16 Ответить
 
 