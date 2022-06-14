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В Брянской области РФ сообщают о мощном взрыве, горит военная часть, - соцсети. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В 50 километрах от границы с Украиной снова неспокойно. По словам очевидцев, в Брянской области утром раздался мощный взрыв.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местные телеграм-каналы.
Сообщается, что вертолет кружил над воинской частью, затем произвел 2 выстрела и быстро исчез. По предварительной информации – горит военная часть. Во всем городе исчезли свет и вода. Якобы снаряд также попал в жилой дом, ранена женщина.
В настоящее время более подробной информации о происшествии нет.
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+141 Иван Петров d4225322
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показать весь комментарий14.06.2022 09:31
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Пожалуйста, подождите...
воронезька та курська народні республіки пробують їх замирити, але періодично від них огрібають.
Пропозиція розглянути варіант скорочення БеНР та БрНР не прийнята, оскільки немилозвучна.
быдлолюмен- пролетариат воюет с силовичьем, обычная гражданская война нарасие.
Не варто забувати що зараз частина Брянської області- це колишня українська Стародубщина, яку анексували росіяни в 1919 році- більшість храмів там побудовано на кошти наших гетьманів і козацької старшини.
оон має негайно ввести туди блакитні шоломи аби попередити оці всі їхні геноциди
Там же кананешніков казав, що нашу авіацію сотий раз повністю знищено.
Банками з помідорами відбиваємося.
???
Що значить - неспокійно ?
Все так, як має бути.
Давайте ще ! Чого лише брянськ ?
можно и так: во всем городе исчезли руссосвины.
Они же братья!
Может созвать Совет Безопасности ООН? Высказать обеспокоенность?
А, кацапы?
У рашагвинтокрила заканчивалось пальне и он вынужден был сбросить пару ракет шоб дотянуть до места посадки.
https://www.youtube.com/watch?v=xenSke6ezfQ&ab_channel=UaLyric
"...Снаряд задел часть военной базы и часть жилого комплекса..."
Що ж то за снаряд такий був? Ядро?