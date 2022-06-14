В Брянской области РФ сообщают о мощном взрыве, горит военная часть, - соцсети. ВИДЕО

В 50 километрах от границы с Украиной снова неспокойно. По словам очевидцев, в Брянской области утром раздался мощный взрыв.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местные телеграм-каналы.

Сообщается, что вертолет кружил над воинской частью, затем произвел 2 выстрела и быстро исчез. По предварительной информации – горит военная часть. Во всем городе исчезли свет и вода. Якобы снаряд также попал в жилой дом, ранена женщина.

В настоящее время более подробной информации о происшествии нет.

Также смотрите: В результате обстрелов Харьковщины двое детей получили осколочные ранения, - ГСЧС. ФОТО