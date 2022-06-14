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В Брянской области РФ сообщают о мощном взрыве, горит военная часть, - соцсети. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В 50 километрах от границы с Украиной снова неспокойно. По словам очевидцев, в Брянской области утром раздался мощный взрыв.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местные телеграм-каналы.

Сообщается, что вертолет кружил над воинской частью, затем произвел 2 выстрела и быстро исчез. По предварительной информации – горит военная часть. Во всем городе исчезли свет и вода. Якобы снаряд также попал в жилой дом, ранена женщина.

В настоящее время более подробной информации о происшествии нет.

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В Брянской области РФ сообщают о мощном взрыве, горит военная часть, - соцсети 01
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Топ комментарии
+141
Брянская и Белгородская народные республики снова воюют. Кто же поссорил эти два братских народа?
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14.06.2022 09:31
+94
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14.06.2022 09:38
+71
братские народы брянской и курской республик, ну что вы там опять не поделили ?
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14.06.2022 09:31
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Брянская и Белгородская народные республики снова воюют. Кто же поссорил эти два братских народа?
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14.06.2022 09:31 Ответить
И это - только начало! Придёт время, они ещё будут просить своего бункерного вождя «вернуть все взад»
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14.06.2022 09:48 Ответить
Приводом стала назва БНР - не можуть визначитися, кому вона належить.
воронезька та курська народні республіки пробують їх замирити, але періодично від них огрібають.
Пропозиція розглянути варіант скорочення БеНР та БрНР не прийнята, оскільки немилозвучна.
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14.06.2022 09:52 Ответить
😆
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14.06.2022 10:10 Ответить
Скрепну назву отримає переможець цього двобою. Тож нехай б'ються запекліше.
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14.06.2022 11:35 Ответить
да опять кто то закурил , другое и думать нельзя
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14.06.2022 10:11 Ответить
Расиянский вертолёт обстрелял, к бабке не ходи. Не первый раз чекисты-большевичье бьют по "своим'. Классовая борьба, прослойка интеллигенции сидит, быдло люмен- пролетариат воюет с силовичьем, обычная гражданская война нарасие.
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14.06.2022 10:56 Ответить
Прикольно будет, когда московская народная республика обменяется ядерными ударами с ДНР (дальневосточной народной республикой)
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14.06.2022 10:28 Ответить
Генерал Хрещатицький у 1918 році там організовував українське військо. Тому це теоретично можливо
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14.06.2022 10:30 Ответить
Причому воюють ра Мі-28 яких в Україні ніколи не було.

Не варто забувати що зараз частина Брянської області- це колишня українська Стародубщина, яку анексували росіяни в 1919 році- більшість храмів там побудовано на кошти наших гетьманів і козацької старшини.
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14.06.2022 10:29 Ответить
😂🤣
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14.06.2022 12:15 Ответить
братские народы брянской и курской республик, ну что вы там опять не поделили ?
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14.06.2022 09:31 Ответить
знову не поділили...з такою потужною армією на гвинтокрилах, вони продовжуватимуть взаємне самознищення...а казали воронєж, воронєж...
оон має негайно ввести туди блакитні шоломи аби попередити оці всі їхні геноциди
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14.06.2022 09:55 Ответить
Может, это собаки кадыровцы против боевых бурятов?
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14.06.2022 10:59 Ответить
Бавовна!
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14.06.2022 09:31 Ответить
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14.06.2022 09:52 Ответить
Бавовна, ранішня бавовна )) КРАСВВОЕ.
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14.06.2022 09:33 Ответить
Знову хтось покурив там, де не треба. Куріть, кацапи, куріть на здоров'я.
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14.06.2022 09:34 Ответить
Полкани списують покрадене на вiйну.
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14.06.2022 09:36 Ответить
100%, таким шансом грех невоспользоваться, спишут все + за долю малую спишут и того чего небыло, но по документам было поставленно в аккурат перед этим днем с соседних частей.
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14.06.2022 10:08 Ответить
Шоб у вас там всё повзрывалось и выгорело, кацапы поганые!
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14.06.2022 09:36 Ответить
Нашій авіації роботи вистачає на сході та півдні України То кацапи свій принцип включили: "Бей своих - чтоб чужие боялись!" "Рязанський сахарок-2"
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14.06.2022 09:52 Ответить
Вполне может быть .Но всё же бомбили военный обьект ,а рязанский сахар это терракты с массовыми жертвами именно среди гражднского населения, организованные фсб.Здесь скорее всего наши вертолёты поработали
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14.06.2022 10:26 Ответить
А кто спорит , конечно ваши . Украине с калашей по миномётам запретили отвечать , а тут вертолёт на 50 км от границы .
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14.06.2022 11:39 Ответить
Йой, які у це нас "вертолети"?

Там же кананешніков казав, що нашу авіацію сотий раз повністю знищено.

Банками з помідорами відбиваємося.
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14.06.2022 11:39 Ответить
Йде ВЕЛИКИЙ ПЕРЕДІЛ території ерефії між "народними республіками"
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14.06.2022 09:37 Ответить
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14.06.2022 09:38 Ответить
То Петро Перший дуркує)
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14.06.2022 09:40 Ответить
ССО?
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14.06.2022 09:40 Ответить
бск
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14.06.2022 10:22 Ответить
За 50 кілометрів від кордону з Україною знову неспокійно.

???
Що значить - неспокійно ?
Все так, як має бути.
Давайте ще ! Чого лише брянськ ?
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14.06.2022 09:40 Ответить
То ***** готує мобілізацію.
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14.06.2022 09:48 Ответить
У ЗСУ з'явилися трофейні Мі-28.
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14.06.2022 09:43 Ответить
Якби з'явилися, то для них є інша робота. Кацапи самі себе чудово ********.
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14.06.2022 11:47 Ответить
восемь лет москва банбит брянск
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14.06.2022 09:43 Ответить
бандіт бурятск
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14.06.2022 11:25 Ответить
МО Украины за*балась повторять -- заберите у ватников спички !!!
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14.06.2022 09:45 Ответить
Поправка: МОЗ України постійно попереджає про шкідливість паління взагалі.
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14.06.2022 09:46 Ответить
НЛО. Марсіано-бандерівці.
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14.06.2022 09:45 Ответить
Горіла сосна, палала, ...
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14.06.2022 09:45 Ответить
Гори гори ясно, чтобы не погасло!
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14.06.2022 09:45 Ответить
самострел
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14.06.2022 09:46 Ответить
«Во всем городе исчезли свет и вода»…
можно и так: во всем городе исчезли руссосвины.
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14.06.2022 09:46 Ответить
Чому це "неспокійно". Мене ця новина заспокоїла.
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14.06.2022 09:47 Ответить
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14.06.2022 10:02 Ответить
rjuzke , shtob vam kazdy den po noge atrivalo i vybuhalo ne tilki v srake ! zhelaju rashistam po bolshe trupov !
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14.06.2022 09:47 Ответить
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14.06.2022 11:32 Ответить
Висловлюю стурбованість.
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14.06.2022 09:50 Ответить
Я не пойму, почему самоопределившийся народ курской области нападает на самоопределившийся народ брянской области?
Они же братья!
Может созвать Совет Безопасности ООН? Высказать обеспокоенность?
А, кацапы?
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14.06.2022 09:52 Ответить
Гиркину пора определиться - он за Брянск или Курск...
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14.06.2022 10:01 Ответить
***** знає як "стимулювати" своїх рабокацапов на мобілізацію.
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14.06.2022 10:03 Ответить
хлопок ватного сала в смальцевом детонаторе..пух и ватная нога отпала ...
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14.06.2022 10:05 Ответить
Якщо це самі русосвини, то мали б бити по дитячому садку, школі чи житловому комплексу. На крайній випадок - горілчаний чи пивний завод. А військова частина? Незрозуміло.
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14.06.2022 10:06 Ответить
" Локотская рєспубліка"
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14.06.2022 10:07 Ответить
Петро 1 воює з Адольфом 2
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14.06.2022 10:11 Ответить
Да, неспокойно сейчас на Звездобрянщине.
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14.06.2022 10:12 Ответить
Создают БНР?
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14.06.2022 10:15 Ответить
Элементарно!
У рашагвинтокрила заканчивалось пальне и он вынужден был сбросить пару ракет шоб дотянуть до места посадки.
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14.06.2022 10:19 Ответить
Похоже что не дотянул и упал вместе с ракетами.
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14.06.2022 11:39 Ответить
Вертолет точно не наш
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14.06.2022 10:22 Ответить
Сигареты не того калибра курили...
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14.06.2022 10:24 Ответить
***,так це ж вони скоро і по кремлю вгатять,щоб нас звинуватити! Ваааав, час перестає бути скучним,чекаємо з нетерпінням!!!
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14.06.2022 10:27 Ответить
Бавовняне вутро на росії 💥💥💥
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14.06.2022 10:28 Ответить
Жители братской брянской области просто умоляют Зеленского о помощи. Повсеместно надрывно звучит: "Украина, памаги!" и "Валодя, введи вайска!"
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14.06.2022 10:33 Ответить
Судя по профилю вертолет - Ми-28. Значит удар нанесла Белгородская народная республика (не Украина). Брянская народная республика теперь будет просить братскую военную помощь у Воронежской народной республики
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14.06.2022 10:35 Ответить
Хто відірвав бабі ногу?
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14.06.2022 10:41 Ответить
А чи була та баба, а якщо і була, то чи була у неї нога. Тут не все так однозначно)
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14.06.2022 11:11 Ответить
Це була Венера Брянська!
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14.06.2022 12:00 Ответить
"Купила мама мені коня, а задньої ноги у нього нема..."
https://www.youtube.com/watch?v=xenSke6ezfQ&ab_channel=UaLyric
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14.06.2022 11:38 Ответить
Схоже Україні пора ввести на Брянщину війська, щоб припинити цю "братовбивчу війну")
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14.06.2022 11:09 Ответить

"...Снаряд задел часть военной базы и часть жилого комплекса..."

Що ж то за снаряд такий був? Ядро?
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14.06.2022 11:23 Ответить
Июнь, грозы, молнии! Жаль грады не достают.
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14.06.2022 11:56 Ответить
Баба-****, - оторванной ногой окна повыбивала в домах!
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14.06.2022 13:18 Ответить
 
 