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война (46661) мародерство (434) Запорожская область (2242) Приморск (3)

Оккупанты мародерят в городском конференц-центре Приморска на Запорожье. ВИДЕО камер наблюдения

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

В сети опубликована видеозапись камер наблюдения, на которой зафиксированы фрагменты мародерства российских оккупантов в городском конференц-центре Приморска в Запорожской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ворвавшиеся в помещение 8 марта оккупанты взломали двери, рылись в шкафах и на полках. Все их действия были зафиксированы камерами наблюдения, о существовании которых захватчики догадались не сразу.

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Топ комментарии
+20
Мразота кончена рашиская.
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14.06.2022 10:01
+17
Ті, хто приходить визволяти, не грабують. Це - орда, за визначенням. Вбивати, вбивати і ще раз вбивати. Без усякого жалю
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14.06.2022 10:14
+15
"Асвабадітєлі", ****..
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14.06.2022 09:57
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Нет так страшен враг, как внутренние крысы которые грабят во время необъявленной войны страну и умалчивают специально проблемы войны ради внутренней своей преференции Срочно смотреть всем. не знаю ,как это пояснить. САБОТАЖ ПЕРЕМОГИ: ХТО І ЧОМУ КИНУВ 40 ХЛОПЦІВ
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14.06.2022 09:57 Ответить
"Асвабадітєлі", ****..
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14.06.2022 09:57 Ответить
"Асвабаділі" від цінностей, котрих в них немає
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14.06.2022 11:20 Ответить
Казламордиє.
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14.06.2022 11:39 Ответить
Нахера ему плакат?
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14.06.2022 10:00 Ответить
Жопу подтирать, у них туалетная бумага только по телевизору
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14.06.2022 10:08 Ответить
То не плакат , то карта !
Видно задовбалися користуватися картами ще з СРСР
Тому і забрав , бо новенька
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14.06.2022 10:13 Ответить
Чтобы смотреть на четыре позиции откуда готовилось нападение
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14.06.2022 10:47 Ответить
Він взяв карту міста.
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14.06.2022 12:21 Ответить
Мразота кончена рашиская.
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14.06.2022 10:01 Ответить
Ті, хто приходить визволяти, не грабують. Це - орда, за визначенням. Вбивати, вбивати і ще раз вбивати. Без усякого жалю
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14.06.2022 10:14 Ответить
эти кацапы почти все на одно лицо и похожи на хйла, как жирные крысы с зоновской параши
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14.06.2022 10:25 Ответить
Вот хреново что наши отступают и ничего не минируют, Можно было одним нажатием кнопки уничтожить сразу дюжину орков. И не нужны никакие сверх дорогие байрактары и гаубицы
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14.06.2022 10:55 Ответить
90% официальных мин сдадут предатели. Хотя бы в формате, что "неделю назад где-то разгружали гексоген, машина была". И этого уже хватит. Не забывайте, что это все регионы, где 90% голосовали за Зеленского.

Ну и что-то не помню, чтобы мы много взрывчатки производили сами. Казалось бы, делай хоть из угля, хоть из селитры (очищенной от добавок). Но этого нет.

Надо просто людей научить делать взрывчатку у себя дома. В пластиковой бочке из перегнанной селитры и диз топлива, взрыватели по таймеру или по пропаданию радиосигнала задержки уже раздать желающим. От 200кг хотя бы фугасы. Минирование программисты сделают лучше, чем половина недомайоров. Но боятся как и с раздачей оружия в октябре-декабре, когда это было крайне важно, так как обращаться и стрелять нужно научиться. Да они в том числе боятся того, что народ сам себя защитит от кацапов, если те в каждом доме получат взрыв в любой момент и не смогут их грабить, а также зимой у них не будет жилья никакого, все взорвут. Тогда политики не будут героями в глазах народа и как бы будут не нужны вообще.
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14.06.2022 11:59 Ответить
кацапов - убивать, убивать и еще раз убивать
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14.06.2022 11:04 Ответить
Треба викликати поліцію охорони...
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14.06.2022 11:13 Ответить
****** рюсськiе быдлота не подмытая шваль *********.
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14.06.2022 11:58 Ответить
Коли вони заходять до приміщення , то дуже нагадують американські ролікі тіпа "єнот залазть в маркет". Але там фігурують симпатичні звірята, а тут оркус вульгаріс, прямоходяче. І токо ЗСУ...
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14.06.2022 12:08 Ответить
фу, курва. який непотріб, яке днище... ссавці, примати
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14.06.2022 13:15 Ответить
Товар-ищи
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14.06.2022 15:03 Ответить
Странно, а немцы за Мародерство и изнасилование, расстреливали
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14.06.2022 15:35 Ответить
ступил на землю нашу, должен умереть и не какой пощады,вас ТВАРИ ни кто сюда не звал. А тех кто марадёрил отрубить руки а потом растрелять после мучений.
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14.06.2022 18:21 Ответить
Та хто б сомневался! Они ж вторглись в цивилизованную Украину из Богом забытых мухосрансков типа Забайкальский край, Коми-пермяцкий АО, Амурская область, Якутия, хабаровские ***** и другая жопа, где не только асфальта нет и не будет а и воды нет…. А тут вдруг укропы так цивилизовано и побагатому. Орки короче говоря. Это видео для тех кто кричит что рашистские солдаты на насилие и мародерство не способны…
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14.06.2022 18:59 Ответить
**** противно смотреть. Кроме пропитанной поносом формы ни куя не видели.
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14.06.2022 19:29 Ответить
 
 