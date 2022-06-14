"Дох#я кто отказался. В бой пошли всего 30 человек": Российские оккупанты боятся прямых столкновений с ВСУ, - перехват СБУ. АУДИО

Российские военные массово отказываются от прямого столкновения с украинскими защитниками.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует перехват разговора оккупанта с женой.

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"У нас, бл#ь, дох#я кто отказался. В бой пошли со всего батальона тридцать человек… Кого ранило, кто 200-й, кто 300-й, кто отказался… Всего тридцать человек со всего батальона. Тридцать! Представляешь?" – жалуется рашист.

Обычно батальон насчитывает от 300 до 900 военнослужащих в зависимости от типа войск.

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