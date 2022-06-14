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"Дох#я кто отказался. В бой пошли всего 30 человек": Российские оккупанты боятся прямых столкновений с ВСУ, - перехват СБУ. АУДИО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские военные массово отказываются от прямого столкновения с украинскими защитниками.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует перехват разговора оккупанта с женой.

"У нас, бл#ь, дох#я кто отказался. В бой пошли со всего батальона тридцать человек… Кого ранило, кто 200-й, кто 300-й, кто отказался… Всего тридцать человек со всего батальона. Тридцать! Представляешь?" – жалуется рашист.

Обычно батальон насчитывает от 300 до 900 военнослужащих в зависимости от типа войск.

Также смотрите: "П#здуют без конца и края. Уже у пацанов крыша едет. Уже троих на дуру отправили": российский оккупант жалуется на постоянные обстрелы ВСУ. ВИДЕО
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Топ комментарии
+11
Кацапы массой бьют,где такого не наблюдается,они-бегут,Херсонщина,Харьков,Николаев,Чернигов,Киев,Сумы...ну а ты лахтинская падаль,прощайся с родителями и выдвигайся на передовую,я тебя встречу.
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14.06.2022 10:54
+5
что происходит? как они 30 кто не отказался захватывают наши города?
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14.06.2022 11:22
+4
Им просто всего 30 мешков для трупов подвезли. Остальным не хватило.
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14.06.2022 10:51
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Зная рос армию, то там таких немного. Они больше своих боятся, чем наших
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14.06.2022 10:33 Ответить
Напевно ті, що відмовилися бути захеряченими нашими бійцями вспіють ще день чи два зі своїми свиноматками поспілкуватися. А далі прийдуть овцейоби кадирова і погонять решту стада перед собою на убой.
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14.06.2022 10:40 Ответить
Кацапойоби буде правильніше
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14.06.2022 11:55 Ответить
Складається враження ,що кацапи таким нехитрим чином, виполюють з свого загалу придурків. Євгеніка ,нах!
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14.06.2022 10:42 Ответить
Кацапы массой бьют,где такого не наблюдается,они-бегут,Херсонщина,Харьков,Николаев,Чернигов,Киев,Сумы...ну а ты лахтинская падаль,прощайся с родителями и выдвигайся на передовую,я тебя встречу.
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14.06.2022 10:54 Ответить
о какой массе речь? если с начала войны их было в 2 раза меньше?
у нас сейчас армия, по словам, боневтика, 700 тысяч человек!!!
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14.06.2022 11:21 Ответить
Кацапи не бояться воювати, вони не вступають в бій при рівній кількості сил, просто відходять і викликають вогонь арти, авіацію...
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14.06.2022 10:58 Ответить
НЄТ !!!

НЕ перевестись долбо.бам на земле рассийской !!!
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14.06.2022 10:50 Ответить
Им просто всего 30 мешков для трупов подвезли. Остальным не хватило.
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14.06.2022 10:51 Ответить
"Дымилась роща под горою
И вместе с ней дымил бурят.
Нас оставалось только трое
Из восемнадцати..."
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14.06.2022 11:08 Ответить
... *******!"
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14.06.2022 13:45 Ответить
что происходит? как они 30 кто не отказался захватывают наши города?
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14.06.2022 11:22 Ответить
хто ж тоді Марік взяв та Сєвєродонецьк штурмує?
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14.06.2022 11:43 Ответить
 
 