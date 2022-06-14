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"Дох#я кто отказался. В бой пошли всего 30 человек": Российские оккупанты боятся прямых столкновений с ВСУ, - перехват СБУ. АУДИО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские военные массово отказываются от прямого столкновения с украинскими защитниками.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует перехват разговора оккупанта с женой.
"У нас, бл#ь, дох#я кто отказался. В бой пошли со всего батальона тридцать человек… Кого ранило, кто 200-й, кто 300-й, кто отказался… Всего тридцать человек со всего батальона. Тридцать! Представляешь?" – жалуется рашист.
Обычно батальон насчитывает от 300 до 900 военнослужащих в зависимости от типа войск.
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Топ комментарии
+11 Serhios Bond 5ae25a76
показать весь комментарий14.06.2022 10:54
+5 Борменталь Незабаром
показать весь комментарий14.06.2022 11:22
+4 Бенина Мама
показать весь комментарий14.06.2022 10:51
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у нас сейчас армия, по словам, боневтика, 700 тысяч человек!!!
НЕ перевестись долбо.бам на земле рассийской !!!
И вместе с ней дымил бурят.
Нас оставалось только трое
Из восемнадцати..."