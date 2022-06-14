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На День России в оккупированном Херсоне уличный музыкант играет гимн сечевых стрельцов "Ой, у лузі червона калина...". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Уличный музыкант исполнил гимн украинских сечевых стрельцов "Ой, у лузі червона калина..." в оккупированном Херсоне.

Как сообщает Цензор.НЕТ, произошло это 12 июня - в день, когда оккупанты отмечают День России. Видео исполнения украинской патриотической песни опубликовано в соцсетях.

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Топ комментарии
+60
Бережи тебе Господь, Людино
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14.06.2022 11:02
+39
Уже в 10 км. от Херсона.
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14.06.2022 10:56
+26
Відважна людина!
І виконання гарне та оригінальне.

Маємо звільнити Таврію!
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14.06.2022 11:07
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Уже в 10 км. от Херсона.
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14.06.2022 10:56 Ответить
Господи,допоможи визволити нашi землi та наших людей, що
в окупацii та полонi! Змилуйся Спасителю наш, на Тебе надiя
та нашi сподiвання!!! 🙏🙏🙏 Благослави та захисти наших
Героiв, що боронять нашу землю!!! 🙏🙏🙏
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14.06.2022 11:24 Ответить
Бережи тебе Господь, Людино
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14.06.2022 11:02 Ответить
🙏🙏🙏 I як можна кинути таких Людей на поталу вороговi?!
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14.06.2022 11:30 Ответить
Загребут его в подвал для разговора(. И дай Бог чтоб живым вернулся.
Сейчас у нас и не затакое забирают.
(привет из оккупированного Токмака).
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14.06.2022 11:05 Ответить
Храни Вас Боже!!! 🙏🙏🙏
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14.06.2022 11:31 Ответить
https://youtu.be/GcnNzKxiiUU
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14.06.2022 11:34 Ответить
может и забирать не будут - просто кончат сразу и все.
жесть.. вот на фига это публиковать?
надеюсь это ошибка и мужик не в Херсоне.
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14.06.2022 12:26 Ответить
Орки все рівно не знають, що це за пісня.
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14.06.2022 11:06 Ответить
Не існує Марика, Сіверодонецька, а от Херсон вони захопили без бою, не було сенсу руськомовити його, а от села на Херсонщині розбиті вщент.
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14.06.2022 11:08 Ответить
Да, такие же руины как и на месте Донецка и Луганска.
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14.06.2022 11:17 Ответить
Відважна людина!
І виконання гарне та оригінальне.

Маємо звільнити Таврію!
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14.06.2022 11:07 Ответить
Печально. Печально за реакцию жителей.Ходит стадо,покупает пищу. Ходит мимо. Бл.дь. Тошно смотреть на это равнодушие "граждан" страны.
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14.06.2022 11:16 Ответить
Акакаяразница.
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14.06.2022 11:18 Ответить
А ви що хочете ? Шо б люди зібрались навколо та почали підспівувати в окупованному рашистами місті? Херсон всьому світу показав своє відношення до расєї та окупантів. До тих пір поки могли.Виходили на мітінги. Гадаю . що кожен. хто пройшов поруч. мовчки радів.
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14.06.2022 12:22 Ответить
жить хотят. Тебе это смотреть тошно? чувак - смертник. Сходи, если хочешь умереть, спой гимн Украины посреди Марика сегодня, будь героем.
Чо сышь?
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14.06.2022 12:25 Ответить
Шановні!

Придивіться уважніше. Херсонці відразу відреагували!
Дякуючи хороброму Музиканту, вони почали класти гроші!!
Вони впізнали пісню й дякували йому!!
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14.06.2022 15:31 Ответить
У него протез правой ноги
Наверное, он много пережил и не боится
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14.06.2022 11:20 Ответить
😰 Мабуть так воно i е...
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14.06.2022 11:35 Ответить
Заезжие "звезды"рабZeи после концертах в Херсоні попали в аварию...подохших к сожалению нет...Известный сайтер Ютьюба Обманутый россиянин сообщил интересную вещь...
автомашины украденные в Украине сжигают на территории рабZei неизвестные партизаны...их владельцами являются мародёры...жены их плачут... видео снято их знакомыми рядом с сожженными авто...
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14.06.2022 11:40 Ответить
Шикарне виконання!
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14.06.2022 12:14 Ответить
вы блин нормальные? обрекли человека на смерть.. нах такое выкладывать? он В ОККУПАЦИИ!
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14.06.2022 12:24 Ответить
Херсонцы и Мелитопольцы должны быть освобождены в первую очередь. Сегодня по ТВ показали как в Славянске женщина плачет и рассказывает, что 90% славянска ждет русских, как они говорят "ждем наших русских мальчиков". Так что сравнивайте.
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14.06.2022 14:05 Ответить
та вже у 14-му було видно що це за "русскіє мальчики", і за 90% теж...як рахували, хто, за якою методою? у нас вже були розіп"яті хлопчики і смажені снігури.
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14.06.2022 15:55 Ответить
Як гітарист та меломан, можу сказати що цей чоловік надзвичайно талановитий. Такі аранжировка та виконання гідні більшого визнання ніж вуличний перфоманс, але може саме там його музика найбільш цінна у цей час.
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14.06.2022 16:16 Ответить
Просто - НАШ! Просто - красень! Окраса любого гурту, навіть ОЕ. Гідний великої сцени і неймовірної кількості шанувальників.
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18.06.2022 18:33 Ответить
 
 