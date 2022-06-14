На День России в оккупированном Херсоне уличный музыкант играет гимн сечевых стрельцов "Ой, у лузі червона калина...". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Уличный музыкант исполнил гимн украинских сечевых стрельцов "Ой, у лузі червона калина..." в оккупированном Херсоне.
Как сообщает Цензор.НЕТ, произошло это 12 июня - в день, когда оккупанты отмечают День России. Видео исполнения украинской патриотической песни опубликовано в соцсетях.
Топ комментарии
+60 Чайка Київ
показать весь комментарий14.06.2022 11:02
+39 Serhios Bond 5ae25a76
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+26 Алекс Мышкевич
показать весь комментарий14.06.2022 11:07
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Пожалуйста, подождите...
в окупацii та полонi! Змилуйся Спасителю наш, на Тебе надiя
та нашi сподiвання!!! 🙏🙏🙏 Благослави та захисти наших
Героiв, що боронять нашу землю!!! 🙏🙏🙏
Сейчас у нас и не затакое забирают.
(привет из оккупированного Токмака).
жесть.. вот на фига это публиковать?
надеюсь это ошибка и мужик не в Херсоне.
І виконання гарне та оригінальне.
Маємо звільнити Таврію!
Чо сышь?
Придивіться уважніше. Херсонці відразу відреагували!
Дякуючи хороброму Музиканту, вони почали класти гроші!!
Вони впізнали пісню й дякували йому!!
Наверное, он много пережил и не боится
автомашины украденные в Украине сжигают на территории рабZei неизвестные партизаны...их владельцами являются мародёры...жены их плачут... видео снято их знакомыми рядом с сожженными авто...