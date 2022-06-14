На День России в оккупированном Херсоне уличный музыкант играет гимн сечевых стрельцов "Ой, у лузі червона калина...". ВИДЕО

Уличный музыкант исполнил гимн украинских сечевых стрельцов "Ой, у лузі червона калина..." в оккупированном Херсоне.

Как сообщает Цензор.НЕТ, произошло это 12 июня - в день, когда оккупанты отмечают День России. Видео исполнения украинской патриотической песни опубликовано в соцсетях.

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