"Мы уже близко - 10 километров до Херсона. Ждите нас. Держитесь. Все будет Украина", - украинский воин записал обращение к жителям оккупированного города. ВИДЕО

Украинский боец записал обращение к жителям оккупированного Херсона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, обращение опубликовано в соцсетях.

"Мы уже близко - 10 километров до Херсона. Ждите нас. Мы обязательно будем. Держитесь. Все будет Украина", - говорит боец на записи.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Читайте на "Цензор.НЕТ": На День России в оккупированном Херсоне уличный музыкант играет гимн сечевых стрельцов "Ой, у лузі червона калина...". ВИДЕО