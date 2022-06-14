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Артиллеристы 28-й ОМБР уничтожили вражескую БМП и боеприпасы. ВИДЕО беспилотника

Видео Цензор.НЕТ Общество За рубежом

Артиллеристы 28-й отдельной механизированной бригады имени рыцарей Зимнего похода, защищающие Украину на юге, уничтожили вражескую БМП и боеприпасы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцы обнародовали в соцсети.

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Красівоє
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14.06.2022 12:09 Ответить
разбегающихся орков не видно, значит получился москаль в горшочке.
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14.06.2022 12:09 Ответить
Мої друзі Лицарі
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14.06.2022 12:47 Ответить
Внутри ниче та че бензовоз был? хреначит зачетно)))
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14.06.2022 12:48 Ответить
фермера шкода (якщо він не продався), у нього техніка постраждала.
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14.06.2022 12:50 Ответить
Зіпсували господарство сільському роботязі
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14.06.2022 14:43 Ответить
Піротехнічні заходи. Звертатися в 28-му Омбр. Заявки цивільного населення також розглянемо.
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14.06.2022 15:08 Ответить
 
 