Артиллеристы 28-й ОМБР уничтожили вражескую БМП и боеприпасы. ВИДЕО беспилотника
Видео Цензор.НЕТ Общество За рубежом
Артиллеристы 28-й отдельной механизированной бригады имени рыцарей Зимнего похода, защищающие Украину на юге, уничтожили вражескую БМП и боеприпасы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцы обнародовали в соцсети.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Fish Man
показать весь комментарий14.06.2022 12:09 Ответить Мне нравится 6
Dmitri 18251fb2
показать весь комментарий14.06.2022 12:09 Ответить Мне нравится 6
Валентина Саюн
показать весь комментарий14.06.2022 12:47 Ответить Мне нравится 2
Dmitriy d950aaac
показать весь комментарий14.06.2022 12:48 Ответить Мне нравится 1
Ap Kats
показать весь комментарий14.06.2022 12:50 Ответить Мне нравится 2
Yuriy Karyy
показать весь комментарий14.06.2022 14:43 Ответить Мне нравится 0
Al Kw
показать весь комментарий14.06.2022 15:08 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...