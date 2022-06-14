Воровали все, что видели: Как российские оккупанты "штурмовали" магазин в Сумской области. ВИДЕО
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Российские военные ворвались в один из магазинов Сумской области и крали все, что видели.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Российская армия – сборище воров, которые воруют у украинцев все, что видят. Один из таких случаев зафиксировали камеры наблюдения в Сумской области. Благодаря нашим защитникам там уже нет оккупантов, но "память" о них сохранилась на видео.
Сначала рашисты "героически" выломали двери магазина, а затем начали "демилитаризировать" его полки. Воровали все, что видели: от батареек до духов. Сумки для награбленного нашли здесь же, в магазине", - говорится в сообщении
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Іван Франко
Багно гнилеє між країв Європи,
Покрите цвіллю, зеленню густою!
Розсаднице недумства і застою,
Росіє! Де лиш ти поставиш стопи,
Повзе облуда, здирство, плач народу,
Цвіте бездушність, наче плісень з муру.
Ти тиснеш і кричиш: «Даю свободу!»
Дреш шкуру й мовиш: «Двигаю культуру!»
Ти не січеш, не б'єш, в Сибір не шлеш,
Лиш, мов упир, із серця соки ссеш,
Багно твоє лиш серце й душу дусить.
Лиш гадь і слизь росте й міцніє в тобі,
Свобідний дух або тікати мусить,
Або живцем вмира в твоїм гробі.
4 окт[ября] 1889