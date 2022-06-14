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Воровали все, что видели: Как российские оккупанты "штурмовали" магазин в Сумской области. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские военные ворвались в один из магазинов Сумской области и крали все, что видели.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Российская армия – сборище воров, которые воруют у украинцев все, что видят. Один из таких случаев зафиксировали камеры наблюдения в Сумской области. Благодаря нашим защитникам там уже нет оккупантов, но "память" о них сохранилась на видео.

Сначала рашисты "героически" выломали двери магазина, а затем начали "демилитаризировать" его полки. Воровали все, что видели: от батареек до духов. Сумки для награбленного нашли здесь же, в магазине", - говорится в сообщении

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты мародерят в городском конференц-центре Приморска Запорожской области. ВИДЕО камер наблюдения
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Топ комментарии
+13
можливо цим "воякам" звозити у зону активних бойових дії унітази, пральні та посудомийні машини і т.д. 100% вони зупиняться у своєму наступі, завантажать все на танки і поїдуть у зворотньому напрямку розвантажуватись. А бонусом їм до всього добра, поставити декілька ящиків з горілкою (але замість етанолу всередині має бути метанол). Вони привезуть все добро на свою базу, або навіть на расею, розвантажать там усе і відсв'яткують здобич горілочкою (з метанолом)! От і вся війна!
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14.06.2022 13:10
+13
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14.06.2022 13:32
+9
Олігофрени
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14.06.2022 13:29
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Правила форума Совет форумчан
Просто замилувалась професійністю...
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14.06.2022 13:03 Ответить
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14.06.2022 13:32 Ответить
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14.06.2022 14:03 Ответить
Мотивовані.
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14.06.2022 13:47 Ответить
Аслабанітєлі...
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14.06.2022 13:07 Ответить
можливо цим "воякам" звозити у зону активних бойових дії унітази, пральні та посудомийні машини і т.д. 100% вони зупиняться у своєму наступі, завантажать все на танки і поїдуть у зворотньому напрямку розвантажуватись. А бонусом їм до всього добра, поставити декілька ящиків з горілкою (але замість етанолу всередині має бути метанол). Вони привезуть все добро на свою базу, або навіть на расею, розвантажать там усе і відсв'яткують здобич горілочкою (з метанолом)! От і вся війна!
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14.06.2022 13:10 Ответить
Олігофрени
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14.06.2022 13:29 Ответить
Тростянець Сумської області ще довго пам'ятатиме цей набіг дикої орди (((
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14.06.2022 13:35 Ответить
У Харкові теж таке було. Давайте просто казати правду. Інакше ми схожі на них.
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14.06.2022 13:36 Ответить
Кацапское быдло!
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14.06.2022 14:13 Ответить
кацапська злидота уйобки
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14.06.2022 14:15 Ответить
Озвучка с хрюканням топ
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14.06.2022 14:43 Ответить
Руzzіш культуріш ? Нація алкашів, злодіів, гвалтівників і вбивць. Гейропейські толєрасти надалі вважають що роzzію треба поважати. Скажіть за що ? Зараз впарять 2 св, але то два кіллєра боролосись за виживання, а не за свободу людства від нацизму чи сталінізму більшовизму
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14.06.2022 14:55 Ответить
«Багно гнилеє між країв Європи…»

Іван Франко

Багно гнилеє між країв Європи,

Покрите цвіллю, зеленню густою!

Розсаднице недумства і застою,

Росіє! Де лиш ти поставиш стопи,

Повзе облуда, здирство, плач народу,

Цвіте бездушність, наче плісень з муру.

Ти тиснеш і кричиш: «Даю свободу!»

Дреш шкуру й мовиш: «Двигаю культуру!»

Ти не січеш, не б'єш, в Сибір не шлеш,

Лиш, мов упир, із серця соки ссеш,

Багно твоє лиш серце й душу дусить.

Лиш гадь і слизь росте й міцніє в тобі,

Свобідний дух або тікати мусить,

Або живцем вмира в твоїм гробі.

4 окт[ября] 1889
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14.06.2022 15:16 Ответить
не воровали, а осовобождали магаз от товаров
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14.06.2022 15:58 Ответить
 
 