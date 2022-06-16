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В Киеве простились с защитником Украины Евгением Тищенко (позывной Хмара). ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Евгений Тищенко был на фронте с первого дня войны в 2014 году. 9 июня он, защищая Украину, погиб во время выполнения боевого задания.

С Евгением простились в Храме Рождества Христова в столице, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ. Провести его в последний путь пришли родные, близкие и побратимы.

Евгений был активным участником Революции Достоинства, вступил в Казацкую Сотню самообороны и организовал вместе с другими бизнесменами группу "Украинцы вместе". С началом российской агрессии он ушел на фронт добровольцем, впоследствии встал в ряды ВСУ.

По словам друзей, Евгений любил Киев и мечтал отреставрировать Андреевский спуск, чтобы тот стал красивейшей улицей столицы.

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Будет покоиться Евгений на кладбище в селе Боровая Фастовского района Киевской области.

Автор фото Олег Богачук

В Киеве простились с защитником Украины Евгением Тищенко (позывной Хмара) 01

В Киеве простились с защитником Украины Евгением Тищенко (позывной Хмара) 02
В Киеве простились с защитником Украины Евгением Тищенко (позывной Хмара) 03
В Киеве простились с защитником Украины Евгением Тищенко (позывной Хмара) 04
В Киеве простились с защитником Украины Евгением Тищенко (позывной Хмара) 05

В Киеве простились с защитником Украины Евгением Тищенко (позывной Хмара) 06

В Киеве простились с защитником Украины Евгением Тищенко (позывной Хмара) 07
В Киеве простились с защитником Украины Евгением Тищенко (позывной Хмара) 08
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Вічна слава Герою.
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14.06.2022 13:51 Ответить
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
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14.06.2022 13:53 Ответить
Украіна сумує 😪😪😪
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14.06.2022 14:09 Ответить
Краще б це був не Євген, а Микола.
Земля пухом і вічна слава.
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14.06.2022 14:42 Ответить
Вечная Память
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14.06.2022 15:06 Ответить
Низький уклін Герою
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14.06.2022 15:10 Ответить
 
 