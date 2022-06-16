В Киеве простились с защитником Украины Евгением Тищенко (позывной Хмара). ФОТОрепортаж

Евгений Тищенко был на фронте с первого дня войны в 2014 году. 9 июня он, защищая Украину, погиб во время выполнения боевого задания.

С Евгением простились в Храме Рождества Христова в столице, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ. Провести его в последний путь пришли родные, близкие и побратимы.

Евгений был активным участником Революции Достоинства, вступил в Казацкую Сотню самообороны и организовал вместе с другими бизнесменами группу "Украинцы вместе". С началом российской агрессии он ушел на фронт добровольцем, впоследствии встал в ряды ВСУ.

По словам друзей, Евгений любил Киев и мечтал отреставрировать Андреевский спуск, чтобы тот стал красивейшей улицей столицы.

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Будет покоиться Евгений на кладбище в селе Боровая Фастовского района Киевской области.

Автор фото Олег Богачук





























