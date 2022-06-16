В Киеве простились с защитником Украины Евгением Тищенко (позывной Хмара). ФОТОрепортаж
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Евгений Тищенко был на фронте с первого дня войны в 2014 году. 9 июня он, защищая Украину, погиб во время выполнения боевого задания.
С Евгением простились в Храме Рождества Христова в столице, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ. Провести его в последний путь пришли родные, близкие и побратимы.
Евгений был активным участником Революции Достоинства, вступил в Казацкую Сотню самообороны и организовал вместе с другими бизнесменами группу "Украинцы вместе". С началом российской агрессии он ушел на фронт добровольцем, впоследствии встал в ряды ВСУ.
По словам друзей, Евгений любил Киев и мечтал отреставрировать Андреевский спуск, чтобы тот стал красивейшей улицей столицы.
Будет покоиться Евгений на кладбище в селе Боровая Фастовского района Киевской области.
Автор фото Олег Богачук
Пожалуйста, подождите...
Земля пухом і вічна слава.