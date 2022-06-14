В Украине разминировали 377 из 1017 деоккупированных городов и поселков. ВИДЕО

В настоящее время в Украине разминировано 377 из 1017 деоккупированных от российских захватчиков населенных пунктов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом зам.руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил во время брифинга.

"В настоящее время деоккупировано 1017 населенных пунктов. На 94% этих территорий приступили к работе гуманитарные штабы. Это более 950 населенных пунктов. Всего разминировано 377 деоккупированных городов и поселков", - отметил Тимошенко.

Заместитель руководителя ОП проинформировал, что идет работа над восстановлением всех необходимых для людей услуг. По его словам, электроэнергией уже обеспечены 86% населенных пунктов, продолжается работа по восстановлению газоснабжения - это почти 700 населенных пунктов, водой обеспечены почти 650 городов и поселков. Кроме того, возобновляют работу ЦНАПы, магазины, аптеки и детские сады.

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