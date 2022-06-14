В последний путь провели защитника Украины, начальника киевского отдела Минветеранов Владимира Примаченко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Прощание с Владимиром Примаченко состоялось в Михайловском соборе.

Об этом сообщает корреспондент "Цензор.НЕТ".

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Владимир родился и вырос в Кривом Роге. Прошел войну в Афганистане. Активно участвовал в Революции Достоинства, а в 2014 году отправился на восток Украины для участия в АТО.

Под Луганским аэропортом при вывозе раненых он был ранен. Долгое время проходил реабилитацию.

В 2015 году Владимир Примаченко начал работу в сфере защиты ветеранов. С июля 2019 года возглавлял киевский отдел Министерства ветеранов.

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С началом полномасштабного вторжения РФ Владимир встал на защиту родной земли. Воевал в составе 2-й штурмовой (афганской) роты 24 ОШБ ВСУ "Айдар".

Он погиб 5 июня под Бахмутом.

У Владимира Примаченко осталась жена Елена и два сына - Андрей и Ярослав.

Помочь его семье можно, переведя деньги сыну Владимира, Андрею Примаченко, на карточку 5375 4141 2301 9555

Автор фото и видео Олег Богачук















































