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В последний путь провели защитника Украины, начальника киевского отдела Минветеранов Владимира Примаченко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Прощание с Владимиром Примаченко состоялось в Михайловском соборе.

Об этом сообщает корреспондент "Цензор.НЕТ".

Владимир родился и вырос в Кривом Роге. Прошел войну в Афганистане. Активно участвовал в Революции Достоинства, а в 2014 году отправился на восток Украины для участия в АТО.

Под Луганским аэропортом при вывозе раненых он был ранен. Долгое время проходил реабилитацию.

В 2015 году Владимир Примаченко начал работу в сфере защиты ветеранов. С июля 2019 года возглавлял киевский отдел Министерства ветеранов.

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С началом полномасштабного вторжения РФ Владимир встал на защиту родной земли. Воевал в составе 2-й штурмовой (афганской) роты 24 ОШБ ВСУ "Айдар".

Он погиб 5 июня под Бахмутом.

У Владимира Примаченко осталась жена Елена и два сына - Андрей и Ярослав.

Помочь его семье можно, переведя деньги сыну Владимира, Андрею Примаченко, на карточку 5375 4141 2301 9555

Автор фото и видео Олег Богачук

В последний путь провели защитника Украины, начальника киевского отдела Минветеранов Владимира Примаченко 01
В последний путь провели защитника Украины, начальника киевского отдела Минветеранов Владимира Примаченко 02
В последний путь провели защитника Украины, начальника киевского отдела Минветеранов Владимира Примаченко 03
В последний путь провели защитника Украины, начальника киевского отдела Минветеранов Владимира Примаченко 04
В последний путь провели защитника Украины, начальника киевского отдела Минветеранов Владимира Примаченко 05
В последний путь провели защитника Украины, начальника киевского отдела Минветеранов Владимира Примаченко 06
В последний путь провели защитника Украины, начальника киевского отдела Минветеранов Владимира Примаченко 07
В последний путь провели защитника Украины, начальника киевского отдела Минветеранов Владимира Примаченко 08
В последний путь провели защитника Украины, начальника киевского отдела Минветеранов Владимира Примаченко 09
В последний путь провели защитника Украины, начальника киевского отдела Минветеранов Владимира Примаченко 10
В последний путь провели защитника Украины, начальника киевского отдела Минветеранов Владимира Примаченко 11
В последний путь провели защитника Украины, начальника киевского отдела Минветеранов Владимира Примаченко 12
В последний путь провели защитника Украины, начальника киевского отдела Минветеранов Владимира Примаченко 13
В последний путь провели защитника Украины, начальника киевского отдела Минветеранов Владимира Примаченко 14
В последний путь провели защитника Украины, начальника киевского отдела Минветеранов Владимира Примаченко 15
В последний путь провели защитника Украины, начальника киевского отдела Минветеранов Владимира Примаченко 16
В последний путь провели защитника Украины, начальника киевского отдела Минветеранов Владимира Примаченко 17
В последний путь провели защитника Украины, начальника киевского отдела Минветеранов Владимира Примаченко 18
В последний путь провели защитника Украины, начальника киевского отдела Минветеранов Владимира Примаченко 19
В последний путь провели защитника Украины, начальника киевского отдела Минветеранов Владимира Примаченко 20
В последний путь провели защитника Украины, начальника киевского отдела Минветеранов Владимира Примаченко 21
В последний путь провели защитника Украины, начальника киевского отдела Минветеранов Владимира Примаченко 22
В последний путь провели защитника Украины, начальника киевского отдела Минветеранов Владимира Примаченко 23
В последний путь провели защитника Украины, начальника киевского отдела Минветеранов Владимира Примаченко 24
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Вечная Память. Страна теряет лучших
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14.06.2022 15:34 Ответить
Кожен герой полеглий за волю України повинен залишитись в пам'яті незламної української нації.Пам'ятаймо кожного...
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14.06.2022 15:35 Ответить
Дякуємо Герою!
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14.06.2022 15:36 Ответить
Ротний наш...
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14.06.2022 15:40 Ответить
дуже дуже шкода.., жаль та туга
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14.06.2022 15:44 Ответить
Низький уклін
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14.06.2022 15:46 Ответить
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
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14.06.2022 15:47 Ответить
Вечная светлая память Герою Украины❤️💙💛‼️
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14.06.2022 15:57 Ответить
 
 