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С журналистом и офицером Алексеем Чубашевым простились в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В столичном Доме офицеров прошла церемония прощания с военным, журналистом и офицером Алексеем Чубашевым. Он погиб 10 июня в Донбассе.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".
На прощание пришли жена, побратимы, друзья Алексея. Также присутствовали волонтеры и журналисты. Во время церемонии прощания транслировался фильм о жизни Алексея, на видео он с семьей, друзьями и на фронте.
Алексей Чубашев был автором программы "Рекрут UA", бывшим руководителем "Армия FM" и Военного телевидения Украины. 24 февраля 2022 вернулся служить в ВСУ. 10 июня погиб на войне.
Алексею было 30 лет. У него осталась жена, маленькая дочь и сын, родившийся в марте этого года.
Автор фото - Елизавета Серватинская / Суспільне
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Біси намагаються знищити найкращих. Цвіт Української нації гине. Молоді чоловіки,гідні люди,красені. Дякуємо вам за те що захищаєте Україну.Все одне Рашка та її біси згинуть .Так і буде. А Герої будуть завжди з нами ,полеглі та живі бо вони врятують Україну.Багато тяжких днів попереду.Але буде перемога обов`язково ,згине Рашка та її біси(бо це вони і є,зараз так все чітко видно що таке зло та що біси дійсно існують ). Світло переможе.Бо правда та світло завжди перемагають .