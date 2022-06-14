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С журналистом и офицером Алексеем Чубашевым простились в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В столичном Доме офицеров прошла церемония прощания с военным, журналистом и офицером Алексеем Чубашевым. Он погиб 10 июня в Донбассе.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".

На прощание пришли жена, побратимы, друзья Алексея. Также присутствовали волонтеры и журналисты. Во время церемонии прощания транслировался фильм о жизни Алексея, на видео он с семьей, друзьями и на фронте.

Алексей Чубашев был автором программы "Рекрут UA", бывшим руководителем "Армия FM" и Военного телевидения Украины. 24 февраля 2022 вернулся служить в ВСУ. 10 июня погиб на войне.

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Алексею было 30 лет. У него осталась жена, маленькая дочь и сын, родившийся в марте этого года.

Автор фото - Елизавета Серватинская / Суспільне

С журналистом и офицером Алексеем Чубашевым простились в Киеве 01
С журналистом и офицером Алексеем Чубашевым простились в Киеве 02
С журналистом и офицером Алексеем Чубашевым простились в Киеве 03
С журналистом и офицером Алексеем Чубашевым простились в Киеве 04
С журналистом и офицером Алексеем Чубашевым простились в Киеве 05
С журналистом и офицером Алексеем Чубашевым простились в Киеве 06
С журналистом и офицером Алексеем Чубашевым простились в Киеве 07
С журналистом и офицером Алексеем Чубашевым простились в Киеве 08
С журналистом и офицером Алексеем Чубашевым простились в Киеве 09
С журналистом и офицером Алексеем Чубашевым простились в Киеве 10
С журналистом и офицером Алексеем Чубашевым простились в Киеве 11
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Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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14.06.2022 16:16 Ответить
Вечная Память.
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14.06.2022 16:28 Ответить
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
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14.06.2022 16:28 Ответить
Низький уклін Герою
Біси намагаються знищити найкращих. Цвіт Української нації гине. Молоді чоловіки,гідні люди,красені. Дякуємо вам за те що захищаєте Україну.Все одне Рашка та її біси згинуть .Так і буде. А Герої будуть завжди з нами ,полеглі та живі бо вони врятують Україну.Багато тяжких днів попереду.Але буде перемога обов`язково ,згине Рашка та її біси(бо це вони і є,зараз так все чітко видно що таке зло та що біси дійсно існують ). Світло переможе.Бо правда та світло завжди перемагають .
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14.06.2022 16:31 Ответить
Який вiн гарний,мрiя кожноi дiвчини,Вiчна Пам"ять!Гине генофонд Украiни,найкращi.Що нам залишае раша,гру на пiанiно.Сльозами заливаемося.
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14.06.2022 17:18 Ответить
 
 