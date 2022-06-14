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Россиянка в рядах украинской армии: история парамедика ВСУ Анастасии Леоновой. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В рядах ВСУ воюют легионеры из многих стран мира. Об этом говорят не очень охотно, однако на стороне Украины воюют и россияне.

На видео, которое опубликовал проект "Український свідок", Анастасия Леонова - воюющая за Украину россиянка, передает Цензор.НЕТ.

Женщина рассказывает – наблюдала за тем, как люди в ее стране постепенно теряли здравый смысл. В России ей рассказывали о том, что "в Киеве нельзя говорить по-русски" и что там "живут фашисты". Когда Анастасия отвечала, что была в столице Украины и никаких фашистов там нет, женщине отвечали, что ей "видимо, показывают какой-то другой Киев". Постепенно Анастасия начинала понимать, что сошла с ума не она, а ее окружение.

В какой-то момент не выдержала: в 2015 году переехала в Киев. Со столицей Украины она хорошо знакома: здесь жила бабушка, поэтому будучи ребенком, женщина проводила в Киеве все каникулы.

Анастасия прошла подготовку на базе "Правого сектора". В настоящее время она является инструктором тактической медицины и парамедиком ВСУ. 25 февраля ей предлагали уехать за границу, но она отказалась. Защищает Украину с 6 марта: сначала в добровольческом батальоне, теперь – в медчасти ВСУ.

Читайте: В составе Интернационального легиона обороны Украины служат добровольцы из 55 стран.

Анастасия Леонова - фигурант дела Лесника. Хотя дело не раскрыто до сих пор, женщина довольно быстро вышла из СИЗО из-за отсутствия доказательной базы. Также она борется с миграционной службой, в которой ей не хотят давать украинское гражданство – потому, что она россиянка. С другой стороны, из-за открытого уголовного дела она не подлежит экстрадиции.

"В окопах и с ранеными проще. Учить целый батальон легче, чем воевать с миграционной службой", – говорит женщина.

"Я нахожусь среди лучших людей мира", – добавляет она. "Знаю каждого бойца - у кого насморк, у кого бронхит. Я очень много работаю, поэтому у меня нет времени на оскорбления".

Также Анастасия просит обратить внимание на женщин, воюющих за Украину: форма, которую они получают, рассчитана на мужчин. В экстремальных военных условиях это очень неудобно: форму приходится ушивать и приспосабливаться к ней.

"Когда будем освобождать Крым, мне обещали купальник в пиксель", - шутит женщина.

Также читайте: К Интернациональному легиону защитников Украины присоединились добровольцы из 52 стран.
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Топ комментарии
+27
Таким громадянство давати можна, а не різним Невзоровим
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14.06.2022 16:43
+16
нужно
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14.06.2022 16:45
+8
респект. щас ветераны закарпатского фронта налетят
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14.06.2022 16:42
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респект. щас ветераны закарпатского фронта налетят
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14.06.2022 16:42 Ответить
Налетят, почему - нет. Почему, бл@ть - нет?
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14.06.2022 16:48 Ответить
Ты как отмудохаешь того ни в чем неповинного мужика в новости чуть ранее, едь на фронт и эту девченку тоже избей Хотя боюсь твой жизненный путь или здоровье закончатся на том бывшем менте)
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14.06.2022 17:09 Ответить
Таким громадянство давати можна, а не різним Невзоровим
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14.06.2022 16:43 Ответить
нужно
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14.06.2022 16:45 Ответить
жесткая мадам
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14.06.2022 17:00 Ответить
Так дают , с 2014 много россиян из-за политики пуйла перебрались в Украину. Кто хотел получили гражданство. И многие сейчас воюют за нашу страну. А насчет Невзорова это пиар-политический ход скорей, он уважаемый и умный человек и его много кто из москалей будет слушать. Но не мне судить, я в политике неварюсь.
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14.06.2022 17:18 Ответить
Ти дебіл?
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14.06.2022 16:59 Ответить
Цензор, мені здається, що тут забагато рашенботів. Профільтруйте
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14.06.2022 17:01 Ответить
почему то запомнилось из моей одесской молодости граффити на Молдованке "Кущ поц". Это про тебя было?
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14.06.2022 17:06 Ответить
Блин, Юлька вспонила...
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14.06.2022 18:25 Ответить
этой героине наверно забыли сообщить, сколько "рассовочистых" украинцев сейчас воюют или поддерживают войну со стороны кацапстана
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14.06.2022 17:01 Ответить
Ах вот оно что. Ты нацист?
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14.06.2022 17:02 Ответить
Нацисти це ті, які кричать хороший росіянин - мертвий росіянин і ВСІХ росіян треба знищити. Адекватні ж українці кажуть: знищити треба лише тих, хто зі зброєю прийшов на нашу землю вбивати українців і тих, хто цих озброєних уродів підтримує.
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14.06.2022 17:06 Ответить
Вибач, я - нацист.
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14.06.2022 17:16 Ответить
Співчуваю
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14.06.2022 17:21 Ответить
Дякую
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14.06.2022 19:42 Ответить
Так у кацапської мерзоти яка вбиває українців підтримка суспільства 99%, прокинься, досить вже шукати "хароших рускіх". А взагалі пздти вдома на дивані і коли всі твої родичі живі кожен може, а, що робити тим у кого близькі загинули, діти, батьки, брати від рук кацапських потвор? Брата поховав, на 0 загинув, і як я повинен ставитись до кацапської мерзоти? для мене вони всі біосміття і вороги на все життя, а тим хто шукає "хароших рускіх" раджу сходити в ЗСУ на 0, там ви одразу протверезієте.
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14.06.2022 18:13 Ответить
Так эта дама воюет плечом к плечу с нашими ЗСУ. Недавно была новость о двух погибших братьях россиянах , которые воевали бок о бок с нашими ребятами и с некоторыми разделили печальную участь борясь за нашу с тобой свободу...И эти случаи не единичны. Не кричи громко о том, о чем представления не имеешь. Это свинособаки всех под одну гребенку гребут, потому что они дегенераты, а для украинца если москаль Человек с большой буквы, забывается то что он москаль.
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14.06.2022 19:18 Ответить
Может ну его нах, Просто поеду и женюсь
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14.06.2022 22:21 Ответить
Єто предположєніє
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14.06.2022 22:23 Ответить
Єто далеко, а Україна - здесь. Икс вам
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14.06.2022 22:55 Ответить
З'явилася інформація, що у Херсоні біля будівлі обладміністрації підірвано службовий автомобіль голови окупаційної адміністрації Херсонської області Володимира Сальдо. Сальдо та його охоронці в момент вибуху перебували в автомобілі та зараз їх везуть у реанімацію.
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14.06.2022 16:59 Ответить
это вброс от рашистов, сосальдо уже записал опровержение
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14.06.2022 17:12 Ответить
На жаль це - фейк.
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14.06.2022 17:13 Ответить
На жаль таких росіян дуже мало.
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14.06.2022 17:12 Ответить
настоящих людей мало везде
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14.06.2022 17:30 Ответить
Це лишній раз доказує, що "русскій", це не національність - це діагноз хвороби, якою навіть не всі росіяни хворіють...
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14.06.2022 17:42 Ответить
Так вона і не "руzzька", якщо призвище - дівоче. Леон - це щось з французьскої, ніж з фіно-угорської. Ще невідомо хто бабця була за національністю.
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14.06.2022 18:12 Ответить
Невзоров несколько лет назад часто в интервью говорил,, я уважаю Владимира Владимировича,, Его витиеватые , длинные , нудные самокрасования у многих вызывают сильную тошноту. Чем то напоминает Пальчевского - который знает все в мире и о мире ( хочет всех убедить в этом) Польсевского можно понять - чисто за бабки и попу отдаст ( созвучно с ,, ********,, почему то ) , то Невзоров три, четыре раза переобувался на ходу - он максимально мутный , наверное он сам себе не верит. Касательно девушки - бывают крайне редкие , удивительные исключения , честь ей и хвала - нужно ее принять , она наша - рода человеческого, а не свинособака Нужно уважать и принять всех парней воюющих за нас - чеченов , грузинов, британцев, американцев - всех из 55 стран - это реально люди, реально друзья.
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14.06.2022 17:48 Ответить
то что делает ОНА не каждый гражданин Украины сможет сделать. Зато то что делает замаскированная власть я имею в виду на счёт "невзорова", заставляет задуматься и сделать выводы. ДУМАЙ-ТЕ!
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14.06.2022 18:07 Ответить
Согласен, Невзоров проболтался, что предложение поступило от приближённых к Zебилу. Кажется, его хотят вслепую использовать, так как он хорошо про "Азов" отзывался и контакты с ними поддерживал, в отличии от янелоха. А, возможно, чтобы проще было убрать или похитить, как других, кто сбежал в Украину, а не в Европе получил убежище. Невзоров - не Дудь и кстати про Дудя, как про агента кремля рассказывал. И его позиция по-Украине всегда была чёткой - Крым-Украина. Очень может быть, что за ним будут следить, чтобы всех антипутинистов, как он, на мушку взять. Но это только догадки.
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14.06.2022 18:33 Ответить
Вона на фсб працює,яке нафіг громадянство ?
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14.06.2022 18:15 Ответить
Цікава думка, але тоді б їй швидче за все, вже давно громадянство дали і посприяли би в кар'єрі, як дЄрмаку
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14.06.2022 18:35 Ответить
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14.06.2022 18:50 Ответить
 
 