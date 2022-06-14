РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14438 посетителей онлайн
Новости Видео Война в Украине Война
20 275 43
армия РФ (15344) война (46661) Новая Каховка (147) уничтожение (3818)

В Новой Каховке уничтожен склад боеприпасов российских оккупантов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

ВСУ уничтожили склад боеприпасов войск РФ в Новой Каховке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты не дают провести ремонт на Каховской ГЭС, Новую Каховку начало затапливать, - Генштаб
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+52
Браво ВСУ!
показать весь комментарий
14.06.2022 18:00
+35
показать весь комментарий
14.06.2022 18:08
+26
Красівоє!
показать весь комментарий
14.06.2022 18:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Браво ВСУ!
показать весь комментарий
14.06.2022 18:00 Ответить
Красівоє!
показать весь комментарий
14.06.2022 18:00 Ответить
В телефоні бачив інше відео цього дійства там не просто *Красівоє*,а *Загляденіє*
показать весь комментарий
14.06.2022 21:25 Ответить
Лишают противника боеприпасов .Значит возможно скоро будут штурмовать город либо же таким образом тормозят противника ,чтобы он там не ходил в контратаки
показать весь комментарий
14.06.2022 18:03 Ответить
КРАСАВЧИКИ✊✊✊👍👍👍💙💛❤️❤️❤️‼️
показать весь комментарий
14.06.2022 18:21 Ответить
как то ватка без энтузиазма комментирует.
показать весь комментарий
14.06.2022 18:03 Ответить
З чого чути що сабж ватний?
показать весь комментарий
14.06.2022 18:08 Ответить
про жителей Сум, я бы так не сказал.
показать весь комментарий
14.06.2022 18:15 Ответить
Тут справа не в жителях а в конкретних персонажах.По відео не чути що персонаж ватний.
показать весь комментарий
14.06.2022 18:44 Ответить
Otlycnaja rabota
показать весь комментарий
14.06.2022 18:04 Ответить
Хм, интересно.
От ближайших наших позиций до Новой Каховки 100км. Работают дальнобойные ракеты химмарсов?
показать весь комментарий
14.06.2022 18:05 Ответить
кто то покурил
показать весь комментарий
14.06.2022 18:08 Ответить
Человеческій фактор.
показать весь комментарий
14.06.2022 18:15 Ответить
А хіба Давидів Брод далеко від Нової Каховки?
показать весь комментарий
14.06.2022 18:17 Ответить
От Давыдова Брода до Новой Каховки по прямой 66 км .Как раз расстояние для химарса ,MLRS или даже смерча
показать весь комментарий
14.06.2022 18:21 Ответить
точка 120км
показать весь комментарий
14.06.2022 18:41 Ответить
Знать єто тебе необязательно.
показать весь комментарий
14.06.2022 18:45 Ответить
вряд ли, я бы делал ставку на ДРГ или местных партизан.
показать весь комментарий
14.06.2022 19:25 Ответить
Гігантські бойові бавовни
показать весь комментарий
14.06.2022 19:47 Ответить
показать весь комментарий
14.06.2022 18:05 Ответить
показать весь комментарий
14.06.2022 18:08 Ответить
я знаю вата ненавидить Пороха, але тільки з ним ми здихаєось вати поручь. І, повірте, мир стане краще без цієї вати
показать весь комментарий
14.06.2022 21:28 Ответить
думаешь это просто гром?
показать весь комментарий
14.06.2022 18:27 Ответить
нам - радоваться,
тебе плакать

каждому свое
показать весь комментарий
14.06.2022 18:39 Ответить
Мишя,это пердак рванул у твоей мамы..
показать весь комментарий
14.06.2022 18:43 Ответить
Наші війська уж точно не наступають на Нову Каховку.Не неси брєд.Горить БК орків.
показать весь комментарий
14.06.2022 18:46 Ответить
Tam i artoj nekak nedostat
показать весь комментарий
14.06.2022 18:51 Ответить
Tut gluboki tyl.Vopros tolko kto podorvali partizani,droni ili bojevyje gusi
показать весь комментарий
14.06.2022 18:49 Ответить
Побольше взорванных складов. баз. лагерей. ж/д составов, техники. ликвидированных русозверей. Это позитивно воспринимается жителями оккупированных территорий и дает веру в Победу.,
При наступлении, население херсонщины будет активно помогать ЗСУ.
показать весь комментарий
14.06.2022 18:25 Ответить
Ніяк не заспокоїться Порошенко, все зриває та зриває склади, так криворізькі ватани, які кричали, що всі склади повзривав він?
показать весь комментарий
14.06.2022 19:55 Ответить
причому тут Порошенко? оркі палять маріхуану чи план, але після війни Порошенка зелені знову притягнуть до суду за ці склади орків.
показать весь комментарий
14.06.2022 20:44 Ответить
Sehr gut.
показать весь комментарий
11.07.2022 23:28 Ответить
"

При обстреле Новой Каховки был уничтожен склад с 35 тоннами гуманитарной помощи и продуктов питания для местных жителей. Об этом стало известно ТАСС от начальника центра гуманитарной помощи Натальи Зари.

«Для города это было очень важно, так как у нас ни пенсии, ни заработные платы не получает никто. Оставалось на складе после последнего получения гуманитарной помощи около 35 тонн, это все полностью сгорело», - рассказала Заря.

По ее словам, склад обеспечивал продовольствием жителей города и окрестных сел, продукты отправлялись даже на передовую.

Обстрел Новой Каховки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) произошел в ночь на 12 июля. Согласно последним данным, в результате атаки погибли 7 человек, 70 ранены, людей продолжают доставать из-под завалов. Кроме того, из-за обстрела загорелся и взорвался склад с селитрой.
показать весь комментарий
12.07.2022 09:59 Ответить
 
 