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СБУ (18668) мобилизация (1607) пленные (1831)

Россия придумала новую схему поставки пушечного мяса на передовую - нанимают мужчин на "гуманитарную" работу, - СБУ. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские рекрутинговые компании сейчас ищут "добровольцев" для армии. Предлагают неплохие зарплаты на восстановлении оккупированных территорий на востоке Украины – разбирать завалы или грузить гуманитарную помощь.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В сообщении загорается: "Об этом следователям СБУ рассказал пленный захватчик, приехавший по контракту якобы в качестве "разнорабочего".

Но, по его словам, выбор таких контрактников невелик: послужить "пушечным мясом" в составе незаконных вооруженных формирований "ЛНР/ДНР" или быть расстрелянными за отказ.

В частности, этот уроженец удмуртии подписал контракт с ВС РФ на 2 месяца.

На расчистке территории школы он работал только первую неделю. А затем вместе с другими 32 "коллегами" его отправили в Золотое в подчинение так называемой ЛНР.

И у них все сложилось не очень хорошо: "С этих 32 человек: 7 попало в плен, 6 ушло обратно, остальные 200-ые. Я сам получил ранение".

Сейчас с ним работают следователи и контрразведчики СБУ.

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врет
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14.06.2022 19:02 Ответить
И маладааая не узнет какой у ваньки был канееец....
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14.06.2022 19:37 Ответить
Та ні - бреше!!!
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14.06.2022 19:09 Ответить
Pisдит
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14.06.2022 19:13 Ответить
Нова "відмазка"

Как в плен попал не помню...Помню - хотел родственников в Украине навестить ... С попуткой повезло и ребята хорошие , как раз туда на танке ехали... Ночью - когда похолодало, одели меня в свою одежду... Ещё помню - кто-то попросил автомат подержать...
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14.06.2022 19:17 Ответить
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14.06.2022 19:27 Ответить
пленный же. и не такое напоет. гражданские не употребляют термин сотые и двухсотые.
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14.06.2022 20:16 Ответить
 
 