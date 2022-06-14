15 267 13
Артиллеристы 79-й ОДШБр уничтожили путепрокладчик российских оккупантов БАТ-2. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Артиллеристы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ уничтожили путепрокладчик российских оккупантов БАТ-2.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в фейсбуке Генштаба ВСУ.
Топ комментарии
+24 Яр Холодний
показать весь комментарий14.06.2022 19:37
+12 Don Bessam dc0e2bc1
показать весь комментарий14.06.2022 19:39
+10 Nikolay Ivankov 071fa753
показать весь комментарий14.06.2022 19:37
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Википедия
=================
які можуть бути дороги без відкатів для бєні?