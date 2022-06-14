Артиллеристы 79-й ОДШБр уничтожили путепрокладчик российских оккупантов БАТ-2. ВИДЕО

Артиллеристы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ уничтожили путепрокладчик российских оккупантов БАТ-2.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в фейсбуке Генштаба ВСУ.

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