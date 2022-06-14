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Артиллеристы 79-й ОДШБр уничтожили путепрокладчик российских оккупантов БАТ-2. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Артиллеристы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ уничтожили путепрокладчик российских оккупантов БАТ-2.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в фейсбуке Генштаба ВСУ.

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Топ комментарии
+24
Добра робота! БАТ - не тільки "шляхопрокладач" В першу чергу це - "броньований евакуатор" який відтягує підбиті танки з поля бою А коли нема БАТа - або треба задіювать для буксирування бойову машину яка не зможе вести бій. або кидать "каліку"! Крім того БАТ - хороший агрегат для ліквідації завалів на лісових дорогах та заторів зі знищеної техніки
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14.06.2022 19:37
+12
кароче,шлях трафыв...
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14.06.2022 19:39
+10
"предназначен для прокладывания колонных путей, засыпки воронок, рвов, траншей; устройства пологих спусков на крутых склонах; проделывания проходов в завалах, прокладывания просек в кустарнике, мелколесье; расчистки дорог и колонных путей от снега, расчистки обломков зданий, отрывки кюветов; может использоваться для отрывки котлованов, окопов и укрытий для техники, грузоподъёмных работ, засыпки собранных в котловане блиндажей, убежищ."

Википедия
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14.06.2022 19:37
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nezrozumiv....ono tam shto....dorogi strojat ?
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14.06.2022 19:32 Ответить
"предназначен для прокладывания колонных путей, засыпки воронок, рвов, траншей; устройства пологих спусков на крутых склонах; проделывания проходов в завалах, прокладывания просек в кустарнике, мелколесье; расчистки дорог и колонных путей от снега, расчистки обломков зданий, отрывки кюветов; может использоваться для отрывки котлованов, окопов и укрытий для техники, грузоподъёмных работ, засыпки собранных в котловане блиндажей, убежищ."

Википедия
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14.06.2022 19:37 Ответить
djakuju.
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14.06.2022 19:38 Ответить
БАТ это Большой Армейский Тягач. Когда в 1987 году на учениях в "Капьяре" (Капустин Яр) мы уничтожали по договору с США "Тополя" то их укладывали в траншеи вырытые БАТами и потом связками взрывали. Естественно так уничтожали ступени, а не боеголовки.
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14.06.2022 20:50 Ответить
Велике будивництво никто не отменял
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14.06.2022 19:33 Ответить
Добра робота! БАТ - не тільки "шляхопрокладач" В першу чергу це - "броньований евакуатор" який відтягує підбиті танки з поля бою А коли нема БАТа - або треба задіювать для буксирування бойову машину яка не зможе вести бій. або кидать "каліку"! Крім того БАТ - хороший агрегат для ліквідації завалів на лісових дорогах та заторів зі знищеної техніки
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14.06.2022 19:37 Ответить
У БАТ-2 нема жодного захисту, навіть, від 5.45. То ви плутаєте, мабуть, з ІМР.
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14.06.2022 21:08 Ответить
кароче,шлях трафыв...
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14.06.2022 19:39 Ответить
доброго пути
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14.06.2022 19:43 Ответить
Ні, ну, типу класно, але...подавати кожну підбиту одиницю техніки за окрему переможну новину, ну, якось не комільфо
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14.06.2022 19:46 Ответить
Спецтехніка +1
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14.06.2022 20:00 Ответить
знищили шляхопрокладач російських окупантів БАТ-2
=================
які можуть бути дороги без відкатів для бєні?
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14.06.2022 20:11 Ответить
За совка в інженерній роті мсп був один бат-м, машина на розхват, ним мож великий окоп для танка вирити, щось підняти, перевезти. Горіти є чому- солярка + масла близько 100л. Теперішні бати 2 і 3 дорогі складні машини. Щоб замінити 1 бат треба 1 москальський піхотний полк з лопатами
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14.06.2022 20:47 Ответить
 
 