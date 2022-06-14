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Зеленский (16519) обращение (495) ПВО (1474)

Сегодня нашей противовоздушной обороне удалось "подрезать крылья" российским ракетам, - Зеленский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский 14 июня выступил с традиционным ежедневным обращением к украинцам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке Зеленского.

"Мы снова и снова повторяем нашим партнерам, что Украине нужно современное противоракетное оружие. У нашего государства его пока нет в достаточном количестве, но именно у нашего государства и именно сейчас – самая большая в Европе потребность в таком оружии.

Затягивание с его предоставлением не может иметь оправданий. Буду постоянно подчеркивать это, говоря с нашими партнерами. Первые запросы на противоракетные системы мы сделали задолго до полномасштабного вторжения.

И на этой неделе будет много разных переговоров – и не только с европейскими политиками, которым по силам придать Украине современные противоракетные системы", - отмечается в сообщении.

Читайте: У Украины есть средства противовоздушной обороны, но не противоракетной. Поэтому не удается сбивать все ракеты оккупантов, - Воздушные силы ВСУ
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Топ комментарии
+37
Язык себе подрежь, долбень
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14.06.2022 22:42
+35
Да, а если бы ты, Боневтик, не дал команду "фас" в истории с клистронами, было бы гораздо лучше. И смертей среди мирного населения было бы меньше.
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14.06.2022 22:47
+27
клінстрони встановили на С-300
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14.06.2022 22:46
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Язык себе подрежь, долбень
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14.06.2022 22:42 Ответить
А ви спробуйте ці *відосіки* не дивитись. От мене с самого початку дратував Аоестович. не стала переглядать. та й попустило. Може поменьше негатива буде й в коментах
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14.06.2022 23:14 Ответить
буба лично летать начал...
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14.06.2022 22:43 Ответить
Это совсем другое дело!. А раньше так нельзя было?
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14.06.2022 22:45 Ответить
Це коли на шашлики кликав?
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14.06.2022 22:49 Ответить
в смысле обзывать другую сторону сразу ********* кремлекацапами?
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14.06.2022 22:50 Ответить
Я я я я я
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14.06.2022 22:46 Ответить
Головка от х..... переключателя !!!))
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14.06.2022 22:59 Ответить
клінстрони встановили на С-300
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14.06.2022 22:46 Ответить
Клістрони для ППО вернули через 3 місяці з початку широкомасштабної інтервенції.
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14.06.2022 22:47 Ответить
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14.06.2022 22:47 Ответить
Да, а если бы ты, Боневтик, не дал команду "фас" в истории с клистронами, было бы гораздо лучше. И смертей среди мирного населения было бы меньше.
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14.06.2022 22:47 Ответить
Салам алейкум,Мурзо! Віка та здоров'я тобі та твоїй родині!!--------------_ Ті клістрони їм в дупи і к небеням!!))
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14.06.2022 22:54 Ответить
Цілком підтримую, брате. Салам алейкум.
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14.06.2022 23:59 Ответить
КращебВтік краще б ти втік...
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14.06.2022 22:48 Ответить
Краще б мовчав би ти і просто не завжав ЗСУ робити свою справу (в т.ч. "відповідати" на їхню територію бо вони терористи!!!!)
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14.06.2022 22:48 Ответить
Бородате уйобіще в замизганій футболці. Тьху.
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14.06.2022 22:49 Ответить
Чегевара квартального розлива!!))
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14.06.2022 22:51 Ответить
А як закінчив че Гевара ?
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14.06.2022 22:58 Ответить
Не цікавився!!)
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14.06.2022 23:06 Ответить
Дуже погано закінчив..
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14.06.2022 23:48 Ответить
Inna Turenko@i_turenko

4 ч

Мрія Zелєнскава зробити отут кумпартію, політбюро з косабами в радниках, а потім вони почнуть отут привселюдно лобизатися, вішати один на одного зірки , ну трошки політв'язнів буде, відсотків 25, ну трохи злидні будуть, трохи безробіття і що?
Зате все, як любить zесовок
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14.06.2022 23:15 Ответить
Ковбасна ідеологія притамана москалям,потворам кремлівської селекції,зайвохромосомним мутованим істотам без роду та племені!!!))
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14.06.2022 23:30 Ответить
Цинічна,нахабна потвора,де вироби укроборонпрома,де заиовлення КБ Луч???)
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14.06.2022 22:49 Ответить
Надійно заховані під асфальт.
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14.06.2022 22:58 Ответить
найпаскудніше,що любі волання просто ігноруються...це остання каденція всіх слуг.
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14.06.2022 23:05 Ответить
Кто позволил спи*ть клистроны перед войной?
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14.06.2022 22:55 Ответить
Не "кто позволил", а кто приказал?
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14.06.2022 22:59 Ответить
Приказал начальник. А кто у Боневтика начальник? Угадываем с одного раза.
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15.06.2022 07:17 Ответить
Хто, хто... Найвеличніший клоун шукав компромат на Пороха.
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14.06.2022 23:00 Ответить
У справі клістронів детективом була дівуля з Хмельницького, яка не могла відрізнити клістрони від клітора. Справою займались дядьки з СБУ, але не змогли перепродати їх Збройним Силам.
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14.06.2022 23:01 Ответить
Не усіх вас ЗЕ дурнів війна убили.
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14.06.2022 23:20 Ответить
Вони тут згуртувалися бо з решти ресурсів їм пєндєля давно вже дали. Гадити Україні- робота в них така. Все як завжди.
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15.06.2022 07:02 Ответить
У тебя контузия твоего маленького мозга. Лечись!
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14.06.2022 23:50 Ответить
квартальний президент ,розмовного жанру.Клоун, розжени рашистсько- портновську агентуру дбр(добровольці рашиста),котрі клістрони познімали із українських С-300, по вказівці фсб
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14.06.2022 22:58 Ответить
ДБР-диверсійний батальон рашистів!!!))
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14.06.2022 23:02 Ответить
Гундосые видосы от Артистовичей порядком надоели...
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14.06.2022 23:03 Ответить
Що таки асфальт стріляти почав? Чи то зі США та партнерів ППО прибуло?
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14.06.2022 23:06 Ответить
По іронії долі вийшло що говоривши про "актрису німецький фільмів" Вовчік казав про себе....
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14.06.2022 23:19 Ответить
www.youtube.com/watch?v=SB0x6PckTe0
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14.06.2022 23:27 Ответить
Мене страшенно дратує , що Зе і його команда , переодягнулися в стиль
мілітарі , хоча ніхто із слуг не знаходиться на полі бою з окупантом !

Зустрічають зарубіжних гостей , як ніби то щойно вийшли із окопу

Клоунада в діі !!
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14.06.2022 23:38 Ответить
Це ж скільки футболок і іншого одягу військового потрібно на таку команду. Тим більше, що одяг регулярно міняють на новий . Чому військовим не вистачає одягу? Міноборони забезпечує армію бронежилетами, касками та одягом на 65% - Маляр.
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3506124-minoboroni-zabezpecue-armiu-broneziletami-kaskami-ta-odagom-na-65-malar.html
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15.06.2022 00:11 Ответить
То може й окопуються під урядовим кварталом)) Хоча там там таки сховки - пів Києва сховати можна. Кажуть з другої світової ще німці блукають)) Ну а асфальтував добре дорогу з кварталу до виїзду в районі Святошино
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15.06.2022 08:58 Ответить
Научились стрелять по КР зенитчики , респект !
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14.06.2022 23:46 Ответить
"Первые запросы на противоракетные системы мы сделали задолго до полномасштабного вторжения."

ОК. И когда вы в этой дипломатии достигли наибольшей успешности ? Какие ваши аргументы должны были убедить Запад вам помогать ?

- Когда вы сдали путину разведку США и Турции в вагнергейте ? - Так кто даст оружие тем, с кем нельзя идти в разведку ?

- Или, может, вы убедили Запад вам помогать, когда обзывали благодетелей паникёрами ? - Так зачем вам оружие , если "Запад распространяет фейки" и вы ждёте не вторжения а майских шашлыков? Если шалыков ждёте - оружие вам зачем?!

- Или может, вы стали более понятны Западу, когда Бпйдену рассказали, что вы у них просите ракеты, а производство своих ракет закрыли? Когда вы просите всех поддержать армию, а сами срезали ей бюджеты и даже касок и броников у вас нет на складах...
"У нашего государства его пока нет ракет в достаточном количестве потому что мы два года назад закрыли их производство. когда вы год назад предупреждали - мы производство не возобновили...А теперь , а вы нам дайте !"

Вы сами слышите, что говорите ? Это анамнез из клиники профессора Стравинского,ребята.

Вот это всё - по вашему - должно было подвигнуть Запад всё бросить и вам - балбесам - помогать ?
Правда ? Вы вправду так думаете ..
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15.06.2022 02:07 Ответить
В 2020 році відбулось резонансне вилучення слідчими ДБР у бригадах ППО під Києвом та біля Криму, клістронів - ключових елементів систем наведення на ціль зенітних ракетних комплексів, що поставило під загрозу національну безпеку країни. ДБР розслідувало ввезення з-за кордону клістронів, які не виробляються в Україні, та не можуть поставлятися офіційно, оскільки вироблені в Росії. Після резонансу всі прилади повернули військовим[2]. Неофіційно, за даними центру «Миротворець», було повернуто лише кілька приладів для створення інформаційного приводу, тому причетних до цієї справи суддів та слідчих ДБР було внесено до «списку Миротворця»[3][4].
25 березня 2021 року Служба Безпеки України оприлюднила додаткові докази щодо незаконного постачання військових товарів з РФ, зокрема, йшлося про постачання клістронів для потреб оборонних підприємств України.
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15.06.2022 05:28 Ответить
...таки да... поставлю защиту на всевозможные средства коммуникации с внесением в черный список доступа для гнусавого... чтобы ни слышать, ни видеть его... задолбал... уклонист фигов...
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15.06.2022 06:13 Ответить
наполеончик...
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15.06.2022 06:19 Ответить
- Перші запити на протиракетні системи ми зробили ще задовго до повномасштабного вторгнення.
Авжеж. Познімали клістрони з ППО - це такий хитрий сигнал, щоб Захід зрозумів, як нам усе це потрібно...
Дайте вже цьому звіздаболу якогось льодяника на паличці посмоктати, щоб чимось рота зайняв, замість таку дурню нести.
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15.06.2022 07:11 Ответить
нехай дбр та генпрокуратура склади свої перевірить,маже і крім клінстонів що знайде.
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15.06.2022 10:35 Ответить
Мыздобул квартальский !
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15.06.2022 11:37 Ответить
 
 