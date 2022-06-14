Сегодня нашей противовоздушной обороне удалось "подрезать крылья" российским ракетам, - Зеленский. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский 14 июня выступил с традиционным ежедневным обращением к украинцам.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке Зеленского.
"Мы снова и снова повторяем нашим партнерам, что Украине нужно современное противоракетное оружие. У нашего государства его пока нет в достаточном количестве, но именно у нашего государства и именно сейчас – самая большая в Европе потребность в таком оружии.
Затягивание с его предоставлением не может иметь оправданий. Буду постоянно подчеркивать это, говоря с нашими партнерами. Первые запросы на противоракетные системы мы сделали задолго до полномасштабного вторжения.
И на этой неделе будет много разных переговоров – и не только с европейскими политиками, которым по силам придать Украине современные противоракетные системы", - отмечается в сообщении.
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4 ч
Мрія Zелєнскава зробити отут кумпартію, політбюро з косабами в радниках, а потім вони почнуть отут привселюдно лобизатися, вішати один на одного зірки , ну трошки політв'язнів буде, відсотків 25, ну трохи злидні будуть, трохи безробіття і що?
Зате все, як любить zесовок
мілітарі , хоча ніхто із слуг не знаходиться на полі бою з окупантом !
Зустрічають зарубіжних гостей , як ніби то щойно вийшли із окопу
Клоунада в діі !!
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3506124-minoboroni-zabezpecue-armiu-broneziletami-kaskami-ta-odagom-na-65-malar.html
ОК. И когда вы в этой дипломатии достигли наибольшей успешности ? Какие ваши аргументы должны были убедить Запад вам помогать ?
- Когда вы сдали путину разведку США и Турции в вагнергейте ? - Так кто даст оружие тем, с кем нельзя идти в разведку ?
- Или, может, вы убедили Запад вам помогать, когда обзывали благодетелей паникёрами ? - Так зачем вам оружие , если "Запад распространяет фейки" и вы ждёте не вторжения а майских шашлыков? Если шалыков ждёте - оружие вам зачем?!
- Или может, вы стали более понятны Западу, когда Бпйдену рассказали, что вы у них просите ракеты, а производство своих ракет закрыли? Когда вы просите всех поддержать армию, а сами срезали ей бюджеты и даже касок и броников у вас нет на складах...
"У нашего государства его пока нет ракет в достаточном количестве потому что мы два года назад закрыли их производство. когда вы год назад предупреждали - мы производство не возобновили...А теперь , а вы нам дайте !"
Вы сами слышите, что говорите ? Это анамнез из клиники профессора Стравинского,ребята.
Вот это всё - по вашему - должно было подвигнуть Запад всё бросить и вам - балбесам - помогать ?
Правда ? Вы вправду так думаете ..
25 березня 2021 року Служба Безпеки України оприлюднила додаткові докази щодо незаконного постачання військових товарів з РФ, зокрема, йшлося про постачання клістронів для потреб оборонних підприємств України.
Авжеж. Познімали клістрони з ППО - це такий хитрий сигнал, щоб Захід зрозумів, як нам усе це потрібно...
Дайте вже цьому звіздаболу якогось льодяника на паличці посмоктати, щоб чимось рота зайняв, замість таку дурню нести.