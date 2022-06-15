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"Защитим будущее вместе", - группа военных во главе с Наевым посетили Запорожскую больницу, где лечат детей, раненых в результате обстрелов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В Украине растет поколение детей, что своими глазами увидело войну и прошло сквозь ее безжалостное пламя. Именно им вскоре придется жить в стране, которая станет новым путем экономического и культурного развития, строить и укреплять ее в будущем.

Поэтому сегодня для военных крайне важно, чтобы дети не только чувствовали их поддержку, но понимали, что Вооруженные Силы Украины – это те, кто защищает и помогает. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел по связям с общественностью Командование объединенных сил ВС Украины.

Как отмечается, ярким примером тесного сотрудничества с врачами является визит в Запорожскую областную клиническую детскую больницу группы военных во главе с командующим силами обороны генерал-лейтенантом Сергеем Наевым.

Военнослужащие ознакомились с условиями работы медиков и передали им в пользование аппарат искусственной вентиляции легких, медикаменты, медицинские расходники, хирургические нити и многое другое, что поможет персоналу более продуктивно лечить, а их маленьким пациентам скорее восстанавливать свои силы.

"Именно здесь врачи спасают жизнь детей, которые были ранены в результате дерзких и жестких действий российских военных. Из-за бомбардировок и обстрелов украинских городов и поселков в Украине пострадало очень много детей. Я хочу обратиться ко всем, кто имеет возможность помогать выздоровлению и реабилитации маленьких пациентов" , – заметил Наев.

Смотрите: Военному мобильному госпиталю на восточном направлении обороны передан гуманитарный груз, - Наев. ФОТО

Во время посещения заведения военные пообщались с детьми. В частности, с подростком из Донетчины, которому осколками ранило ногу: несмотря на тяжелое ранение, он пытается не падать духом и надеется на скорейшее восстановление. Еще одного мальчика застали за процессом перевязки – у него многочисленные осколочные ранения руки.

Юные пациенты получили сладкие гостинцы. Кроме того, лечащимся в заведении детям военные передали книги современного писателя Бориса Кутового, а также рисунки от юных американцев, которые таким образом изъявили желание поддержать своих украинских сверстников.
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Топ комментарии
+11
Генерал Наєв, як завжди з гостинцями, підкинь також на Донбас, там вони так потрібні
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15.06.2022 09:32
+8
Шановний Генерале Наєв! Україна сподівається на рішучі наступальні дії ЗСУ по звільненню окупованих територій ! Слава ЗСУ ! Слава всім захисникам України !
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15.06.2022 10:42
+5
"Шоу" - то для "Блазня"! Ти бачив хоч раз "Блазня" в подібному місці? НІ! А знаєш ЧОМУ? Бо він боїться, щоб йому в морду не плюнули! Наєву - не плюнуть! Як і Порошенку чи Турчинову!
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15.06.2022 10:35
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Генерал Наєв, як завжди з гостинцями, підкинь також на Донбас, там вони так потрібні
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15.06.2022 09:32 Ответить
Біда не шоу...!
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15.06.2022 09:57 Ответить
"Шоу" - то для "Блазня"! Ти бачив хоч раз "Блазня" в подібному місці? НІ! А знаєш ЧОМУ? Бо він боїться, щоб йому в морду не плюнули! Наєву - не плюнуть! Як і Порошенку чи Турчинову!
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15.06.2022 10:35 Ответить
А чому ж йому тодi на дали "по хлебалу"? Дуже було б корисно.
https://www.youtube.com/watch?v=_KupRpcscIU
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15.06.2022 11:56 Ответить
Шановний Генерале Наєв! Україна сподівається на рішучі наступальні дії ЗСУ по звільненню окупованих територій ! Слава ЗСУ ! Слава всім захисникам України !
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15.06.2022 10:42 Ответить
Я так розумію, що хочуть Залужного на Наєва замінити. Поки що все виглядає таким чином. Хотів би помилятися...
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15.06.2022 12:40 Ответить
Вони в одній упряжці
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22.06.2022 09:42 Ответить
Що ти там робиш генерал-лейтенант ? відосики клепаєш? відосики і я можу клепати, а от воювати не можу... А ти??? чи може ти генерал-лейтенант по роздачі цукерок ? тоді вибач.
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15.06.2022 14:06 Ответить
Господін генерал, в нас збройні сили для того щоб відвідувати дітей у лікарнях??????? я думав, що навпаки - не допускать щоб вони там опинились. ваше відвідування цинічне
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15.06.2022 19:54 Ответить
У генерал-лейтенанта немає важливіших справ? Може хтось підкаже йому, що в країні війна і не час для дешевого піару?
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16.06.2022 09:44 Ответить
Турбота про мирне населення в цей важкий час для України вкрай необхідна. Спільними зусиллями неодмінно переможемо. Слава Україні!!!
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22.06.2022 12:39 Ответить
 
 