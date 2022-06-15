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Жены защитников "Азовстали" обратились к журналистам: Покажите, в каких условиях содержат наших героев. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Родные пленных защитников "Азовстали" призвали журналистов посетить колонию в оккупированной Еленовке и показать, в каких условиях россияне содержат их близких.

Они записали видеообращение к представителям СМИ и сотрудникам Красного Креста, сообщает Цензор.НЕТ.

Женщины просят представителей международных СМИ посетить колонию в Еленовке на оккупированной территории и создать сюжеты о состоянии и условиях пребывания находящихся там защитников Мариуполя.

Многие любимые и родственники защитников "Азовстали" не слышали их голоса с момента, как бойцы покинули завод. При том, что по Женевской конвенции пленники имеют право дважды в неделю звонить близким.

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"Мы не должны забывать героев "Азовстали"! Мир должен знать правду и видеть то, что было обещано", - отметили родные героев.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+34
Хочеться вірити, що герої Азовсталі, наші герої, пройдуть і пекло полону.

А боневтіку і його посіпакам, ще прийдеться відповісти, чому стільки наших героїв зараз в полоні.
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15.06.2022 10:57
+32
Зелений зрадник здав їх і забув. Позбавився свідків свого гівнокомандування.
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15.06.2022 11:06
+28
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам.
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15.06.2022 10:52
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Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам.
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15.06.2022 10:52 Ответить
Хочеться вірити, що герої Азовсталі, наші герої, пройдуть і пекло полону.

А боневтіку і його посіпакам, ще прийдеться відповісти, чому стільки наших героїв зараз в полоні.
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15.06.2022 10:57 Ответить
А как пафосно когда-то требовал с экрана Бениного говно-тв "Верните пацанов !". А теперь замолк гнида и не вспоминает. И иезуитское словечко придумали для этого треша - "эвакуация".
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15.06.2022 11:17 Ответить
Посмотрел интервью с Аваковым.
Он сказал, что плен был часть большого гениального плана.
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15.06.2022 18:13 Ответить
Простите, но прав человека у нас больше нет, так как уповноважену уволили три недели назад. Так что обращайтесь теперь к Папе Римскому.
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15.06.2022 11:03 Ответить
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15.06.2022 12:08 Ответить
відео потрібно зняти не до журналістів а до зеленского напряму тому хто надав наказ здатися в полон саме здатися добровільно всі світові змі писали а наші назвали євакуаціею до орків запитати і пояснити які аргументи приведе гідрант що здатися ворогам краще було ніж захищатися до останього навіть якщо все оточене і шансів обмаль але краще ніж катування знущання приниження і смерть але в повільна в тортурах
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15.06.2022 11:04 Ответить
пробиваться надо было с боем а с нашей стороны поддержать артой, был бы шанс кому то выйти, это видимо и пугало Zенелоха
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15.06.2022 11:45 Ответить
да, группа морпехов попытались прорваться, никто не дошел....
да и шансы почти нулевые , 100 км по захваченной территории...
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15.06.2022 18:00 Ответить
Зелений зрадник здав їх і забув. Позбавився свідків свого гівнокомандування.
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15.06.2022 11:06 Ответить
Ау , Зеленский , как там эвакуация . Я вообще не понимаю , почему не называть вещи своими именем.
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15.06.2022 11:06 Ответить
Потому что это негатив. А нужны позитивные новости. Надыхаючи. Короче, не на часи.
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15.06.2022 11:21 Ответить
Оленівка, чи там вони
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15.06.2022 11:15 Ответить
Зверніть увагу, після наказу здатися у полон азовцям, кудись пропала верущучка зі своїми гуманітарними калідорами.
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15.06.2022 11:17 Ответить
І написали, що відтепер полоненими займається не вона а ГУР. Кінці в воду.
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15.06.2022 11:18 Ответить
Як журналісти можуть допомогти? Потрібно було не дозволяти москалям збомбити Маріуполь.Для цього в нас є різне керівництво,яке проїдає величезні кошти.А азовці якби не здалися,то їх би по любому вбили бомбами.Там навіть ніякого ппо не було.ТУ-22 на низькій висоті літали.
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15.06.2022 11:19 Ответить
Ну как бы эксперты оценивают военные успехи. А пограбить и поубивать это не война. Это налет.
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15.06.2022 11:35 Ответить
Щось підказує, що таку ж долю кацапи готують і захисникам Сєверодонецька на "Азоті", а презЕдент зі своєю зелено-аквафрешною кодлою кацапам в цьому активно допоможуть!
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15.06.2022 11:29 Ответить
Кажуть усілякі західні експерти,що москалі не досягли свого.Але вони захопили в полон найбільшого свого ворога,Азов,відрізали від моря Україну,захопили родючі землі на півдні,знищили азовсталь разом з Маріуполем.Хіба цього мало? Бурятів,тувінців і інших їм не шкода,це сміття.Москвичі і пітерці то не воюють.
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15.06.2022 11:32 Ответить
Ну как бы эксперты оценивают военные успехи. А пограбить и поубивать это не война. Это налет.
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15.06.2022 11:36 Ответить
Війни різні бувають.
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15.06.2022 22:39 Ответить
А звернутися на пряму до Зельонського, сказати, що ти падла, передаст грьобаний, ***** зрадник України, страшно? До чого тут журналісти?
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15.06.2022 11:34 Ответить
-жінки у відчаї , шукають можливості спасти свої половинки ...
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15.06.2022 17:23 Ответить
А давайте соберём подписи в интернете с предложением обмена Азовцев на Зе, от него одно
вредительство, а Азовцы ещё повоюют, если живы.
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15.06.2022 12:03 Ответить
Та хто ж про героїв Азовсталі забуває?!
Он, Вова сердешний цілими днями і ночами "занімаєцца"...
Вже із "незручного становища" їх "визволив", тепер занімаєцца обміном...
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15.06.2022 12:22 Ответить
ага, з тих пір, як він побрав безліч справ "під свій особистий контроль" і ми побачили, як під його особистим контролем у муках помирає людина (Журавель), нам уже все стало ясно((((((
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15.06.2022 17:32 Ответить
Всі памятають як ліліпутін поздоровляв Зе з обранням президентом Україїни ??

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15.06.2022 13:10 Ответить
ага, і ще 400-1000 наших людей тоді залишилися в Ізоляції і про них зелена шобла забула. зате не забула пропіаритись на обміні вагнерівців, альфівців і цемаха.
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15.06.2022 17:33 Ответить
І ще про "ЗДАЧУ ПОРОХОМ 24 МОРЯКІВ КАЦАПАМ" в Керченській протоці

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15.06.2022 13:58 Ответить
Чомусь згадав про Надiю Савченко. Чому?
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15.06.2022 15:22 Ответить
Схоже влада забила на них, тому і омбудсмена здихалися, а нового не призначають. Без омбудсмена справа по обміну рухатися не буде взагалі(
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15.06.2022 16:49 Ответить
це жахливо. давайте горлати про це, бити у всі дзвони.
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15.06.2022 17:34 Ответить
Вопрос, им дали приказ зайти в Марик и держать, да ! За єтот период они обошли город и продвинулись км на 120, почему? Потому что, какойто стратег сказал держать Марик, а если би они не зашли в Марик,!!! а заняли позиции с севера, то 120 км с севера не заняли!!!!!!! Кто виноват в котле 3000 группи войск, єто и не Иловайск и не Дебал цево , с здесь ***...хуже!!!є? Кто ця мразь!!!!
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15.06.2022 17:54 Ответить
Азовцы вернутся после окончания войны
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15.06.2022 18:17 Ответить
зе чмо должно жить в таких же условиях...если можно сказать жить
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16.06.2022 04:29 Ответить
 
 