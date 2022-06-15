Снайпер ССО упражняется в стрельбе из крупнокалиберной винтовки "Snipex T-Rex" украинского производства. ВИДЕО

В сети опубликовано видео, на котором снайпер ССО упражняется в стрельбе из крупнокалиберной винтовки "Snipex T-Rex" украинского производства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, винтовка стреляет патронами калибром 14,5 миллиметра на расстояние до семи километров.

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