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Снайпер ССО упражняется в стрельбе из крупнокалиберной винтовки "Snipex T-Rex" украинского производства. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

В сети опубликовано видео, на котором снайпер ССО упражняется в стрельбе из крупнокалиберной винтовки "Snipex T-Rex" украинского производства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, винтовка стреляет патронами калибром 14,5 миллиметра на расстояние до семи километров.

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Топ комментарии
+56
Гарного полювання.
Бережи вас Господь

Snipex T-Rex - однозарядна великокаліберна снайперська гвинтівка під набій 14,5×114 мм виробництва харківської компанії ХАДО-Холдінг.

Розроблено 2015 - літо 2019

От, барига, не те, що Бубочка.
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15.06.2022 11:14
+47
Гуцули з трембітами.

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15.06.2022 11:18
+27
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15.06.2022 13:00
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Гарного полювання.
Бережи вас Господь

Snipex T-Rex - однозарядна великокаліберна снайперська гвинтівка під набій 14,5×114 мм виробництва харківської компанії ХАДО-Холдінг.

Розроблено 2015 - літо 2019

От, барига, не те, що Бубочка.
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15.06.2022 11:14 Ответить
а чого ж ти не написав, що в 2017 році було випущено лише демонстративну одну штуку? А на озброєння її прийняли в 2020 році? А, мабуть тобі за то не заплатили🤣🤣🤣
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15.06.2022 12:16 Ответить
Одну штуку? Демонстративну?
Чисто зЕбілка, та то таке.

Розробка та випробовування завершились літо 2019
Коли, на думку зЕбілки, мало початися виробництво? Мабуть, в 2014-му.
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15.06.2022 12:48 Ответить
Якщо крис стає занадто багато, то ви починаєте з ними зустрічатися вдома в самих неочікуваних місцях. Я пор те, що раніше зебілів на Цензорі не було
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20.10.2022 08:57 Ответить
я про* те
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20.10.2022 08:59 Ответить
ты еще про асфальт забыл упомянуть )))
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15.06.2022 12:42 Ответить
Без проблем. І про потрійну ціну за асфальт. І про руйнацію армії, оборони. І про зданий південь, можемо погомоніти. І про північ. І про відкликання позову за окупацію криму. І про знищену ракетну програму. Навіть про "свинарчуків" та клістрони. Тем, дохрініща.
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15.06.2022 12:58 Ответить
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15.06.2022 13:00 Ответить
от шас декому абідно було)
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15.06.2022 13:50 Ответить
Наведіть мені приклад блокування залізниці через відсутність ракетної програми . А через дороги були постійно. Забули , що дороги почав будувати Порошенко ?
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15.06.2022 19:37 Ответить
З такої можна москаля колоннами валить. )
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15.06.2022 11:14 Ответить
Це як вцілить в кацапа, так і голову відірве.
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15.06.2022 11:14 Ответить
Копита в одну, скрєпи в другу, а яйця в третю
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15.06.2022 11:20 Ответить
Десь я прочитав, що орки жалілись, що наш снайпер їм яйца відстрелює...
Ото дійсно для них жах😂😂😂
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15.06.2022 12:24 Ответить
Там же висловлювалося побажання щоб МО РФ виплачувало їх жінкам по 10 тс "дерев"яних" На покупку фаллоімітатора
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15.06.2022 14:04 Ответить
Навіщо? Навіщо витрачать патрони на одного кацапа? Одна БЗТ в цистерну з пальним - і стала танкова рота Одна куля в двигун вантажівки - і взвод ""асвабадітєлей" полетів у кювет і покалічився Одна куля в штабель з ************ - і полк - без снарядів!
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15.06.2022 14:00 Ответить
Коли кацапові щось чи хтось відірве голову, ніхто на то особливої уваги не зверне. Навіть сам кацап. А от коли щось лихе трапиться з його зкріпами, то вже буде халепа. Бо москаль без зкріп - каліка...
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15.06.2022 14:15 Ответить
Щось викликає сумнів - стрільба до 7 км.
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15.06.2022 11:15 Ответить
Ну...може вона й може відправити кулю на 7 км, якщо під 45 градусів стріляти, але це точно не прицільна дальність і не убойна.
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15.06.2022 11:17 Ответить
Рекорд из 50BMG по моему 3700 метров, но это больше из области фантастики, Там пуля 5 секунд летит, надо учитывать и температуру воздуха, и направление ветра - и даже направление вращения Земли.
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15.06.2022 11:40 Ответить
должна работать пара.
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15.06.2022 13:07 Ответить
Що "не убойна"?

Тобто як прилетить 64 грами кулі то не вб'ють а тількі налякають?
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15.06.2022 12:42 Ответить
Звичайна гвинтівка 7.62 посилає кулю на 4 км. А це фактично гармата.
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15.06.2022 19:41 Ответить
Гуцули з трембітами.

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15.06.2022 11:18 Ответить
Річі,яка твоя проблема, іди з Богом звідси
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15.06.2022 11:19 Ответить
Такий калібр - на кулеметах купи країн "третього світу" - як у піхоті (на БТР) так і зенітні А якщо гвинтівка буде хороша - то її і купувать будуть!
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15.06.2022 12:25 Ответить
Стриляють до 1, 5 км. А ле куля може вбити і на відстані до 7.
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15.06.2022 11:19 Ответить
Гарна цяцька!!))
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15.06.2022 11:30 Ответить
А ти уяви, що буде, коли три-чотири таких "цяцьки" будуть курсувать на "махновських тачанках" (позашляховиках) вздовж анонсованого Шойгу "сухопутного мосту" з Донбасу в Крим! Адже куля з неї розбиває не тільки двигун вантажівки але й пробиває броню БМП чи БТР!
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15.06.2022 12:29 Ответить
Трофеїв вам, багато-багато!
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15.06.2022 12:13 Ответить
Вот нах*я в роликах ставят дебильную музыку да еще на всю громкость что все вздрагивают сильнее чем от взрыва
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15.06.2022 12:24 Ответить
Виключи звук на комп"ютері
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15.06.2022 12:30 Ответить
я хотiв почути звук пострiла, а там бас по вухам.
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15.06.2022 15:02 Ответить
Тобі "звуків пострілів" не вистачає? Поїдь на Донбас - наслухаєшся! У нас вже місяць як канонади нема, а люди від будь-якого різкого звуку здригаються і тривожно прислухаються до незнайомих шумів - чи не летить ракета, снаряд, міна чи літак!
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16.06.2022 05:52 Ответить
Нужно предупреждать что смотреть предварительно выключив звук а не после того как все вздрогнули. Да и смотреть работу снайперки без звука смысл? Тупо картинки посмотреть
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15.06.2022 15:05 Ответить
На Донбас! Там і "набачишся" і "наслухаєшся" і "сам спробуєш"!
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16.06.2022 05:53 Ответить
не вижу боевого применения в современной войне.
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15.06.2022 13:31 Ответить
А ти приїдь в Україну - тут і побачиш!
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15.06.2022 13:55 Ответить
Гвінтівка просто красуня-кацапським свиням має сподобатись...
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15.06.2022 13:49 Ответить
Кто-то, имлять, поясн6ит им чем оличается притцельная дпльность стрельбы от дальности полёта пули?
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15.06.2022 15:01 Ответить
А якщо кацапів в ряд поставити, і шмальнути з 20 метрів з "Snipex T-Rex", то в якому кацапові куля зупиниться?
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20.10.2022 09:07 Ответить
 
 