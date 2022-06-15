Снайпер ССО упражняется в стрельбе из крупнокалиберной винтовки "Snipex T-Rex" украинского производства. ВИДЕО
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В сети опубликовано видео, на котором снайпер ССО упражняется в стрельбе из крупнокалиберной винтовки "Snipex T-Rex" украинского производства.
Как сообщает Цензор.НЕТ, винтовка стреляет патронами калибром 14,5 миллиметра на расстояние до семи километров.
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+47 MausMike
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Snipex T-Rex - однозарядна великокаліберна снайперська гвинтівка під набій 14,5×114 мм виробництва харківської компанії ХАДО-Холдінг.
Розроблено 2015 - літо 2019
От, барига, не те, що Бубочка.
Чисто зЕбілка, та то таке.
Розробка та випробовування завершились літо 2019
Коли, на думку зЕбілки, мало початися виробництво? Мабуть, в 2014-му.
Ото дійсно для них жах😂😂😂
Тобто як прилетить 64 грами кулі то не вб'ють а тількі налякають?