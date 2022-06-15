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Мариуполь сопротивляется: Убит работник МЧС РФ, сожжены два тягача и три прицепа оккупантов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В оккупированном Мариуполе местные власти сопротивляются рашистам.
Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Город не принял оккупацию. Понемногу пассивное сопротивление по саботажу переходит в активную фазу. 9 июня на Таганрогском шоссе на стоянке техники МЧС России вдруг сгорели два тягача и три больших прицепа к грузовикам. Причина названа - поджог.
11 июня накануне празднования дна России в толпе за гуманитаркой возле "Метро" неизвестный ударил ножом в спину работника МЧС россии. Ранение оказалось смертельным. Просто подтверждены факты. Больше не могу комментировать по понятным причинам. Говорим вам, мразота. Начинайте оглядываться. Возмездие уже рядом", - говорится в сообщении.
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+57 FT FT
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+40 wittmann1980
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+36 Дмитрий Маначин dae4a6cc
показать весь комментарий15.06.2022 11:33
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Тримайтеся та бережіть себе, ви - це також Україна, і вона обов'язково переможе!
наші міста і села і дикі тварюки , яких потрібно рвати на шматки 😡
Она одновременно готовила нападение на ******** и роZZию, разрабатывала ЯО и биологическое оружие, воевала с лднр, вирусных голубей растила, а потом взяла и сама на себя напала, сама себя бомбит и зачем то просит ПВО у НАТО и самолеты. (?)
Те що росія там зробила майже в кожного забрало родичів. Тепер росіяни будуть платити своїми життями.
Звісно ж, нам треба ПВО, але те, що росіяни втратили техніку- теж нот бед)
Звісно ж, нам треба ПВО, але те, що росіяни втратили техніку- теж нот бед)