"Контактные бои в Северодонецке вместо медового месяца в Мексике", - нацгвардеец Воха о своем пути на войну с оккупантами. ВИДЕО

Боец-нацгвардеец с позывным Воха, ныне воюющий с оккупантами в Северодонецке, рассказал, как попал на войну с Россией, находясь в свадебном путешествии в Мексике.

Об этом он рассказал главному редактору Цензор.НЕТ Юрию Бутусову во время короткого и относительного затишья на позициях в Северодонецке.

"Контактные бои в Северодонецке вместо медового месяца в Мексике", - пишет Бутусов в комментарии к видеозаписи небольшого интервью с Вохой.

Читайте: Условия боя в Северодонецке тяжелые, полноценное обеспечение уже невозможно. Необходимы боеприпасы, ПВО и усиление контрбатарейной борьбы - Бутусов