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"Контактные бои в Северодонецке вместо медового месяца в Мексике", - нацгвардеец Воха о своем пути на войну с оккупантами. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Боец-нацгвардеец с позывным Воха, ныне воюющий с оккупантами в Северодонецке, рассказал, как попал на войну с Россией, находясь в свадебном путешествии в Мексике.

Об этом он рассказал главному редактору Цензор.НЕТ Юрию Бутусову во время короткого и относительного затишья на позициях в Северодонецке.

"Контактные бои в Северодонецке вместо медового месяца в Мексике", - пишет Бутусов в комментарии к видеозаписи небольшого интервью с Вохой.

Читайте: Условия боя в Северодонецке тяжелые, полноценное обеспечение уже невозможно. Необходимы боеприпасы, ПВО и усиление контрбатарейной борьбы - Бутусов
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Хай Господь оберігає всіх, кто захищає Україну!

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15.06.2022 12:09 Ответить
Цей Воха воює, а інший здає Україну.
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15.06.2022 12:11 Ответить
https://www.pravda.com.ua/articles/2022/06/15/7352535/ - это статья в УП о защите Северодонецка, печально, но у нас есть существенные просчеты в обороне- надо тро-шников разбавлять людьми с опытом, иначе они разбегутся...
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15.06.2022 12:14 Ответить
удачи. вернись живым
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15.06.2022 12:16 Ответить
Ти справжній воїн-дякуємо тобі...
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15.06.2022 13:53 Ответить
Воха якщо голосував по приколу...то щастья тобi...
як що по душi то захисту тобi
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15.06.2022 20:02 Ответить
 
 