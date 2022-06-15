РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
7244 посетителя онлайн
Новости Видео Война в Украине Война
8 335 18
война (46696) Киев (24533) Луганщина (6244) оккупация (9504) СБУ (18674) Донецкая область (7128) IT-индустрия (240) киберполиция (325) коллаборационизм (681)

Заблокирована киевская ІТ-компания, разрабатывавшая программное обеспечение для оккупационных "администраций" на Донбассе. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили столичную компанию, занимавшуюся ІТ-поддержкой захваченных врагом предприятий и учреждений во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В частности, как отмечается, эта компания поставляла врагу программное обеспечение для сбора коммунальных платежей.

Вырученные от жильцов средства руководители оккупационных администраций направляли на финансирование группировок так называемых "Л/ДНР", участвующих в полномасштабной агрессии РФ против Украины.

"С помощью нелегального программного продукта оккупанты перечислили в "бюджет" боевиков более 10 млн в гривневом эквиваленте. Кроме того, через онлайн-сервис оплаты "коммунальных услуг" захватчики получали доступ к учредительным данным местных жителей", - говорится в сообщении.

Установлено, что этот незаконный бизнес организовала руководитель компании. Из-за личных связей она заключала договоры с представителями оккупационных администраций на обслуживание их компьютерных систем.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Киеве мошенник продал 800 фальшивых журналистских удостоверений с "аккредитацией Минобороны". ВИДЕО

"Непосредственно разработкой и администрированием программного обеспечения занималось более 10 работников. Для маскировки противоправной деятельности их рассредоточили в разных регионах, в том числе на временно оккупированных территориях. Среди основных "заказчиков" услуг были захваченые оккупантами предприятия и учреждения газо- и водоснабжения", - отметили в СБУ.

В настоящее время один из участников схемы уведомлен о подозрении по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (содействие деятельности террористической организации). Вопрос об объявлении о подозрении другим причастным решается.

Досудебное расследование продолжается.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+16
Уточните, а с какого года КАМПАШКА працювала, как же она так расцвела, ведь война восемь лет? Также, как и Медвейчук? А где парниша Мураев? Куда они все подевались? Воюют?
показать весь комментарий
15.06.2022 12:32
+14
зная некоторые аспекты работы нашего СБУ, не нужно спешить верить всему написаному. Генерал Наумов подтвердит
показать весь комментарий
15.06.2022 12:40
+8
Якщо арештувати всіх зрадників та калоборантів, то війна завершилась би за ТИЖДЕНЬ повною перемогою України!!!
показать весь комментарий
15.06.2022 12:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Уточните, а с какого года КАМПАШКА працювала, как же она так расцвела, ведь война восемь лет? Также, как и Медвейчук? А где парниша Мураев? Куда они все подевались? Воюют?
показать весь комментарий
15.06.2022 12:32 Ответить
зная некоторые аспекты работы нашего СБУ, не нужно спешить верить всему написаному. Генерал Наумов подтвердит
показать весь комментарий
15.06.2022 12:40 Ответить
Якщо арештувати всіх зрадників та калоборантів, то війна завершилась би за ТИЖДЕНЬ повною перемогою України!!!
показать весь комментарий
15.06.2022 12:43 Ответить
І чого чекаєш?
показать весь комментарий
15.06.2022 12:59 Ответить
Ни прошло и 8и лет, Припять Буча, Мариуполь. А потом удивляемся продажности немцев.
показать весь комментарий
15.06.2022 12:44 Ответить
Расстрелять ☠️Пи#орасов😈🇷🇺💩‼️
показать весь комментарий
15.06.2022 12:45 Ответить
Поясніть, для чого?
показать весь комментарий
15.06.2022 14:24 Ответить
А,кримінальну справу,???
показать весь комментарий
15.06.2022 12:46 Ответить
Все вооруженные Винчестерами надеюсь погибли при задержании?
показать весь комментарий
15.06.2022 12:48 Ответить
відстрілювались
показать весь комментарий
15.06.2022 12:56 Ответить
Та да, якщо були озброєні ST-506, то при застосуванні такого для [само]оборони черепно-мозковою травмою не обійдеться...
показать весь комментарий
15.06.2022 13:09 Ответить
Та нехай розробляють.Повний доступ украінській адміністраціі и хай купують...Мрія розвідника-продати доступ до ресурсів ворога...
показать весь комментарий
15.06.2022 12:57 Ответить
По законам війського часу ...
показать весь комментарий
15.06.2022 13:40 Ответить
Так - яка займалася ІТ-підтримкою захоплених ворогом підприємств та установ Джерело: https://censor.net/ua/v3348074
Чи тільки - постачала ворогу програмне забезпечення для збору комунальних платежів Джерело: https://censor.net/ua/v3348074
Серед основних "замовників" послуг були захоплені окупантами підприємства і установи газо- та водопостачання" Джерело: https://censor.net/ua/v3348074
показать весь комментарий
15.06.2022 13:56 Ответить
Ой ідіоти. Це СБУ невідомо на кого працює.
Такі речі треба брати під власний контроль.
Не треба не вірусів нічого сам користувач встановить софт на комп.
показать весь комментарий
15.06.2022 14:23 Ответить
а чим виправдовували? "Ми ж усi люди i вони теж люди"?
показать весь комментарий
15.06.2022 14:57 Ответить
Суки продажні!!!
показать весь комментарий
15.06.2022 18:24 Ответить
шото тут история темная. Потом всплывет что контора продолжала поддерживать украинские водоканалы, просто на временно оккупированых территориях.
показать весь комментарий
15.06.2022 19:40 Ответить
 
 