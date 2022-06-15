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Албания (61) война (46696) Ирпень (359) Черногория (193) Рама Эди (21) Бородянка (63)

"Многочисленные человеческие потери, страдания и разрушения, которые продолжаются месяцами": премьеры Черногории и Албании посетили Ирпень и Бородянку. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Премьер-министр Черногории Дритан Абазович и глава правительства Албании Эди Рама в среду посетили Ирпень и Бородянку, пострадавших из-за российского вторжения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, премьер-министр Черногории Дритан Абазович опубликовал видео на своей странице в Facebook.

"Мы сочувствуем Украине из-за многочисленных человеческих потерь, страданий и разрушений, которые продолжаются месяцами", - написал Абазович.

На видео можно увидеть лидеров Черногории и Албании возле разрушенных российскими войсками домов, во время визита их сопровождал мэр Ирпеня.

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Абазович и Рама также посетили Бородянку и собственными глазами увидели разрушения, вызванные российскими обстрелами.

Позже главы правительств Албании и Черногории должны встретиться с президентом Владимиром Зеленским.

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Я розумію, чому нас не беруть в НАТО, але я НЕ РОЗУМІЮ, як членами НАТО стали Чорногорія і Албанія??? У Чорногорії армії немає від слова взагалі, а Албанія за рівнем розвитку - це Україна 20-річної давнини (був і там, і там, бачив усе)...
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15.06.2022 12:52 Ответить
Там море дуже красиве, в обидвих країнах. Відпочивав, сподобалось. В ціни в Албанії значно нижчі чим в Одесі
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15.06.2022 12:56 Ответить
Рівень життя в Албанії теж значно нижчий, тому і ціни нижчі... Ну реально, в них в Тирані 500 євро - супер-крута зарплата (хоча ціни плюс-мінус, як у нас). У них 90% тачок - такий хлам 20-річний, який у нас хіба на бляхах завозять!
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15.06.2022 13:00 Ответить
так вот представьте, какая жопа в Украине, если даже Черногорию и Албанию взяли, а нас - нет.
Да, у нас жопа. причем в основном в головах. Раз мы голосуем то за Януковича от за Зеленского...
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15.06.2022 13:35 Ответить
А шо про визит Макмакарона молчек? Так рвался, так рвался, а потом позвонил путлеру и оно его не пустило
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15.06.2022 12:53 Ответить
они эти ужасы тоже прошли во время конфликта в Югославии
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15.06.2022 15:04 Ответить
 
 