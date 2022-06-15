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война (46726) Николаев (2008) обстрел (20132) Ким Виталий (235)

Рашисты ударили артиллерией по жилому дому, ранены 5 гражданских, - Ким. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские оккупанты обстреляли жилой дом на Николаевщине. Ранения получили 5 человек.

Видео обнародовал глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.

Также читайте: Войска РФ в Николаевской области в наступление не идут, но постоянно обстреливают все прифронтовые громады, - председатель ОВА Ким

Автор: Анастасія Потіха
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"Задымленность. Нет, нельзя сюда". Можно! ****, Макрона туда мордой ткнуть, в задымленность на 4-м этаже.
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15.06.2022 14:07 Ответить
Таке враження, що дна для мікрона з шольцем просто не існує. Реальні потвори і ********. Дратують ще більше, ніж кацапи - ті хоч не прикриваються євроГейськими "цінностями".
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15.06.2022 14:19 Ответить
прикриваються турботою про "братский народ", "освобождєнієм", "воєнная операція", "депортація ето евакуація", "хлопкі", "водопроявлєніє" і з гейськими.. тільки подивишся на кіркорова і одразу стає ясно, що нарешті рф перегнала Америку.
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16.06.2022 03:22 Ответить
ніхто і ніщо не має пана дратувати більше ніж кацапи.
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16.06.2022 03:23 Ответить
по ходу ким ще айкос не скурил, а может по столу ще какая-нить субстанция рассыпана
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15.06.2022 14:49 Ответить
Мариш?
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15.06.2022 20:15 Ответить
Бедный Николаев! когда уже все эти ужасы закончаться.................
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15.06.2022 14:52 Ответить
Поки ЗСУ не поверне Херсон, а інакше рашисти будуть його далі руйнувати(
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15.06.2022 16:29 Ответить
 
 