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Рашисты ударили артиллерией по жилому дому, ранены 5 гражданских, - Ким. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупанты обстреляли жилой дом на Николаевщине. Ранения получили 5 человек.
Видео обнародовал глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.
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