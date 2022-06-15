Разоблачена схема хищения гумпомощи на Львовщине: около 3 тыс. изъятых бронежилетов передадут ВСУ, - СБУ. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
СБУ разоблачила схему хищения гуманитарной помощи во Львовской области: около 3 тыс. изъятых бронежилетов передадут ВСУ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Как отмечается, организатору схемы уже поставлено в известность о подозрении.
По данным следствия, злоумышленником оказался 42-летний руководитель одного из рекламных холдингов Украины. Вместе с сообщниками он организовал ввоз продукции военного назначения в Украину под видом гуманитарной помощи.
"Чтобы получить разрешительные документы для беспрепятственной перевозки амуниции через границу, дельцы вводили в заблуждение должностных лиц ВСУ. В частности, брали гарантийные письма от воинской части и ввозили снаряжение. А затем вместо бесплатной передачи на нужды ВСУ продавали товары, получая прибыль", - говорится. в сообщении.
В ходе обысков правоохранители обнаружили около трех тысяч бронежилетов на сумму около 25 млн грн, которые были ввезены в Украину как гуманитарная помощь армии.
После проведения экспертизы изъятая амуниция будет передана на нужды ВСУ.
"Подозрение организатору схемы объявлено по ч. 3 ст. 201-2 (незаконное использование с целью получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия", - добавляют в СБУ.
Также напоминается, что в начале июня СБУ разоблачила одного из исполнителей указанной противоправной схемы. Злоумышленник был задержан с поличным во время продажи партии бронежилетов.
Пожалуйста, подождите...
кількість броніків не цікавить.
цікавить кількість пристрелених мародерів.....
бо це і є мародерство....
Спробуйте !
Як і СБУ давно знало про цапську агентуру.
а ти верещала "ната нєт, бамбас корміт всю Украину".
"СБУ викрила схему розкрадання гуманітарної допомоги"
"організував завезення продукції військового призначення в Україну під виглядом гуманітарної допомоги."
То вони все ж таки займались розкраданням гум.допомоги, чи оформляли товар як гум.допомогу, щоб уникнути оподаткування? Чи для них лазійку одразу придумали, типу не крали, а ухилялись від оподаткування?