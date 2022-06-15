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Российские коммунальщики в Красноярске закрасили окно квартиры, в которой увидели флаг Украины и плакат с надписью "Нет войне". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество За рубежом Война в Украине

Российские коммунальщики в Красноярске закрасили окно квартиры, в которой увидели флаг Украины и плакат с надписью "Нет войне"

Как сообщает Цензор.НЕТ, квартира находилась на четвертом этаже, поэтому для проведения спецоперации была использована спецтехника.

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Топ комментарии
+30
Синий и жёлтый запрещённые цвета нарасии, умора. На очереди закрашивание неба и полей
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15.06.2022 16:38
+25
Які ж лапатнікі кончєні...
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15.06.2022 16:36
+12
Могди би і з танку влупити, будинок денафікувати.
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15.06.2022 16:56
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Які ж лапатнікі кончєні...
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15.06.2022 16:36 Ответить
Демократия❗Я думал там за флаг Украины в тюрьму☝
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15.06.2022 16:37 Ответить
Синий и жёлтый запрещённые цвета нарасии, умора. На очереди закрашивание неба и полей
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15.06.2022 16:38 Ответить
Сцыкуны, флага боятся )))
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15.06.2022 16:39 Ответить
Ублюдки! Я шел на нормальную перестрелку с нормальными мужиками, а они прислали стадо долбанных педофилов https://www.youtube.com/watch?v=8KfsDa8GvBg
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15.06.2022 16:41 Ответить
новояз орди, МИР = Війна
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15.06.2022 16:45 Ответить
Лєв Толстой, роман "Спєцопєрація і рускій мір"
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15.06.2022 20:58 Ответить
борьба на всех фронтах ..якіж вони тупорилі просто капець
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15.06.2022 16:46 Ответить
Нарасие не существует частной собственности, зато есть крепостное право.
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15.06.2022 16:50 Ответить
Могди би і з танку влупити, будинок денафікувати.
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15.06.2022 16:56 Ответить
Кацапы действительно лишнехромосомые дегенераты.
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15.06.2022 17:01 Ответить
нацист, не иначе, только нацисты против войны, а мирные и добрые русские, которые никогда ни с кем не воевали - они всегда за..., а еще они за ядерную войну, чтобы было красиво и ярко с грибочком и только тогда наступит мир во всем мире...
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15.06.2022 17:12 Ответить
Чи є межа жалюгідності у цих рабів?
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15.06.2022 17:14 Ответить
********** 1 закрывает окно в Европу.
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15.06.2022 17:24 Ответить
Щось не зрозумі дебільство орків, чи тих, хто цей сюжет виклав. Вікно із українським прапором зліва, а зафрбовують вікно справа?..
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15.06.2022 17:28 Ответить
Зліва прапор, зправа плакат з забороненим нарасєє "Нєт войнє"
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15.06.2022 17:46 Ответить
Обидва зафарбували.
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15.06.2022 18:43 Ответить
хто знає, чи "****** ruzzgija" є хімічний матеріал або діагноз захворювання?
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15.06.2022 17:53 Ответить
А коли масово будуть українські прапори з'являтися, пропоную очі виколоти тим кому це не подобається. Суцільна економія буде - вишки не треба, фарби не треба. Не бачиш ненависних кольорів - спокійніше на душі.
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15.06.2022 18:09 Ответить
Тю... теж мені трагедія... пляшка ацетону + ганчірка = рішення проблеми.

- Замість ацетону підійде бензин набрати 3/4 в пляшку...
- Ацетон теж знадобиться - в ньому чудово розчиняється пенопласт (змішувати з бензином)...
- Ганчірку брати завдовшки 35 см. завширшки 15 см. (не синтетика)...
- Ганчіркою добре забити пляшку (так щоб не витікало)

Використовувати за призначенням...
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15.06.2022 18:14 Ответить
ти забув ще про масло -1\4, дуже смакує... кацапи кайфують... особливо ті що в танках і БТРах...
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15.06.2022 18:41 Ответить
*******...))))
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15.06.2022 18:27 Ответить
а чо не замурували?
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15.06.2022 18:36 Ответить
кацапські дибіли... "братья"? чи вороги? притом. вічні вороги..
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15.06.2022 18:37 Ответить
Театр абсурду... Це було б смішно, якби не було так сумно.
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15.06.2022 18:59 Ответить
от скаженні потвори! їх корчить від слогана "НЄТ ВАЙНЄ!", от же ж нечисть
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15.06.2022 21:01 Ответить
Надо на пару этажей выше повторить.
И приготовить ведёрко смолы горячей.
Или машинку пошатать.
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15.06.2022 22:24 Ответить
 
 