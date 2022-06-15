Российские коммунальщики в Красноярске закрасили окно квартиры, в которой увидели флаг Украины и плакат с надписью "Нет войне". ВИДЕО
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Российские коммунальщики в Красноярске закрасили окно квартиры, в которой увидели флаг Украины и плакат с надписью "Нет войне"
Как сообщает Цензор.НЕТ, квартира находилась на четвертом этаже, поэтому для проведения спецоперации была использована спецтехника.
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+30 Aleksey NotBad
показать весь комментарий15.06.2022 16:38
+25 Александр Чуднивец f1b95bc0
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+12 буков
показать весь комментарий15.06.2022 16:56
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- Замість ацетону підійде бензин набрати 3/4 в пляшку...
- Ацетон теж знадобиться - в ньому чудово розчиняється пенопласт (змішувати з бензином)...
- Ганчірку брати завдовшки 35 см. завширшки 15 см. (не синтетика)...
- Ганчіркою добре забити пляшку (так щоб не витікало)
Використовувати за призначенням...
И приготовить ведёрко смолы горячей.
Или машинку пошатать.