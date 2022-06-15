Российские коммунальщики в Красноярске закрасили окно квартиры, в которой увидели флаг Украины и плакат с надписью "Нет войне". ВИДЕО

Российские коммунальщики в Красноярске закрасили окно квартиры, в которой увидели флаг Украины и плакат с надписью "Нет войне"

Как сообщает Цензор.НЕТ, квартира находилась на четвертом этаже, поэтому для проведения спецоперации была использована спецтехника.

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