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Артиллеристы-десантники из 80-й бригады уничтожили девять единиц военной техники и склад с боеприпасами. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

13 июня 2022 артиллеристы-десантники из 80-й бригады уничтожили девять единиц военной техники и склад с боеприпасами во время боев на восточном направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом бойцы пишут на своей странице в соцсети и публикуют видео успешной атаки.

"Так сказать, сорвали очередной, "пушечный" "джек-пот"! И какой! А именно, во время проведения общей системы огневого поражения, в районе населенного пункта N. (восточное направление), артиллерия 80 бригады уничтожила: два комплекса реактивной системы залпового огня (РСЗО) 9К57 "Ураган" калибра 220 мм, одну боевую транспортно- заряжающую машину БТЗМ) к "Урагану", один БТР, бронеавтомобиль "Тигр", два грузовика и склад с боеприпасами (судя по силе взрыва, вероятно, с ракетами к "Урагану"). Кроме того, противотанковые подразделения 80 бригады, в тот же день, противотанковым ракетным (ПТРК) комплексом "Стугна-П" сожгли вражеский танк и БМП! И все за один день!!! Снова рекорд! Слава ДШВ!", - пишут воины в комментарии к видео.

Как уже сообщали СМИ, в мае 2022 года, при попытке российских оккупантов навести понтонную переправу через реку Северский Донец, подразделения артиллерии 80 отдельная десантно-штурмовая бригада ДШВ ВСУ, поставили своеобразный рекорд: в течение двух суток, подбили 7 БМП, БМД, МТЛБ, БТР.

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Топ комментарии
+20
Красівоє! 80-й бригаді респект
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15.06.2022 17:07
+10
В свій час служив в цій бригаді в Хирові
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15.06.2022 17:16
+8
Дякуэмо хлопцi.
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15.06.2022 17:21
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Красівоє! 80-й бригаді респект
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15.06.2022 17:07 Ответить
чудово
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15.06.2022 17:08 Ответить
Весело горит кацапня
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15.06.2022 17:11 Ответить
В свій час служив в цій бригаді в Хирові
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15.06.2022 17:16 Ответить
Хлопці з Хирова не хирові.
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15.06.2022 17:25 Ответить
Дякуэмо хлопцi.
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15.06.2022 17:21 Ответить
Красавці!
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15.06.2022 17:34 Ответить
Галичани молодці. Дякуємо за знищення ворога. Ви сьогодні на рівні 3-го і 8-го полків ССО.
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15.06.2022 17:47 Ответить
"- Вы уже встречались с этими «бубновыми асами» Геринга?
-Так точно. Горят за милую душу. " (с)

Главное , что-бы у нас было чем поджигать этих "бубновых vальтов" ...
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15.06.2022 18:20 Ответить
Львівська дисантура... Мій один з найкращих і найвірніших друзів зараз там служить і трощить орків!
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15.06.2022 21:25 Ответить
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15.06.2022 21:55 Ответить
 
 