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Зеленский встретился с премьерами Албании и Черногории. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министрами Республики Албания Эди Рамой и Черногории Дританом Абазовичем.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале главы государства.
"В Украину продолжают приезжать международные партнеры. И это важное проявление поддержки нашего народа. Сегодня встречаюсь с премьер-министром Албании Эди Рамой и премьер-министром Черногории Дританом Абазовичем", - сообщил Зеленский и обнародовал видео этой встречи.
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Главное, что-бы он не путался под ногами у наших генералов, которые бьют кацапов по всем направлениям.