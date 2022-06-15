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Зеленский встретился с премьерами Албании и Черногории. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министрами Республики Албания Эди Рамой и Черногории Дританом Абазовичем.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале главы государства.

"В Украину продолжают приезжать международные партнеры. И это важное проявление поддержки нашего народа. Сегодня встречаюсь с премьер-министром Албании Эди Рамой и премьер-министром Черногории Дританом Абазовичем", - сообщил Зеленский и обнародовал видео этой встречи.

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Чергові дипломатичні шашлички .
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15.06.2022 17:44 Ответить
chlenom ***** ne padavis - dlia vas eto shashlik
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15.06.2022 17:59 Ответить
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15.06.2022 17:48 Ответить
Може, Нелох ще й у Албанії щось виклянчить 😢🤥
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15.06.2022 17:51 Ответить
Я, лютый порохобот, поддерживаю внешнеполитическую активность Зели. Как грыцца, с паршивой овцы хоть шерсти клок. Тем более, это его прямая обязанность. Пусть занимается общением с западными политиками, от этого для Украины только польза. И, я думаю, что он наконец-то понял, что из-за наезда его на немцев мы до сих пор не получили тяжелое вооружение. Вина только на нем и на п.осле Мельнике в Германии.
Главное, что-бы он не путался под ногами у наших генералов, которые бьют кацапов по всем направлениям.
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15.06.2022 17:52 Ответить
Золотые слова! Главное - следить, чтобы отсебятины не нес, все четко по написанному. Ну, и шелупонь дермаковскую вовремя отгонять. А так - да, пусть клянчит.
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15.06.2022 18:11 Ответить
 
 