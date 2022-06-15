Зеленский встретился с премьерами Албании и Черногории. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министрами Республики Албания Эди Рамой и Черногории Дританом Абазовичем.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале главы государства.

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"В Украину продолжают приезжать международные партнеры. И это важное проявление поддержки нашего народа. Сегодня встречаюсь с премьер-министром Албании Эди Рамой и премьер-министром Черногории Дританом Абазовичем", - сообщил Зеленский и обнародовал видео этой встречи.

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