"Штаба нет. Разбило нах#й. Все полковники, генералы там были", - оккупант рассказывает близким об атаке ВСУ. АУДИО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Украинские военнослужащие нанесли удар по штабу российских оккупантов в Харьковской области, в котором находилось командование оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об успешной атаке украинских военных стало известно из перехваченного СБУ разговора оккупанта с близкими. По его словам, из-за уничтожения штаба выжившие российские захватчики оказались без обеспечения и электроснабжения, поэтому не могут даже зарядить телефоны, чтобы связаться с родными.
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+24 Mykola Trofimenko
показать весь комментарий15.06.2022 18:02
+23 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий15.06.2022 18:07
+18 Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий15.06.2022 18:02
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чувак конечно привирает, но слышать приятно...
как тогда под Волновахой
Але щось говірка в них подібна до Української - або з Донбасу, або з Ростова-Краснодара.
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Один тіко удар - і скіко хароших росіян одразу получілось!