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армия РФ (15355) война (46726) Харьковщина (4122) уничтожение (3824)

"Штаба нет. Разбило нах#й. Все полковники, генералы там были", - оккупант рассказывает близким об атаке ВСУ. АУДИО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Украинские военнослужащие нанесли удар по штабу российских оккупантов в Харьковской области, в котором находилось командование оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об успешной атаке украинских военных стало известно из перехваченного СБУ разговора оккупанта с близкими. По его словам, из-за уничтожения штаба выжившие российские захватчики оказались без обеспечения и электроснабжения, поэтому не могут даже зарядить телефоны, чтобы связаться с родными.

Внимание! Ненормативная лексика!

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Топ комментарии
+24
А шо ви хотіли "на учєніях"?
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15.06.2022 18:02
+23
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15.06.2022 18:07
+18
І толька абосраниє лапті єщьо долга лєталі над мєстам дє бил лапатний штаб...
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15.06.2022 18:02
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отлично, надеюсь это случилось недавно, надо хотя бы намекать, когда это случилось - вчера, 2,3 дня тому или неделю, две...
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15.06.2022 17:59 Ответить
Для більших відчуттів це слід чути в натурі!!!!!)))
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15.06.2022 18:26 Ответить
И этот мат.. Не понимаю, как можно так разговаривать с родственниками, на мате, что это за дикая цивилизация такая? Или это какой-то новый вид человекообразной обезьяны: Mutantus Soveticus..
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15.06.2022 18:29 Ответить
Не обижайте обезьян, они матом не ругаются! Это мутанты-рептилоиды.
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15.06.2022 18:55 Ответить
oi kak harasho ta dabitj bi etih iz padvala
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15.06.2022 18:01 Ответить
Самый прикол в том, что это чмо, так бы и сдох в своей мухосрани от алкоголизма, никому на хрен не известный, но судьба занесла его в плен ВСУ и он стал мемом, лицом армии паРаши и вошел в Историю. Пацан к успеху в каком-то роде таки пришел!
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15.06.2022 19:14 Ответить
чмоня із Горловки, Донецька обл
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15.06.2022 20:49 Ответить
А шо ви хотіли "на учєніях"?
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15.06.2022 18:02 Ответить
Ти більш наближених до бойових!!))
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15.06.2022 18:17 Ответить
І толька абосраниє лапті єщьо долга лєталі над мєстам дє бил лапатний штаб...
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15.06.2022 18:02 Ответить
штаба нет, разбило нах#й,
как тогда под Волновахой
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15.06.2022 18:02 Ответить
Під Херсоном теж могло статись...

Але щось говірка в них подібна до Української - або з Донбасу, або з Ростова-Краснодара.
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15.06.2022 18:21 Ответить
Курськ,Бєлгород,Ростов,Тула,Вороніж...Ц. Росія!!!))
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15.06.2022 18:30 Ответить
Запис називається "останній дзвоник москаля".
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15.06.2022 18:02 Ответить
Після цієї розмови і у підвал в...ло.
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15.06.2022 18:32 Ответить
a trupi ot kuda tam ? ukrainci "podbrosili" batutom?
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15.06.2022 18:08 Ответить
та да. Это, наверное, сербы.
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15.06.2022 18:13 Ответить
А це не є *росіянці* це динировці. скоріш за все.
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15.06.2022 18:23 Ответить
Ні штабу, ні ручок, ні мізків ... але в окопі буде сидіти доки не іздохне
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15.06.2022 18:04 Ответить
Цілком кацапська розмова,кацапів Ц.Росії,Російського чорноземмя!!))
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15.06.2022 18:23 Ответить
А динири що? окремою армією воюють? Їх тулять до расейскіх війск. що б було кому *впєрьод. за расею*
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15.06.2022 18:27 Ответить
"чи" та "хде" можуть казати на Півдні расії, на Кубані так точно
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15.06.2022 18:31 Ответить
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15.06.2022 18:07 Ответить
На московії застрелився 90-річний генерал-майор СЗР у відставці Лев Соцков.
https://t.me/operativnoZSU/28693
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15.06.2022 18:08 Ответить
буденного наверное еще помнил
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15.06.2022 18:15 Ответить
Земля стекловатой
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15.06.2022 19:57 Ответить
Ти ба!
Один тіко удар - і скіко хароших росіян одразу получілось!
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15.06.2022 18:16 Ответить
Все то хорошо, но желательно больше конкретики, а то потом окажется, что пранкеры Вован и Лексус затеяли радиоигру с СБУ с целью отвлечения той от основного задания - вылова диверсантов.
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15.06.2022 18:23 Ответить
Выпускайте енота.
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15.06.2022 18:24 Ответить
як казав один москаль: лєгко - на учєніях, тяжело - в бою!
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15.06.2022 18:39 Ответить
По подвалам ховаются! Освободители, блин!
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15.06.2022 19:05 Ответить
Список зажмуренных ********* РФ в студию!
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15.06.2022 19:15 Ответить
Рекомендую саудтрек для цієї новини.
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15.06.2022 20:45 Ответить
 
 