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Львов (4431) ООН (3928) офис (104) гуманитарная помощь (1202)

ООН откроет во Львове офис, который будет координировать работу международных гуманитарных организаций. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

ООН создает во Львове новый офис Он будет координировать работу интернациональных гуманитарных организаций.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила во время брифинга в медиацентре Украина глава гуманитарного хаба ООН для мероприятия Украины Анна Палонко.

Деятельность офиса будет распространяться на шесть областей на западе Украины: Ровенскую, Тернопольскую, Волынскую, Львовскую, Закарпатскую и Ивано-Франковскую. Его цель – координация всех организаций, которые сейчас поддерживают Украину, для увеличения гуманитарной помощи и социально-правовой защиты людей, которые в этом больше всего нуждаются.

"Мы сейчас создаем хаб во Львове - это офис, который будет включать шесть областей... И мы ставим целью координировать усилия партнеров во всех секторах", - рассказала Палонко.

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По ее словам, среди приоритетов есть продовольственные нужды, а также денежная помощь, приюты, образование и подготовка к зиме в этих отраслях.

"Мы знаем, что более 240 тысяч переселенцев находятся во Львовской области, и в других западных областях очень много ВПЛ, поэтому мы будем координировать деятельность местных партнеров, неправительственных организаций, ООН для того, чтобы вместе они могли оказывать эффективную помощь", - рассказала глава гуманитарного хаба.

Как сообщалось, независимая международная комиссия ООН по расследованию военных преступлений, совершенных Россией, начала работать в Украине.
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Ну і.....??????
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15.06.2022 20:42 Ответить
фсб-шных шпионов только еще во Львове не хватало. Не надо нам ООН, на местах парни тертые, сами все распилят, как показывает опыт, у СИЗО для коррупционных уже камер не хватает, содют в общие и людям становится больно
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15.06.2022 20:45 Ответить
Не треба! Там своїх злодіїв гуманітарки не бракне, он цілі хаби повідкривали... Та й осцє теж геть надвір! ...Тільки закутки кафешні і ресторанні осцявають, худоба на маскальських грошах!
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15.06.2022 20:48 Ответить
Давай я заберу твою квартиру а потом куда скажешь. Это хитромудрое название о вынужденно перемещённых лицах скрывает такое явление, как беженец войны. Ты когда-нибудь был прямым участником войны, она приходила в твой дом?
И вообще, то звиздят что люди не эвакуируются и тем самым мешают нашей армии вести борьбу с оккупантами, то беженцев вон. Или крестик, или трусы, пожалуйста. А то что ты там мало проявляешь сопереживания к своим согражданам, которые пострадали от войны демонстрирует что ты не сильно отличается от кацапов, им тоже абсолютно плевать на украинцев.
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15.06.2022 21:38 Ответить
Гнати їх... Шпигуни!
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15.06.2022 20:50 Ответить
Анженлінка буватиме у Львові частіше і джавелінка теж)
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15.06.2022 20:51 Ответить
ООН відкриє у Львові офіс, який координуватиме роботу міжнародних озабоченностей.
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15.06.2022 21:36 Ответить
.....для збільшення гуманітарної допомоги та соціально-правового захисту людей, які цього найбільше потребують- прямуйте Херсонську,Миколаївську,Сумську,Чернігівську та інші регіони бойових дій разом з миротворцями ООН.
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15.06.2022 23:07 Ответить
 
 