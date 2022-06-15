ООН откроет во Львове офис, который будет координировать работу международных гуманитарных организаций. ВИДЕО

ООН создает во Львове новый офис Он будет координировать работу интернациональных гуманитарных организаций.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила во время брифинга в медиацентре Украина глава гуманитарного хаба ООН для мероприятия Украины Анна Палонко.

Деятельность офиса будет распространяться на шесть областей на западе Украины: Ровенскую, Тернопольскую, Волынскую, Львовскую, Закарпатскую и Ивано-Франковскую. Его цель – координация всех организаций, которые сейчас поддерживают Украину, для увеличения гуманитарной помощи и социально-правовой защиты людей, которые в этом больше всего нуждаются.

"Мы сейчас создаем хаб во Львове - это офис, который будет включать шесть областей... И мы ставим целью координировать усилия партнеров во всех секторах", - рассказала Палонко.

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По ее словам, среди приоритетов есть продовольственные нужды, а также денежная помощь, приюты, образование и подготовка к зиме в этих отраслях.

"Мы знаем, что более 240 тысяч переселенцев находятся во Львовской области, и в других западных областях очень много ВПЛ, поэтому мы будем координировать деятельность местных партнеров, неправительственных организаций, ООН для того, чтобы вместе они могли оказывать эффективную помощь", - рассказала глава гуманитарного хаба.

Как сообщалось, независимая международная комиссия ООН по расследованию военных преступлений, совершенных Россией, начала работать в Украине.