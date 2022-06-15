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война (46726) 95 отдельная десантно-штурмовая бригада (101)

Воины 95-й ОДШБр уничтожили бронетранспортер МТ-ЛБ рашистов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Воины 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ Вооруженных Сил Украины уничтожили российский бронетранспортер МТ-ЛБ, пытавшийся "убежать".

Соответствующее видео размещено на странице Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Топ комментарии
+13
ДШВ України-черговий респект.Не зупиняйтесь до повної перемоги...
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15.06.2022 20:33
+8
Героям слава !!!
Бережи вас Господь
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15.06.2022 20:41
+4
взрыв в верхней части корпуса...сверху бьют джава или нлав
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15.06.2022 20:42
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ДШВ України-черговий респект.Не зупиняйтесь до повної перемоги...
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15.06.2022 20:33 Ответить
Чим це його так?
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15.06.2022 20:34 Ответить
artilerija. s verhu. vo vremia dvizenija. sovpadenie trajektorij. ja prosto tak dumaju po vidu posledstvij
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15.06.2022 20:42 Ответить
Це не арта - так попасти просто неможливо. Швидше птрк якесь. Але ракети теж не видно.
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15.06.2022 20:47 Ответить
vi pravi. ja toze udivilsia - priliota so storoni ne vidno, no udar s verhu. shob tak popast artoi - kak molotok na lunu zapustit.
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15.06.2022 21:05 Ответить
взрыв в верхней части корпуса...сверху бьют джава или нлав
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15.06.2022 20:42 Ответить
Brimstone poxoze streliajet
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15.06.2022 20:44 Ответить
бримстоун дорогой , такое на моталыгу тратить не совсем уместно
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15.06.2022 22:10 Ответить
Припекло на солнце. Там же видно, как экипаж разморило. Короче, по-научному, солнечный удар.
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15.06.2022 20:51 Ответить
якщо покадрово дивитися, то видно зліва щось підлітає і вибух. дозвукова ракета - якийсь ПТРК.
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15.06.2022 20:57 Ответить
Героям слава !!!
Бережи вас Господь
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15.06.2022 20:41 Ответить
Ще один боневтiк)
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15.06.2022 20:44 Ответить
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15.06.2022 20:45 Ответить
Добре є!
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15.06.2022 21:43 Ответить
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Обращайтесь к ВСУ! 🔰
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15.06.2022 22:20 Ответить
Мокши вижимали полный газ, ускорились неимоверно, наверно очень хотелось жить, но им это лишнее.
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15.06.2022 22:43 Ответить
 
 