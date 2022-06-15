10 384 16
Воины 95-й ОДШБр уничтожили бронетранспортер МТ-ЛБ рашистов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Воины 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ Вооруженных Сил Украины уничтожили российский бронетранспортер МТ-ЛБ, пытавшийся "убежать".
Соответствующее видео размещено на странице Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Топ комментарии
+13 Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий15.06.2022 20:33
+8 Чайка Київ
показать весь комментарий15.06.2022 20:41
+4 Kiev_Kiev_777
показать весь комментарий15.06.2022 20:42
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Бережи вас Господь
Обращайтесь к ВСУ! 🔰