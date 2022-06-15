Мир действительно хочет учиться у украинцев тому, как воевать и как побеждать, - Зеленский. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным обращением к украинцам вечером 15 июня.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке Владимира Зеленского.
"Во всех международных контактах я слышу восхищение действиями наших защитников и защитниц. Мир действительно хочет учиться у украинцев тому, как воевать и как побеждать. За 112 дней этой войны украинская армия доказала, что храбрость и мудрость на поле боя вместе с умением тактически переиграть врага дают значительный результат, даже несмотря на существенное преимущество российской армии в количестве солдат и техники", - отмечается в сообщении.
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+22 Гоша Фантомас b9eb6379
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11 ч
Вже відредагували, але скріни ж не горять.
Вже знайшла таку інформацію, кому ця газета належить.
«Судебно-юридическую газету" связывают с бывшим заместителем главы администрации Януковича Портновым и нынешним заместителем руководителя ОП Татаровым.»
Что там, в этой команде, вообще все идиоты? Или есть ещё просто умственно отсталые!
Юристы, зоотехники, медработники, завхозы, решалы( за деньги или за удовольствие), предсказатели, факиры. Что он имеет ввиду, о какой мудрости на поле боя, вовремя спрятаться?
Какое восхищение, что нечем воевать, что главнокомандующий не позаботился вовремя о
вооружении и о защите, что воины за свои деньги и за деньги волонтёров покупают себе
средства защиты. НЕт, это уже невозможно. Может заварить выходы из бомбоубежища, чтоб
не мешали, а после победы выпустить!?
МИ ПРИКЛАД ЩО БУДЕ КОЛИ ТАК СТАВИТИСЯ ДО СВОЄЇ ДЕРЖАВИ !
А ось реальний приклад і гордість це наше ЗСУ ! Ось те реально важливе і єдине що спасає країну і наш народ .Вони справжні герої.
Сумно і страшно те що після 2014 року ми не зробили висновки і наразі коли така трагедія ми робимо тіж самі помилки і не робимо висноків.Ось страшно за наше покоління за наше майбутне яке дуже в великой кількості виїхало і планує виїхати після війни бо ми не робимо висновків...На жаль
хотів просто уточнити, у вас - це в Ірландії?
Розумний вчиться на чужих помилках. Дурний - на своїх. Зебіл - ніколи не вчиться.
Так шо нема чому радіти...
Прибавить к этому в два-три раза больше потерь среди гражданских
У русских такие же военные потери, а ведь должны быть по закономерностям войны в 3-6 раз больше.
Это при том, что Украина воюет от обороны, имела загодя точные данные о дате нападания, время на подготовку, помощь санкциями, помощь экипировкой, помощь деньгами, помощь оружием, линию ленд-лиза. При этом не наказан ни один предатель из верхних эшалонов, не подан запрос на экстрадицию Наумова, который сейчас сербам выкладывает все тайны "слуг".