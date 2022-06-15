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Зеленский (16530) обращение (496)

Мир действительно хочет учиться у украинцев тому, как воевать и как побеждать, - Зеленский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным обращением к украинцам вечером 15 июня.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке Владимира Зеленского.

"Во всех международных контактах я слышу восхищение действиями наших защитников и защитниц. Мир действительно хочет учиться у украинцев тому, как воевать и как побеждать. За 112 дней этой войны украинская армия доказала, что храбрость и мудрость на поле боя вместе с умением тактически переиграть врага дают значительный результат, даже несмотря на существенное преимущество российской армии в количестве солдат и техники", - отмечается в сообщении.

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Топ комментарии
+22
Господи, да когда он уже замолчит и даст работать профессионалам?
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15.06.2022 22:58
+22
Як він вже набрид.
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15.06.2022 23:00
+18
А як пройобувати території теж нехай вчаться?
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15.06.2022 23:12
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Господи, да когда он уже замолчит и даст работать профессионалам?
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15.06.2022 22:58 Ответить
прафісіанали работают

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15.06.2022 23:32 Ответить
hristya lants@hristyalants

11 ч

Вже відредагували, але скріни ж не горять.
Вже знайшла таку інформацію, кому ця газета належить.

«Судебно-юридическую газету" связывают с бывшим заместителем главы администрации Януковича Портновым и нынешним заместителем руководителя ОП Татаровым
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15.06.2022 23:33 Ответить
Як він вже набрид.
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15.06.2022 23:00 Ответить
Війна війною, а Вечірній балабол за розкладом.
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15.06.2022 23:25 Ответить
Він не тільки "Вечірній"! Пам"ятаєш пісню на вірш "Івана Франка" "Вічний революціонер"? Так от: "Блазень" - це "Вічний балабол"!
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16.06.2022 06:31 Ответить
А їжаки все лізли на кактус...
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16.06.2022 10:12 Ответить
Скажіть хтось цьому довбню, що ми програємо на даний час.
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15.06.2022 23:04 Ответить
І після війни посадити зрадників і радників які підготували дороги на півдні от крима аж до маріуполя та здали вже 20% країни.
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15.06.2022 23:05 Ответить
А як пройобувати території теж нехай вчаться?
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15.06.2022 23:12 Ответить
А ти яке маєш відношення до «воювати і перемагати»? Ти тільки бігав від повісток 5 років
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15.06.2022 23:13 Ответить
Треба нагадати, що сам Зєлєнскій не є українцем, хоча є громадянином України. Тому це добре, що його слова його самого власне не стосуються.
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15.06.2022 23:14 Ответить
Може ти й мені нагадаєш що я не українець, хоча я громадянин України? може ще сотням тисяч українців, які іншого етносу? якщо в тебе є питання особисто до Зєлєнского, то до чого тут етнічне походження?
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15.06.2022 23:26 Ответить
А Шуфрич - "стопроцентний українець" Тобі від того легше?
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16.06.2022 06:34 Ответить
Ото ти сернув.
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16.06.2022 10:02 Ответить
а про своих друзей ковалева и наумова он снова не вспомнил?
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15.06.2022 23:14 Ответить
Всё таки Гончарук был прав, он профан. Это же нужно получить диплом высшего образования, а знаний ноль и таких профанов, полная зРада у которых диплом куплен за сало или за связи или за то, что членом по пианино стучали або заглатывали , как ************ сосна, неважно. Вот это набрали ,ну набрали позора и такой профанации ,вот это заимели законотварей. Жуть.
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15.06.2022 23:15 Ответить
Світ вчиться в ЗСУ, як воювати, а не у вас, як ховатися по бомбосховищах і заволодіти всіма медіа в 40-мільйонній країні і нав'язувати свій "героїзм" з бункера.
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15.06.2022 23:32 Ответить
Коли говорить Зеленський, замовкають навіть соловейки… Фізіологія… Співать і блювать, одночасно, неможливо…
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16.06.2022 06:40 Ответить
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16.06.2022 07:52 Ответить
30 миллионная.
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16.06.2022 07:53 Ответить
В Україні іде кровопролитна війна за існування держави і в цей час її очолює дурачок, гіршого не придумаєш.
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15.06.2022 23:39 Ответить
Як же ти набрид усiм!
Что там, в этой команде, вообще все идиоты? Или есть ещё просто умственно отсталые!
Юристы, зоотехники, медработники, завхозы, решалы( за деньги или за удовольствие), предсказатели, факиры. Что он имеет ввиду, о какой мудрости на поле боя, вовремя спрятаться?
Какое восхищение, что нечем воевать, что главнокомандующий не позаботился вовремя о
вооружении и о защите, что воины за свои деньги и за деньги волонтёров покупают себе
средства защиты. НЕт, это уже невозможно. Может заварить выходы из бомбоубежища, чтоб
не мешали, а после победы выпустить!?
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15.06.2022 23:41 Ответить
Суровый клоун. Запер себя на саммитах НАТО и ЕС до победы.
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15.06.2022 23:49 Ответить
Свет бы закончил эту войну за 5 дней. Учиться как не надо делать.
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15.06.2022 23:56 Ответить
Програти і за один день можна. Чи ти з тих, що з ******* на танки?
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16.06.2022 10:05 Ответить
Як раз світ навчиний що потрібно будувати бомбосховища в повному циклі а не нари і дохлі криси в подвалі.,що коли в країнї свої воєнні заводи гарні конструктори треба забезпечити армію щоб потім не с протянутою рукою просити і не виганяти окупанта.Світ навчаний що треба будувати армію в умовах війни і ставити на рейки всі заводи в не 8 років балаболити.Світ навчиний що потрібно захищати свої міста і селища.Світ навчиний що колаборантів і партії ворога навіть до віборів не допускати а то й знищувати фізично.Ми як раз приклад для всього світу що не потрібно робити !!!Ми приклад того як 30 років ми не цінували країну і свободу.Ми приклад того що буває коли закривати очі на колаборантів які паплюжать культуру і країну.Ми приклад того що треба рострілювати за мародерства колаборанство за крадіжку гумдопомоги за підняття таріфів в военний час.
МИ ПРИКЛАД ЩО БУДЕ КОЛИ ТАК СТАВИТИСЯ ДО СВОЄЇ ДЕРЖАВИ !
А ось реальний приклад і гордість це наше ЗСУ ! Ось те реально важливе і єдине що спасає країну і наш народ .Вони справжні герої.
Сумно і страшно те що після 2014 року ми не зробили висновки і наразі коли така трагедія ми робимо тіж самі помилки і не робимо висноків.Ось страшно за наше покоління за наше майбутне яке дуже в великой кількості виїхало і планує виїхати після війни бо ми не робимо висновків...На жаль
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16.06.2022 00:00 Ответить
Повністю погоджуюсь і хотів би добавити що в нас населення жлобів і мародерів . Так саме мародерів (як з неросіі) дорвались до державного майна щоб мародерити 90х . На основі тих фундаментів створились ОЗО та олігархи яким все ска мало . Інші гуляли на откатах в залежності місцезнаходження на вертикалі влади
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16.06.2022 00:13 Ответить
"в нас населення жлобів і мародерів ."

хотів просто уточнити, у вас - це в Ірландії?
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16.06.2022 00:14 Ответить
ТОбі ліньки в "Гугл" глянуть на прапор? Хоч-би не ганьбився!
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16.06.2022 06:38 Ответить
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16.06.2022 00:28 Ответить
А в Зе вчитися як розміновувати щоб фюрера не роздразнити
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16.06.2022 00:05 Ответить
"Світ справді хоче вчитися в українців"

Розумний вчиться на чужих помилках. Дурний - на своїх. Зебіл - ніколи не вчиться.
Так шо нема чому радіти...
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16.06.2022 00:13 Ответить
Оно больное или свежий кокс подвезли?
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16.06.2022 00:23 Ответить
Арахмия: "Ежедневно на Донбассе на востоке Украины гибнут или получают ранения до 1000 украинских солдат. Из них в среднем от 200 до 500 убитых и гораздо больше раненых."
Прибавить к этому в два-три раза больше потерь среди гражданских
У русских такие же военные потери, а ведь должны быть по закономерностям войны в 3-6 раз больше.
Это при том, что Украина воюет от обороны, имела загодя точные данные о дате нападания, время на подготовку, помощь санкциями, помощь экипировкой, помощь деньгами, помощь оружием, линию ленд-лиза. При этом не наказан ни один предатель из верхних эшалонов, не подан запрос на экстрадицию Наумова, который сейчас сербам выкладывает все тайны "слуг".
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16.06.2022 01:59 Ответить
Стоял бы себе на сцене...
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16.06.2022 05:09 Ответить
А десь, у параллельному світі, Порошенко - президент, Супрун продовжує реформу охорони здоров»я, Коломойський сидить у американській тюрмі, в Україні впроваджуються перші європейські транші на будівництво доріг, ЗСУ зачищають Донбас від «іхтамнєтів» і ще трохи залишається до перемоги, економіка стабільна, а Зеленський залишається клоуном…
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16.06.2022 06:41 Ответить
Мабуть Порох не дуже й президент, а далі вже все від нього й не пішло.
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16.06.2022 10:10 Ответить
Бесспорно, ЗСУ оказывают большое сопротивление оккупанту, но где Зеленский видит перемогу и где свiт хоче вчитися неочень понятно. Боевой дух, конечно, надо поддерживать, но без...
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16.06.2022 07:57 Ответить
Тикток президент.
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16.06.2022 07:58 Ответить
маячня
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16.06.2022 10:10 Ответить
 
 