Нацгвардейцы уничтожили рашистский РЭБ в Харьковской области. ВИДЕО

Нацгвардейцы уничтожили точку радиоэлектронной борьбы российских оккупантов (РЭБ) в Харьковской области.

Об этом сообщает Восточное оперативно-территориальное объединение НГУ, сообщает Цензор.НЕТ.

Гвардейцы-артиллеристы нанесли точный удар по оборудованию радиолокационной станции противника. Выявление РЭБ и корректировка огня по нему украинские защитники провели с помощью БПЛА.

"Накрыли точку радиоэлектронной борьбы противника. Таким образом лишили его возможности производить радиоперехват наших сил, глушить сигнал наших радиостанций", - отмечает командир подразделения.

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Филигранное уничтожение нашими бойцами российского РЭБ – не менее чувствительный для врага удар, чем потеря живой силы или техники. Оккупанты используют системы РЭБ как мощный асимметричный инструмент войны, позволяющий нивелировать технические преимущества противника [без эффективной связи ни одна современная армия воевать не может]. Ежегодно РФ тратит полмиллиарда долларов на такие системы, каждая их бригада имеет роту РЭБ. Украинские военные выбивают этот электронный меч из рук деспотических варваров, которые терроризируют мир в 21 веке. К тому же, санкции Запада затрудняют восстановление парка РЭБ рашистов.