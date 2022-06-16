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Нацгвардейцы уничтожили рашистский РЭБ в Харьковской области. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Нацгвардейцы уничтожили точку радиоэлектронной борьбы российских оккупантов (РЭБ) в Харьковской области.

Об этом сообщает Восточное оперативно-территориальное объединение НГУ, сообщает Цензор.НЕТ.

Гвардейцы-артиллеристы нанесли точный удар по оборудованию радиолокационной станции противника. Выявление РЭБ и корректировка огня по нему украинские защитники провели с помощью БПЛА.

"Накрыли точку радиоэлектронной борьбы противника. Таким образом лишили его возможности производить радиоперехват наших сил, глушить сигнал наших радиостанций", - отмечает командир подразделения.

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Филигранное уничтожение нашими бойцами российского РЭБ – не менее чувствительный для врага удар, чем потеря живой силы или техники. Оккупанты используют системы РЭБ как мощный асимметричный инструмент войны, позволяющий нивелировать технические преимущества противника [без эффективной связи ни одна современная армия воевать не может]. Ежегодно РФ тратит полмиллиарда долларов на такие системы, каждая их бригада имеет роту РЭБ. Украинские военные выбивают этот электронный меч из рук деспотических варваров, которые терроризируют мир в 21 веке. К тому же, санкции Запада затрудняют восстановление парка РЭБ рашистов.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+8
с такой точностью украинские артилеристы уже могут делать кацапам хирургические операции на глазу..)
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16.06.2022 08:31
+6
Дуже гарна робота-респект...
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16.06.2022 07:50
+4
Хлопцям- дякую. Бережи вас Господь
Критикам- зробіть краще.
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16.06.2022 10:15
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Дуже гарна робота-респект...
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16.06.2022 07:50 Ответить
с такой точностью украинские артилеристы уже могут делать кацапам хирургические операции на глазу..)
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16.06.2022 08:31 Ответить
Симонян со ********** покажут это видео и скажут смотрите укронацысты бамбят свои города
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16.06.2022 19:05 Ответить
Жаль що тільки антену, а не сам "КУНГ" з апаратурою та операторами Антену замінить можна
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16.06.2022 09:10 Ответить
Неймовірно круті !
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16.06.2022 09:36 Ответить
Ну антена меняется в течении пары часов, это несложное изделие.
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16.06.2022 09:59 Ответить
Хлопцям- дякую. Бережи вас Господь
Критикам- зробіть краще.
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16.06.2022 10:15 Ответить
Если уничтожили, молодцы, но по моему антенна на крыше левее.
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16.06.2022 10:56 Ответить
"Грить,палає техніка ворожа, рідна Україна переможе!" (с)
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16.06.2022 13:30 Ответить
А де знищення? Бо показали 2 вибухи мимо цілі...
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16.06.2022 18:37 Ответить
добре, але ще треба було по тій власівській тряпці пальнути...
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16.06.2022 20:20 Ответить
Молодці, добре що поцілили, правда на початку відео добре видно, що від антени кабель іде, а на його другому кінці повинна бути ціль набагато солідніша за антену.
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19.06.2022 21:27 Ответить
 
 