Бойцы ССО взорвали понтонный мост, наведенный оккупантами для переправы. ВИДЕО

Бойцы ССО заминировали и уничтожили понтонный мост, наведенный оккупантами для форсирования реки в Луганской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешной операции бойцы опубликовали в соцсети.

"Мы не знаем, о чем думали оккупанты, когда наводили понтонный мост для форсирования реки на Луганщине. Ведь вокруг того места более чем достаточно нехороших знаков в виде сожженной российской техники. Мы не знаем, на что надеялся противник в тот момент, когда под его носом среди ночи воины ССО Украины минировали понтон. Но мы точно знаем, какие эмоции были у наших воинов, когда они отправили в воздух очередную вражескую переправу", - пишут бойцы в комментарии к видео.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Смотрите также: Бойцы ССО взорвали захваченные рашистами железнодорожные мосты между Рубежным и Северодонецком. ВИДЕО