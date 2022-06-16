РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10773 посетителя онлайн
Новости Видео ОбществоВойна в Украине Война
32 501 23
армия РФ (15358) война (46746) мост (1003) уничтожение (3832) ССО (381)

Бойцы ССО взорвали понтонный мост, наведенный оккупантами для переправы. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Бойцы ССО заминировали и уничтожили понтонный мост, наведенный оккупантами для форсирования реки в Луганской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешной операции бойцы опубликовали в соцсети.

"Мы не знаем, о чем думали оккупанты, когда наводили понтонный мост для форсирования реки на Луганщине. Ведь вокруг того места более чем достаточно нехороших знаков в виде сожженной российской техники. Мы не знаем, на что надеялся противник в тот момент, когда под его носом среди ночи воины ССО Украины минировали понтон. Но мы точно знаем, какие эмоции были у наших воинов, когда они отправили в воздух очередную вражескую переправу", - пишут бойцы в комментарии к видео.

Смотрите также: Бойцы ССО взорвали захваченные рашистами железнодорожные мосты между Рубежным и Северодонецком. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+34
Геть з України, москаль некрасівий! Геть-Геть!
показать весь комментарий
16.06.2022 10:31
+12
Наші котики, бережи вас Господь
показать весь комментарий
16.06.2022 11:19
+11
Тупі але уперті.
показать весь комментарий
16.06.2022 10:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Геть з України, москаль некрасівий! Геть-Геть!
показать весь комментарий
16.06.2022 10:31 Ответить
мені з дивану видніється якась калабаня яку можна в брід перейти....
показать весь комментарий
16.06.2022 10:32 Ответить
Ну так, перейти можна, а техніка не пройде.
показать весь комментарий
16.06.2022 10:52 Ответить
На Луганщині три армії рф штурмують одне село - це все, що треба знати.
показать весь комментарий
16.06.2022 11:43 Ответить
Ішов би ти... все що треба знати? Це тобі вирішувати, кому і скільки треба знати?
показать весь комментарий
16.06.2022 20:09 Ответить
заріжуть де спіймають москаля...
показать весь комментарий
16.06.2022 10:33 Ответить
Тупі але уперті.
показать весь комментарий
16.06.2022 10:37 Ответить
Може їх просто посікло і листя немає, а не через те, що відео давнє.
показать весь комментарий
16.06.2022 10:51 Ответить
Листя э на дереві.
показать весь комментарий
16.06.2022 18:40 Ответить
Нє*уй шастать.
показать весь комментарий
16.06.2022 10:44 Ответить
Весь час у всіх відео такого плану від Цензора ріже вухо жахлива музика. Я розумію, що звукорежисер Цензора фанат року, але ж далеко не всім така музика подобається. Краще б вже публікували такі відео без звукової доріжки.
показать весь комментарий
16.06.2022 11:14 Ответить
Москалі таки тупі, знають же що підірвуть і ставлять ті понтони.
показать весь комментарий
16.06.2022 11:15 Ответить
ага,ставят и уходят,даже охрану не оставили,знают шо безполезно,наши все равно подорвут
показать весь комментарий
16.06.2022 12:12 Ответить
А может москали специально охрану не оставляют. Наводить мосты гораздо безопаснее, чем потом через них лезть в пекло.
показать весь комментарий
16.06.2022 13:06 Ответить
Наші котики, бережи вас Господь
показать весь комментарий
16.06.2022 11:19 Ответить
А шо за музика на фоні?
показать весь комментарий
16.06.2022 11:26 Ответить
Слава ССО!
показать весь комментарий
16.06.2022 11:40 Ответить
О так - макаки рукожопые пыхтели, местами даже потели, напрягали свои единственные извилины в голове и те - следы от касок, а тут - вспышка.. хлопок... и моста нет!

Наши хлопцы продырявили им пантон!
показать весь комментарий
16.06.2022 12:38 Ответить
Зондер команда СТАЛЕВІ ЯЙЦЯ !
показать весь комментарий
16.06.2022 14:39 Ответить
мене навчали англiйськiй, можна бед дойч мови будь ласка, а щось зрозумiле?
показать весь комментарий
17.06.2022 03:56 Ответить
ібо не#уй
показать весь комментарий
16.06.2022 15:20 Ответить
А где штурмующие враги?
показать весь комментарий
16.06.2022 16:57 Ответить
 
 