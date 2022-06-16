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Пожар на одном из крупнейших в России газовых месторождений. ВИДЕО
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В Ямало-Ненецком автономном округе на территории Уренгойского газового месторождения произошел пожар из-за разрыва трубы диаметром 1,4 м
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами пожара опубликована в соцсетях.
Уренгойское месторождение относится к крупнейшим в мире с запасам газа до 10 трлн кубических метров.
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+35 Дмитро Черних 794bd8a2
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+22 червона калина
показать весь комментарий16.06.2022 11:44
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Холодных зим точно не будет.
дай їм боже побільше теї *****...
Рю😆Zcеле все прислали что было нажито непосильным краснопузыи трудом...
а це означае шо в кожного українця е право вбити кацапа любим способом..
баба Надія це зрозуміла злету і напекла пиріжків...
може на кілька мільярдів нагорить,
давай такий флешмоб в усіх родовищах на расєї
Треба щоб всі родовища газу і нафти запалали в расії