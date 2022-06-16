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Газ (10097) пожар (5562) Россия (91256)

Пожар на одном из крупнейших в России газовых месторождений. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество За рубежом

В Ямало-Ненецком автономном округе на территории Уренгойского газового месторождения произошел пожар из-за разрыва трубы диаметром 1,4 м

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами пожара опубликована в соцсетях.

Уренгойское месторождение относится к крупнейшим в мире с запасам газа до 10 трлн кубических метров.
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Топ комментарии
+35
Що згорить,те не згниє!!!)))
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16.06.2022 11:43
+23
Красівоє
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16.06.2022 11:43
+22
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16.06.2022 11:44
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Що згорить,те не згниє!!!)))
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16.06.2022 11:43 Ответить
до сих пор так и не научились курить
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16.06.2022 11:56 Ответить
не пойму в чем предмет радости. ********* подожгли, что бы сорвать закачку в подземные хранилища Европы. вместе с этим уже резко снизили объёмы прокачки по СП1. цена зимой будет 3000$. лапетногие уроды компенсируют всю сумму, которую недополучат от санкций.
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16.06.2022 12:38 Ответить
Не все тут могут думать. Зато все могут изливать желчь по любому поводу. А если еще вспомнить про пожар на крупнейшем экспортном спг терминале США, то становится совсем печально.
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16.06.2022 12:55 Ответить
газ - це не горілка, по цистернам не розільєш, законсервувати родовища газу теж не можна. Відповідно, якщо вини зменшують постачання, залишки можуть закачувати або собі в жопи, або вони будуть від надмірного тиску рвати труби, що ми власне і спостерігаємо
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16.06.2022 13:01 Ответить
Ви фантазуєте, бо не в курсі. Експлуатаційні свердловини обладнані запорною арматурою.
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16.06.2022 15:00 Ответить
Зимой в Европе будет закачиваться не только русский газ.
Холодных зим точно не будет.
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16.06.2022 13:28 Ответить
Нічого. В Європу вже піде ізраїльський газ через єгипетські СПГ-термінали, танкерами по Середземному морю. Просто москалі не можуть зупинити свердловини, тому в трубі тиск злетів-і трубу порвало.
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16.06.2022 18:51 Ответить
Нехер тут строить глобалистов и переживать за Европу и сочувствовать Раисе. Чем меньше она продаст, тем быстрее победим. Если не могут отказаться от гага с болот, то пусть он сгорит.
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16.06.2022 13:30 Ответить
Красівоє
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16.06.2022 11:43 Ответить
Гори , гори ясно , щоби не погасло
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16.06.2022 11:44 Ответить
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16.06.2022 11:44 Ответить
західні компанії не постачають шершавість сегаретного паперу.
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16.06.2022 11:46 Ответить
ойц...хлопок
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16.06.2022 11:47 Ответить
Трубу порвало!
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16.06.2022 11:46 Ответить
в Україні іхніх ваньков рвуть на хохлому, їм ***** - **** їм тая труба?
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16.06.2022 11:49 Ответить
мабуть ковід - страшне, шо коїться...
дай їм боже побільше теї *****...
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16.06.2022 11:46 Ответить
Жаль природу. Засрут рабсияне.
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16.06.2022 11:47 Ответить
не жаль - гори там на кацапнятчіні все ясним пламенем...
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16.06.2022 12:00 Ответить
це ж не кацапетівка насправді, це окуповані території, там гинуть корінні народи, яких і так було мало, це стародавні народи, зі своєю культурою, вони там жили за довго до того, як утворилася кацепетівка, і поки кацапетівка там не прийшла, вони там непогано проживали, цілком екологічно, не утворювали ні помийок, ні катастроф, ні воєн кровопролітних, а якщо про природу, це як екологія, вона нікому не належить, але всім необхідна, бо як її заср..ти, то всім буде погано.
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16.06.2022 13:38 Ответить
По уровню вредности природе углекислый газ имеет 4 раза меньшую способность поддержки тепличного эффекта в сравнении с метаном (он же природный газ). То есть если уже совсем нет другой возможности он метана избавится, лучше его сжечь чем пустить по ветру просто так.
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16.06.2022 22:53 Ответить
Сварщікі?
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16.06.2022 11:47 Ответить
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16.06.2022 11:48 Ответить
Ось як працюють санкції!
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16.06.2022 11:48 Ответить
Хлопок или замыкание - вот в чём вопрос !?
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16.06.2022 11:52 Ответить
може "газопроявлєніє"?
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16.06.2022 13:40 Ответить
Газовидєлєніє
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16.06.2022 16:20 Ответить
хорошо...но мало...
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16.06.2022 11:53 Ответить
Но всеравно харашо!
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16.06.2022 11:58 Ответить
****, коли вони, підари, вже накуряться ???
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16.06.2022 12:00 Ответить
Ох уж эти курильщики... страшнее курильщика зверя нет.
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16.06.2022 12:01 Ответить
ГАРИ ГАРИ ЯСНО ЧТОБЫ НЕ ПОГАСЛО!И ЗАХВАТИ С ПОЛ поРаши!
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16.06.2022 12:03 Ответить
Бог шельму кремлевскую посетил еще 7 ноября 😁1917 года...особая конченная Карма..потому и нет ни Сссра от СЕН..ни Варшавсеого договора...
Рю😆Zcеле все прислали что было нажито непосильным краснопузыи трудом...
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16.06.2022 12:05 Ответить
Это очень хорошо. Это самые действенные санкции против Рашки. В ответ на обстрелы Укарины на Рашке должны взрываться скважины и нефте/газопроводы.
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16.06.2022 12:06 Ответить
Как бы красиво не горело, нам от этого не легче, рынок энергоносителей так устроен что любой кипеш лишь поднимает цены на товар. На фоне аварии (хз что там на самом деле) торгашам легко приподнять спот на 10-15%, а это значит что запоребрик всеравно в прибылях.
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16.06.2022 12:08 Ответить
На Цензоре с редакторами беда
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16.06.2022 12:09 Ответить
то ******* зазомбовані кацапські звірі,
а це означае шо в кожного українця е право вбити кацапа любим способом..
баба Надія це зрозуміла злету і напекла пиріжків...
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16.06.2022 12:09 Ответить
какая бАльшая ********** - подумала (если такое возможно) Наташа Королева
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16.06.2022 12:12 Ответить
мож через недельку и потушат
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16.06.2022 12:19 Ответить
Похоже, орки сами на себя наложат быстрее, чем западные партнеры)
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16.06.2022 12:23 Ответить
Х Л А П К I
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16.06.2022 12:31 Ответить
оце їм перекривання газу і зменшення постачання,
може на кілька мільярдів нагорить,

давай такий флешмоб в усіх родовищах на расєї
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16.06.2022 12:37 Ответить
Сибирский ответ на вопрос: "Огоньку не найдется?" ♨️
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16.06.2022 13:11 Ответить
"Світає. Край неба палає"...
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16.06.2022 13:29 Ответить
Флору и фауну жалко. Из-за жопоруких кацапов природа гибнет
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16.06.2022 14:50 Ответить
Из-за этой ****** паРаши столько кислорода на Земле сжигается...
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16.06.2022 19:44 Ответить
Світовий океан вбирає в себе углекислий газ і видає кислород, водоростям теж чимось дишати треба.
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17.06.2022 13:50 Ответить
МАЛО.
Треба щоб всі родовища газу і нафти запалали в расії
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17.06.2022 13:49 Ответить
 
 