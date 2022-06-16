Пожар на одном из крупнейших в России газовых месторождений. ВИДЕО

В Ямало-Ненецком автономном округе на территории Уренгойского газового месторождения произошел пожар из-за разрыва трубы диаметром 1,4 м

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами пожара опубликована в соцсетях.

Уренгойское месторождение относится к крупнейшим в мире с запасам газа до 10 трлн кубических метров.