Полет украинских вертолетов на заблокированную рашистами "Азовсталь": Уникальную спецоперацию часто приходилось проводить ночью. ВИДЕО

На предельно малой высоте и в условиях постоянного риска для жизни украинские пилоты доставляли на "Азовсталь" боеприпасы, медикаменты и продукты питания.

Видео обнародовано в сети, передает Цензор.НЕТ.

По словам одного из пилотов, из 160-200 километров маршрута большую часть нужно было лететь по территории, которую оккупировали рашисты, где плотно находилось ПВО. Все, что могли использовать наши пилоты, – это рельеф. Лететь приходилось на предельно малой высоте и часто ночью.

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