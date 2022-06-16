РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11746 посетителей онлайн
Новости Видео Война в Украине Война
8 152 9
война (46746) Мариуполь (5562) Азовсталь (355)

Полет украинских вертолетов на заблокированную рашистами "Азовсталь": Уникальную спецоперацию часто приходилось проводить ночью. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

На предельно малой высоте и в условиях постоянного риска для жизни украинские пилоты доставляли на "Азовсталь" боеприпасы, медикаменты и продукты питания.

Видео обнародовано в сети, передает Цензор.НЕТ.

По словам одного из пилотов, из 160-200 километров маршрута большую часть нужно было лететь по территории, которую оккупировали рашисты, где плотно находилось ПВО. Все, что могли использовать наши пилоты, – это рельеф. Лететь приходилось на предельно малой высоте и часто ночью.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне попали ракетой в вагон с гуманитарной помощью для мариупольцев, - Андрющенко. ФОТО
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кацап?
показать весь комментарий
16.06.2022 12:22 Ответить
та да. Видно что трубы картонные, и потоком воздуха от винта их раскачивает. Снимали возле киевской ТЭЦ-6, там и озеро есть.
показать весь комментарий
16.06.2022 12:42 Ответить
дописувач - КОЗЕЛ !
показать весь комментарий
16.06.2022 15:05 Ответить
це ти козел. без гумору і чуття сарказму в коментах.
показать весь комментарий
16.06.2022 15:10 Ответить
Полёт на подбитом вертолёте из Мариуполя. Интервью с пилотом
https://www.youtube.com/watch?v=4oUfpDYwC5Q
показать весь комментарий
16.06.2022 12:36 Ответить
На Dou вийшла стаття, що окрім 2500 військових, в Маріуполі потрапили у полон і багато медиків із госпіталя. Про долю цих медиків взагалі нічого не відомо.
показать весь комментарий
16.06.2022 13:41 Ответить
СУМУЮ,
показать весь комментарий
16.06.2022 15:07 Ответить
 
 