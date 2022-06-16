Порошенко призвал немецкое правительство предоставить Украине больше оружия: Это кратчайший путь к миру. Мы готовы выиграть эту войну. ВИДЕО
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Петр Порошенко в эфире телекомпании Deutsche Welle призвал западных партнеров предоставить Украине как можно больше тяжелого вооружения. Порошенко подчеркнул: это - кратчайший путь к миру.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".
"Следует четко понимать, что поставки оружия являются кратчайшим путем к миру. Ведь сейчас Россия имеет в десять раз больше артиллерийских систем, больше гаубиц, чем украинские военные. Но даже при этих условиях украинцы смогли удивить мир и остановить так называемую "вторую крупнейшую армию мира ", которая, конечно, таковой не является. Для мира нужны всего лишь три вещи - оружие, оружие и оружие. Первое измерение такого оружия - это танки, гаубицы, противоракетные системы, истребители. Второе измерение - это эмбарго и санкции. И третье измерение - депутинизация России", – объясняет Порошенко.
"Мы ожидаем, и не только от наших американских партнеров, но и от немецких партнеров, от других государств-членов НАТО значительное увеличение поставок оружия, эффективного оружия, что стало бы изменением правил в этой войне. Можете себе представить, что будущее Европы, будущее мира сейчас зависит от 1000 бронемашин, 500 танков, 100 истребителей, 300 реактивных систем залпового огня? И это собственно то, что мы рассчитываем получить на вооружение для наших Вооруженных Сил. Мы не нуждаемся в НАТОвских солдатах на украинской земле. Просто помогите нам спасти Европу. Помогите нам сделать вашу работу. Это также и мой призыв к немецкому правительству - будьте бок о бок с нами, ведь это жизненно важно для будущего Европы", - говорит Порошенко.
"Мы готовы выиграть эту войну. И я абсолютно уверен в том, что демократия нуждается в защите. Больше оружия для Украины - это путь к миру, а больше оружия для России – это путь к полноценной катастрофе в Европе. Кто знает, кто будет следующим? Путин считает, что даже Дрезден, где он когда-то служил много лет назад, этот город - тоже его земля. А завтра он может постучаться в двери Польши, стран Балтии. И как знать, может и в любое другое государство в Европе. И именно поэтому мы должны депутинизировать Россию", - подчеркивает Порошенко.
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"Украинские военные выполняют сегодня действительно историческую миссию, и я горжусь тем, что с 2014 года мы смогли создать такие Вооруженные Силы, которые смогли удивить весь мир. Демонстрирующие свою эффективность. Демонстрирующие ответственность. Мы защищаем нашу землю, свои семьи, пожилых людей. И мы защищаем наше будущее", - подчеркнул пятый президент.
Он также отметил, что Путин понимает только язык силы.
"Если вы слабые, вы не найдете с ним никакого компромисса. И те страны, которые предлагают отдать Путину какие-то территории, они должны понимать, что таким образом они предлагают умилостивить тигра. Это лишь создаст основания для Путина пойти дальше. А потому моя просьба, мой призыв к вам – никакого умиротворения с Путиным. Нам нужно больше оружия для того, чтобы сделать и вашу работу. Нам нужно больше оружия, чтобы спасти Европу", – резюмирует Порошенко.
Пожалуйста, подождите...
"Либо вы помогате Украине оружием добровольно и в том объеме, который она просит",
либо
"Украинцы ЗАСТАВЯТ вас это сделать".
И вот тогда всему миру будет СТРАШНО.
Украинцы недовольны поддержкой Европы. Украинцы вообще постоянно недовольны. Украинские политики в курсе. Теперь в курсе и европейские политики. И вообще, почему они не в плацкарте?
Об этом на своей странице в Facebook пишет Сергей Фурса, информирует UAINFO.org.
Украинцы кричат «зрада». Макрон, дескать, склоняет нас к переговорам с Путиным. Макрон действительно сказал, что мы обречены на переговоры с Путиным или кто там в этот момент будет в Кремле за главного. Но он сказал об этом в конце фразы. А в начале прозвучало, что Украина должна выиграть эту войну, «Мы» должны им в этом помочь и потом все равно будут переговоры. При этом, французы говорят даже о победе, которые включают возврат Крыма. И да, зафиксировать это надо на переговорах. Так что, с этим кто-то спорит? Или мы ожидаем, что мы войдем в Кремль и сожжем Москву? А если нет, то как закончить все это без переговоров? Или Макрон должен спеть песню «Путин-Х..ло» и только тогда украинцы будут довольны президентом, которого себе выбрали французы? Так только тогда будет разорван канал дипломатической связи с Путиным.
Кстати, если кто-то думает, что Макрон получает удовольствие от звонков Путина, то он сильно ошибается. Макрон вынужден часами общаться с безумным кремлевским дедом, десятиминутные цитаты которого заставляют нас рвать на себе волосы и кричать. А Макрон слушает это часами. Он что, мазохист? Может можно понять, что это его роль. Коммуникатора от Запада. Чтобы не оборвать связь. Чтобы в конце, когда помощь Запада Украине поможет выкинуть Путина к черту с нашей земли, можно было сесть и поговорить. И за столом был кто-то, кто бы этот разговор модерировал. Или вы хотите видеть там Эрдогана, который по ходу дела отпишет себе Крым?
Шольц? Это действительно странная история. У нас всегда были сильные ожидания от Германии. И как от страны и как от лидера Европейского Союза. И слишком много заявлений лидера Германии расходятся с делом. Но, при этом, если посмотреть на статистику военной помощи, то немцы неожиданно окажутся на четвертом месте. Цифры говорят точнее, чем эмоции. Плюс, крайне важна роль Германии как лидера Европейского союза. А те санкции, которая Европа ввела против России уже очень сильно превосходят наши самые смелые ожидания. Да, они ниже желаний. Но больше ожиданий.
А Драги? Позиция Италии сейчас гораздо более проукраинская, чем мы могли представить.
Да, Европа дает нам мало оружия. Да и рынок оружия, зараза, такой сложный и специфический. Все эти ограничения на реэкспорт и так далее. Но беда в том, что Европа давно жила в мире, в котором оружие просто не нужно. В котором война невозможна в принципе. А если что, всегда есть США и их армия. И поэтому произошла демилитаризация Европы. Им просто реально мало есть что дать нам.
Украинцы недовольны. А русские? Ведь логично, если украинцы недовольны Макроном и Шольцом, то русские должны быть довольны? Ведь украинцы думают, что Шольц и Макрон большие друзья Путина? А русские резко сокращают поставки газа в Германию и Францию. Прям сильно резко. Прям прямо сейчас, когда ЕС готовится дать Украине статус кандидата, когда Макрон, Шольц и Драги едут в поезде. Поток по Северному потоку сократился более чем на 50%. Почувствовали немцы. Почувствовали французы. Вряд ли это результат «довольного Путина». Вряд ли пасквили Медведева, которые, не приходя в сознания пишет в свой телеграмм грязные ругательства как про Украину, так и про Шольца, свидетельствуют о большой дружбе.
Европа покупает российский газ и нефть? Да, пока покупает. Но например экспорт российского газа в страны «не бывшего СССР» в этом году упали на 30%. Нефтяное эмбарго приведет к тому, что продажи нефти в страны ЕС к концу года упадут в 10 раз. Это все, кстати, приводит в том числе и к замедлению экономики Европы. Можно было бы сократить резче? Да, наверное. Если бы политики забыли об интересах собственных избирателей. Но тогда в Европе выбрали бы других политиков. И уж тогда фото лидеров Германии, Франции и Италии в украинском поезде было бы невозможной фантастикой.
Мир просто сложнее, чем нам кажется…
И да, российская пропаганда никуда не делась. И в Украине тоже. Множество тараканов еще вылезут из своих щелей. А часть уже повылазила. И на что, как вы думаете, они бросят все свои усилия? Когда уже нельзя будет говорить украинцам о том, что Россия хорошая. Вся мощь российской пропаганды будет направлена на идею «Запад плохой». Наверное, не стоит им помогать….
За 77 послевоенных лет в подкорку населения Германии была вбита аксиома, что во ВМВ виновата одна только Германия, вина Германии перед Россией огромна, не имеет цены и срока давности.
Грубо говоря, как в том анекдоте:
п.1 Для Германии Россия всегда права.
п.2. Если Россия не права, смотри п.1
Switchblade 600 є помітно важчим, ніж Switchblade 300 - важить 23 кг, але його теж можна переносити вручну, а час встановлення складає 10 хвилин.
За даними компанії-виробника, Switchblade 600 може атакувати цілі на відстані до 40 км і перебувати в повітрі протягом 40 хвилин. Швидкість атаки в нього вища, ніж у попередника - 185 км/год. Його бойова частина використовується для знищення бронетехніки.
Во-первых, для меня было совершенно очевидно, что Порошенко является типичным олигархом - со всеми вытекающими из этого перспективами.
Во-вторых, он был одним из учредителей преступной организации под названием Партия регионов.
В-третьих, Порошенко клялся на известных пленках майора Мельниченко в верности Кучме.
В-четвертых, он был «любым друзем» №1 у президента Ющенко.
В-пятых, в правительстве Януковича-Азарова в 2012 году Порошенко трудился министром экономики, и поэтому на нем также лежит вина за искусственное удержание тогда стабильного курса гривны, для чего травились золотовалютные резервы и набирались новые внешние кредиты. Соответственно, он в определенной мере виновен и в обвале в 2014 году гривны.
В-шестых, именно Порошенко стал одной из главных причин поражения «оранжевой» революции. Александр Зинченко на пресс-конференции в 2005 году обвинил его в коррупции, а затем данное обвинение поддержала Тимошенко. После чего Ющенко отправил в отставку Тимошенко с поста премьер-министра, Порошенко с поста секретаря СНБО, а Зинченко сам подал в отставку с должности руководителя секретариата президента. Позднее благодаря всему этому, как известно, во власть вернулись «регионалы», а в 2010 году президентом стал Янукович.
Тем не менее, Петр Алексеевич был избран президентом. При этом сторонники Порошенко либо считали негативные моменты из его биографии недостаточно убедительными, либо заявляли, что он своим активным участием в Майдане себя полностью морально реабилитировал, а впредь - став президентом - ни за что не предаст идеалы Революции достоинства.
Больше никаких шансов этому профессору Мориарти в коррупции я не дам!
Ну, хіба що мізки в тебе. І те - насправді вкрав беня через своє Г+Г, але тобі залишив зписку "вкрав Порох".
Здохни, мразота ти ольгінська
А Україна була ослаблена асфальтом.
а дайте йому ще 2й срок і на Україну нападет порох і байден.
Перше, що зробив зеля, це не підготовка до війни з ******, а розвал всього, що зробив до нього Порох і відкриття кримінальних справ проти Порошенка і Байдена.
Вова як тобі шашлички що ми вже четвертий місяць їмо ??
К примеру, еще в конце 2015 года тогдашний премьер-министр Арсений Яценюк пообещал, что в 2016-м в Украине откроют линию изготовления боеприпасов к стрелковому оружию. Но сделать это так и не успел - Яценюка отправили в отставку.
В июле 2016 року глава «Укроборонпрома» сообщил, что на рассмотрении правительства находится проектная документация и смета нового патронного завода. Ожидалось, что он сможет производить боеприпасы не только для ВСУ, но и на экспорт.
Следующее упоминание о патронном заводе было в марте 2017-го: тогда Кабмин принял постановление о государственной целевой программе создания и обновления производства боеприпасов до 2021 года. В том году пятый президент Петр Порошенко пообещал построить в Украине патронный завод. Из госбюджета должны были выделить 1,4 млрд. грн. В конце 2017 года в Министерстве экономики сообщили, что ведется подготовка к запуску завода в 2018-2019 годах. Но завод так и не построили.
***** ви пригожинські, це у вас авторкратична система правління країною, що ваше *****, що ***** - а при Пороху як-не-як, хреново, але більш-менш існувала і діяла парламентсько-президентська система упавління Україною!
там 24 часа в сутки 7 дней в неделю мертвечуковские ведущие ни слова про Порошенко не скажут.
там только про Бубочку
Провідний політик-опозиціонер з України звернувся до лідерів держав, міністрів та парламентарів із закликом посилити антипутінську коаліцію.
"Не буде миру, стабільності та безпеки, якщо ми не зупинимо путіна. Це війна не проти України, це війна, яка була заздалегідь спланована і тепер ведеться росією проти всіх нас. В Україні зараз вирішується майбутнє світу. Немає місця десь осторонь чи посередині, тому що зло є злом. Ви повинні вибрати свою сторону. Тому мій рішучий заклик до всіх вас буде таким: приєднуйтеся до глобальної антипутінської коаліції і приєднуйтеся вже сьогодні!", - наголосив Порошенко.
П'ятий Президент наголосив, що росія використовує все, що в неї є, щоби шантажувати світ. "Це не продовольча криза, яка кидає виклик світові - це "голодна війна" путіна. Це не міграція, яку провокує голод - це "війна біженців" путіна. Назріває не енергетична криза - це "енергетична війна" путіна. І все це супроводжується агресивною путінською дезінформацією та пропагандою, які отруюють розум людей", - вважає лідер "ЄС".
"Погана новина - у тому, що путін не хоче зупинятися. Хороша новина в тому, що путіна можна зупинити, якщо ми всі будемо єдині. Якщо він зрозуміє, що його гра закінчена", - зазначив п'ятий Президент.
"Влада путіна не залежить від влади його військових - ми це доводимо щодня. Швидше, його сила полягає в його здатності залякати, маніпулювати та шантажувати інших. Настав день, щоб перестати цього боятися. Настав час депутінізації росії та світу", - вважає Петро Порошенко.
Він також наголосив, що стратегія депутінізації означає більше зброї для України. "Йдеться про додаткові санкції проти росії, енергетичне та торгове ембарго, про відсутність торговельних угод з москвою. Зрештою, йдеться також про "План Маршалла" щодо відбудови України. І про перспективи членства України в ЄС та НАТО", - каже політик.
"Я вірю, що через тиждень Україна отримає статус кандидата на вступ до ЄС. Ми платимо за це найвищу ціну. А також цього року Україна має отримати План дій щодо членства в НАТО. Обидва кроки потребують сміливості зупинити цю війну в 2022 році, інакше це ризикує розв'язати небезпечні процеси по всій земній кулі, які було б важко зупинити", - резюмує Петро Порошенко.
Детальніше - на відео в матеріалі 5-го телеканалу "В Україні зараз вирішується майбутнє світу"
Глобальний Бакинський Форум відбувається під егідою президента Азербайджану Ільхама Алієва. Тема цьогорічного форуму - "Загрози глобальному світопорядку". У форумі беруть участь колишні глави держав та урядів, міністри, офіційні представники міжнародних та неурядових організацій, впливові політики з понад 50 країн світу.
Бакинському Форумі , де Порошенко по пунктах , без жодного папірця
виклав своє бачення розвитку Украіни під час війни !!
Респект і подяка Петру Олексійовичу за чесне служіння нашій краіні і нашому народу !!