Порошенко призвал немецкое правительство предоставить Украине больше оружия: Это кратчайший путь к миру. Мы готовы выиграть эту войну. ВИДЕО

Петр Порошенко в эфире телекомпании Deutsche Welle призвал западных партнеров предоставить Украине как можно больше тяжелого вооружения. Порошенко подчеркнул: это - кратчайший путь к миру.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

"Следует четко понимать, что поставки оружия являются кратчайшим путем к миру. Ведь сейчас Россия имеет в десять раз больше артиллерийских систем, больше гаубиц, чем украинские военные. Но даже при этих условиях украинцы смогли удивить мир и остановить так называемую "вторую крупнейшую армию мира ", которая, конечно, таковой не является. Для мира нужны всего лишь три вещи - оружие, оружие и оружие. Первое измерение такого оружия - это танки, гаубицы, противоракетные системы, истребители. Второе измерение - это эмбарго и санкции. И третье измерение - депутинизация России", – объясняет Порошенко.

"Мы ожидаем, и не только от наших американских партнеров, но и от немецких партнеров, от других государств-членов НАТО значительное увеличение поставок оружия, эффективного оружия, что стало бы изменением правил в этой войне. Можете себе представить, что будущее Европы, будущее мира сейчас зависит от 1000 бронемашин, 500 танков, 100 истребителей, 300 реактивных систем залпового огня? И это собственно то, что мы рассчитываем получить на вооружение для наших Вооруженных Сил. Мы не нуждаемся в НАТОвских солдатах на украинской земле. Просто помогите нам спасти Европу. Помогите нам сделать вашу работу. Это также и мой призыв к немецкому правительству - будьте бок о бок с нами, ведь это жизненно важно для будущего Европы", - говорит Порошенко.

"Мы готовы выиграть эту войну. И я абсолютно уверен в том, что демократия нуждается в защите. Больше оружия для Украины - это путь к миру, а больше оружия для России – это путь к полноценной катастрофе в Европе. Кто знает, кто будет следующим? Путин считает, что даже Дрезден, где он когда-то служил много лет назад, этот город - тоже его земля. А завтра он может постучаться в двери Польши, стран Балтии. И как знать, может и в любое другое государство в Европе. И именно поэтому мы должны депутинизировать Россию", - подчеркивает Порошенко.

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"Украинские военные выполняют сегодня действительно историческую миссию, и я горжусь тем, что с 2014 года мы смогли создать такие Вооруженные Силы, которые смогли удивить весь мир. Демонстрирующие свою эффективность. Демонстрирующие ответственность. Мы защищаем нашу землю, свои семьи, пожилых людей. И мы защищаем наше будущее", - подчеркнул пятый президент.

Он также отметил, что Путин понимает только язык силы.

"Если вы слабые, вы не найдете с ним никакого компромисса. И те страны, которые предлагают отдать Путину какие-то территории, они должны понимать, что таким образом они предлагают умилостивить тигра. Это лишь создаст основания для Путина пойти дальше. А потому моя просьба, мой призыв к вам – никакого умиротворения с Путиным. Нам нужно больше оружия для того, чтобы сделать и вашу работу. Нам нужно больше оружия, чтобы спасти Европу", – резюмирует Порошенко.