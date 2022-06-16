Макрон, Шольц и Драги прибыли в Ирпень. ВИДЕО

Лидеры Франции, Германии и Италии прибыли в Ирпень, чтобы своими глазами увидеть разрушения, которые причинила российская армия.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BFM TV, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц и Марио Драги прошли по улицам города, где 75% зданий были разрушены в результате вторжения российских войск.

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