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Макрон, Шольц и Драги прибыли в Ирпень. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Лидеры Франции, Германии и Италии прибыли в Ирпень, чтобы своими глазами увидеть разрушения, которые причинила российская армия.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BFM TV, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц и Марио Драги прошли по улицам города, где 75% зданий были разрушены в результате вторжения российских войск.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Многочисленные человеческие потери, страдания и разрушения, которые продолжаются месяцами": премьеры Черногории и Албании посетили Ирпень и Бородянку. ВИДЕО 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Продовольственная безопасность, оружие и поддержка Украины - темы для обсуждения Зеленского с Макроном, Шольцем и Драги, - Ермак
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Топ комментарии
+26
Дайте им по лопате и отвезите туда, где массовые захоронения вскрывают с нашими казнёнными руснёй. В 1945 это немцам помогло мозги слегка вправить.
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16.06.2022 13:14
+21
Їм ще треба про Маріуполь розповісти , бо там в 1000 крат вбивств і зґвалтувань больше
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16.06.2022 13:15
+15
Показать їм РЕФРЕЖЕРАТОРИ З ДОХЛИМИ ОРКАМИ - їм це мозги прочистить
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16.06.2022 13:16
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Дайте им по лопате и отвезите туда, где массовые захоронения вскрывают с нашими казнёнными руснёй. В 1945 это немцам помогло мозги слегка вправить.
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16.06.2022 13:14 Ответить
Їм ще треба про Маріуполь розповісти , бо там в 1000 крат вбивств і зґвалтувань больше
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16.06.2022 13:15 Ответить
Показать їм РЕФРЕЖЕРАТОРИ З ДОХЛИМИ ОРКАМИ - їм це мозги прочистить
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16.06.2022 13:16 Ответить
...і шлунки теж.
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16.06.2022 14:15 Ответить
Перекладачі українські ? Бо часто перекладачі перекладають в інтересах кацапів
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16.06.2022 13:18 Ответить
стара Европа нарешті побачить результат злочинного блокування вступу України в НАТО
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16.06.2022 13:19 Ответить
Нічого вони не побачать, доки не знімуть з очей шори. А зняти їх може допомогти орко свинособака своїми парочкою прильотів десь поруч.
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16.06.2022 13:24 Ответить
Микрон ,же недавно звиздел , что не приедет , а оно вон ,как вышло
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16.06.2022 13:20 Ответить
Коли бачиш італійського премьєра,то відразу чомусь згадується адвокат Терразіні з телесеріалу "Спрут"...
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16.06.2022 13:23 Ответить
Дитина, Латина та Перина
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16.06.2022 13:23 Ответить
Мирний план з фашиською країною кажете. Дивіться що робиться.
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16.06.2022 13:25 Ответить
Три тормоза ЕС.
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16.06.2022 13:25 Ответить
Даже по этим кадрам видно, что на них произвело впечатление, несмотря на весь цинизм больших политиков и Ирпень сейчас уже убран причесан и не самая страшная рана Украины.
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16.06.2022 13:26 Ответить
Та їм начхати
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16.06.2022 13:34 Ответить
Зробив пєчальноє ліцо і поїде додому, щоб знову звонити ***** та просити шоб його нє уніжалі...
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16.06.2022 13:28 Ответить
Повезіть в Маріуполь, вони ******* русскій мір, їм сподобається
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16.06.2022 13:31 Ответить
да....глядя на презика хфранции на ум приходит,что это автор великолепной песни:"Ах макроша,нам ли жить в печали"?!! А на балабайке аккорды вован аранжирует.
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16.06.2022 13:49 Ответить
три богатирі навиворіть
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16.06.2022 14:18 Ответить
зустріти поважних гостей у пожмаканій футбольці кольору хакі і кросівках ...це стильно???
(чи шо це таке??)

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16.06.2022 14:24 Ответить
Не встиг переодягтись....дуже зморений.....керувати країною не придатний....одним словом оманське шоблойоблокаламойське!
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16.06.2022 14:37 Ответить
Це найменша проблема.
Така метода, відео і фото для Заходу. Візуалізація того, що країна у стані війни.
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16.06.2022 15:29 Ответить
але ж навіть у стилі мілітарі є більш шось схоже на уніформу верховного главкому воюючої Держави... (вони ж не в окопи, на передову до нього приїхали...а в столицю...в палац... на заплановану зустріч...)
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16.06.2022 15:36 Ответить
Воно не відчуває себе президентом. Воно досі воює з ПРЕЗИДЕНТОМ Порошенком, а не з ******. Тому воно думає, що хоч штанами або майкою може бути схожим на головнокомандуючого.
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16.06.2022 15:43 Ответить
 
 