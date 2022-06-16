Макрон, Шольц и Драги прибыли в Ирпень. ВИДЕО
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Лидеры Франции, Германии и Италии прибыли в Ирпень, чтобы своими глазами увидеть разрушения, которые причинила российская армия.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BFM TV, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц и Марио Драги прошли по улицам города, где 75% зданий были разрушены в результате вторжения российских войск.
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Топ комментарии
+26 Старый зольдат
показать весь комментарий16.06.2022 13:14
+21 Sophia-Maria Duglass
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+15 Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий16.06.2022 13:16
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(чи шо це таке??)
Така метода, відео і фото для Заходу. Візуалізація того, що країна у стані війни.