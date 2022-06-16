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"Сказали, что никто медали не получит, только деньгами", - оккупант похвастался девушке о вознаграждении за убийство украинцев. АУДИО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские солдаты продолжают убивать украинцев. Один из оккупантов в разговоре со своей девушкой признается, что убил до 10 украинских пехотинцев.

Об этом свидетельствует новый перехваченный разговор, обнародованный Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Девушка россиянина интересуется, за что ему дали медаль. В ответ солдат рассказывает, что 28 мая бил по украинским бойцам издалека и даже не вступал в бой.

"Мы были далеко. Мы отстреляли, добили и уехали. У нас же не было задачи вступать в бой. Наш командир сразу сказал, что мы не поедем никуда. Просто добили и они (украинцы. – Ред.) даже не успели убежать. Я уничтожил один БТР и до 10 человек пехоты. Это правда", - рассказал захватчик.

Также обсуждают, какое вознаграждение он "заслужил", убивая украинцев: "Сказали, что никто медали не получит, только деньгами".

По данным разведки, военнослужащим оказался Иван Афлятонов, 1998 года рождения, из Казани. Он с 22 мая находится на территории Херсонской области.

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Топ комментарии
+14
Дамировна может себе подыскивать Армэна. Её ненаглядый если и приедет,то в мешке.
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16.06.2022 13:24
+12
Грошима на похорони
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16.06.2022 13:28
+9
Частями приедет.
Если серьезно, то эти орки и за поребриком теперь не очень нужны - сломаная психика, утерянные профессиональные навыки. Все, что умеют - это убивать.
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16.06.2022 13:29
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Дамировна может себе подыскивать Армэна. Её ненаглядый если и приедет,то в мешке.
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16.06.2022 13:24 Ответить
Частями приедет.
Если серьезно, то эти орки и за поребриком теперь не очень нужны - сломаная психика, утерянные профессиональные навыки. Все, что умеют - это убивать.
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16.06.2022 13:29 Ответить
Грошима на похорони
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16.06.2022 13:28 Ответить
здавайся і приходь до мене я тобі в лобі навічно медаль приеба*шу
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16.06.2022 13:29 Ответить
авжеж, медальки путя дає лише за згвалтування українських немовлят.

уроди, прости Господи, як їх тільки земля свята носить!
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16.06.2022 13:38 Ответить
Окупант,твая кацапская родіна бросіт тебя.Всегда. Майже цитата...
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16.06.2022 13:40 Ответить
Пи\деть - не мешки ворочать. Это ещё скромный чурка. А мог же и роту танков подбить, и батальон пехоты. А на отходе и самолёт сбить.
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16.06.2022 13:41 Ответить
стаю байрактаров.
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16.06.2022 16:11 Ответить
русомирского рассказчика истребить тоже на дальнем расстоянии, Байрактары позволяют.
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16.06.2022 13:42 Ответить
Вафлятонов ну и фамилия😁😁😁
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16.06.2022 13:42 Ответить
Цю тварюку и його родину знищити !
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16.06.2022 13:45 Ответить
Вам не все розповіли. Медалі отримаєте, але посмертно.
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16.06.2022 13:52 Ответить
пожелаем ваньке черный полиэтиленовый мешок подходящего размера, заслужил....
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16.06.2022 13:56 Ответить
Ну так рєзніков може підтвердити чи спростувати підбиття бмп за 28 травня
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16.06.2022 14:00 Ответить
Хрен вам медали и хрен вам денег, вас ху#ло на фарш послал в Украину, потому что, вы ему и нахрен не нужны, а вы дураки губы раскатали!
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16.06.2022 15:21 Ответить
здається найшов цю суку:
https://vk.com/id153614557

https://www.facebook.com/profile.php?id=100017825285654

"привітався" і сказав багато чого.

зміст - український Мосад формується
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16.06.2022 19:14 Ответить
Напишите что ее муж ***** сдох на Украине
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16.06.2022 22:23 Ответить
 
 