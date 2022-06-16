"Сказали, что никто медали не получит, только деньгами", - оккупант похвастался девушке о вознаграждении за убийство украинцев. АУДИО
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Российские солдаты продолжают убивать украинцев. Один из оккупантов в разговоре со своей девушкой признается, что убил до 10 украинских пехотинцев.
Об этом свидетельствует новый перехваченный разговор, обнародованный Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.
Девушка россиянина интересуется, за что ему дали медаль. В ответ солдат рассказывает, что 28 мая бил по украинским бойцам издалека и даже не вступал в бой.
"Мы были далеко. Мы отстреляли, добили и уехали. У нас же не было задачи вступать в бой. Наш командир сразу сказал, что мы не поедем никуда. Просто добили и они (украинцы. – Ред.) даже не успели убежать. Я уничтожил один БТР и до 10 человек пехоты. Это правда", - рассказал захватчик.
Также обсуждают, какое вознаграждение он "заслужил", убивая украинцев: "Сказали, что никто медали не получит, только деньгами".
По данным разведки, военнослужащим оказался Иван Афлятонов, 1998 года рождения, из Казани. Он с 22 мая находится на территории Херсонской области.
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Если серьезно, то эти орки и за поребриком теперь не очень нужны - сломаная психика, утерянные профессиональные навыки. Все, что умеют - это убивать.
уроди, прости Господи, як їх тільки земля свята носить!
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"привітався" і сказав багато чого.
зміст - український Мосад формується