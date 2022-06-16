Бабка может быть корректировщиком артиллерии, никому нельзя доверят: Оккупанты стареют от страха перед ВСУ, - перехват СБУ. АУДИО

Российские военные седеют от страха и в каждой бабушке видят корректировщика.

Об этом свидетельствует перехват разговора оккупантов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

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"Приехал к пацанам на передок, так они как деды стали, постарели. У них кукушка едет. За местных – никто не уверен: кто они такие, что они делают. Может они ночью е#ашатся с нами, а днем они – мирные люди. Никому нельзя доверять. Идет бабка с пирожками, а ночью она может быть полковником, корректировщиком артиллерии", - рассказывает один военный РФ другому.

По словам одного из рашистов, шансов продвинуться на юге Украины у них нет: "У них там такие позиции… Чтобы ты понимал, у нас даже летчики боятся летать!"

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