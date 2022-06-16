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Бабка может быть корректировщиком артиллерии, никому нельзя доверят: Оккупанты стареют от страха перед ВСУ, - перехват СБУ. АУДИО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские военные седеют от страха и в каждой бабушке видят корректировщика.

Об этом свидетельствует перехват разговора оккупантов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Приехал к пацанам на передок, так они как деды стали, постарели. У них кукушка едет. За местных – никто не уверен: кто они такие, что они делают. Может они ночью е#ашатся с нами, а днем они – мирные люди. Никому нельзя доверять. Идет бабка с пирожками, а ночью она может быть полковником, корректировщиком артиллерии", - рассказывает один военный РФ другому.

По словам одного из рашистов, шансов продвинуться на юге Украины у них нет: "У них там такие позиции… Чтобы ты понимал, у нас даже летчики боятся летать!"

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Топ комментарии
+46
Перепелися вітізі.
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16.06.2022 14:26
+27
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16.06.2022 14:41
+25
вони ще не бачили внучки і жучки!
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16.06.2022 14:30
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Идет бабка с пирожками, а ночью она может быть полковником, корректировщиком артиллерии", - розповідає один військовий РФ іншому. Джерело: https://censor.net/ua/v3348342
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16.06.2022 14:23 Ответить
а пірожки можуть бути ракетами середної дальності...
запугана кацапня - це напів знищена кацапня,,,,
Слава україньским бабусям - велику справу роблять!
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16.06.2022 14:45 Ответить
..а вдоль дороги мёртвые с косами стоять.. - и тишина
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16.06.2022 15:39 Ответить
Идет бабка с пирожками, а ночью она может быть полковником, корректировщиком артиллерии", Джерело: https://censor.net/ua/v3348342
Кацап явно под наркотой,а СБУ заняться ******
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16.06.2022 20:13 Ответить
Перепелися вітізі.
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16.06.2022 14:26 Ответить
Бабусіни війска України
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16.06.2022 14:29 Ответить
Жах оккупанта❗
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16.06.2022 14:32 Ответить
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16.06.2022 14:42 Ответить
😄😄😄😄😄😄
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17.06.2022 12:20 Ответить
Да!, да, а еще москалики вы все сдохнете раньше своего времени.
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16.06.2022 14:28 Ответить
вони ще не бачили внучки і жучки!
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16.06.2022 14:30 Ответить
і мишку нарушку
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16.06.2022 14:33 Ответить
Це ж славнозвісні, *отряди Зєлєнвскова* - *******!
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16.06.2022 14:32 Ответить
А еще добестным россиянчегам подсовывают отравленную водку, балалайки и лапти!
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16.06.2022 14:33 Ответить
Бабка может быть корректировщиком артиллерии, никому нельзя доверять
а ещё корректировщиком может быть и детка)ну или в худшем случае подростки)
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16.06.2022 14:37 Ответить
А вы свою рашистскую парадку оденьте и в атаку. Сразу до Киева дойдете. Дрыщете по окопам на нашей земле, вояки.
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16.06.2022 14:37 Ответить
Ці суки мають боятися кожного куща, кожної травинки, а вже про наших українців і говорити нічого, будуть утилізувати цих дикунів, що навіть мови не мають одні матюки та кілька слів для зв'язки матюків, усіма доступними засобами
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16.06.2022 14:40 Ответить
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16.06.2022 14:41 Ответить
Ці слова з цієї пісні.
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16.06.2022 15:09 Ответить
Бабка бандеровка приходит на базар с портретами Шарикова и Швондера..и рекламируе...
Продам Антихристов путлера за 5 гривен за морду каждого лица...
Мужик подходит и спрашивае..
Бабусю..а морды профессора Преображенского или доктора Борменталя которые наделали Шариковых 150 мое. Нету)))бабуля каже...нема синку...
Жаль...спалив би гадів мавзолєйних...
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16.06.2022 14:47 Ответить
Отрицательный смех
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16.06.2022 20:15 Ответить
ну а хто зробив таких уродів з русскіх, як не русская елітка, інтелігенція типу невзорова, журналістів, блогерів типу опозиційних, режисерів в тому числі і радянських "харошіх", всі ті актери, співаки і співачки, шоумени та решта представників "культури", це ж вони все і зробили.
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16.06.2022 21:19 Ответить
Сріться і сціться кацапи... Слава ЗСУ!!!
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16.06.2022 14:47 Ответить
Кацапи,все тільки починається. Далі буде...
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16.06.2022 14:47 Ответить
Які мужні офіцери СБУ, які мужні "перехоплоення" для лохів по вухах. А не можуть ці СБУ зайти в тил ворога і притягнути декілька кацапських морд для суду, або там знищити, як це робили при Порошенко?
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16.06.2022 14:57 Ответить
Зато при деле! ничего вместо Бакланова назначат Татарова,вот тогда посмеемся!
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16.06.2022 20:16 Ответить
Тема боевых гусей и помётных атак с курятника не раскрыта....
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16.06.2022 15:01 Ответить
так-так. Дідо Байден бабці пиріжків скоро ще більше спече ))
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16.06.2022 15:07 Ответить
А що ж так, невже не зустрічають квітами окупантів, як в 2014 лугандон ???
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16.06.2022 18:05 Ответить
Как может ехать кукушка, если у россиян она изначально поехавшая?
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16.06.2022 18:32 Ответить
 
 