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Бабка может быть корректировщиком артиллерии, никому нельзя доверят: Оккупанты стареют от страха перед ВСУ, - перехват СБУ. АУДИО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские военные седеют от страха и в каждой бабушке видят корректировщика.
Об этом свидетельствует перехват разговора оккупантов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Приехал к пацанам на передок, так они как деды стали, постарели. У них кукушка едет. За местных – никто не уверен: кто они такие, что они делают. Может они ночью е#ашатся с нами, а днем они – мирные люди. Никому нельзя доверять. Идет бабка с пирожками, а ночью она может быть полковником, корректировщиком артиллерии", - рассказывает один военный РФ другому.
По словам одного из рашистов, шансов продвинуться на юге Украины у них нет: "У них там такие позиции… Чтобы ты понимал, у нас даже летчики боятся летать!"
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+46 MausMike
показать весь комментарий16.06.2022 14:26
+27 Вася Шевченко f77d76ba
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+25 Viden
показать весь комментарий16.06.2022 14:30
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запугана кацапня - це напів знищена кацапня,,,,
Слава україньским бабусям - велику справу роблять!
Кацап явно под наркотой,а СБУ заняться ******
а ещё корректировщиком может быть и детка)ну или в худшем случае подростки)
Продам Антихристов путлера за 5 гривен за морду каждого лица...
Мужик подходит и спрашивае..
Бабусю..а морды профессора Преображенского или доктора Борменталя которые наделали Шариковых 150 мое. Нету)))бабуля каже...нема синку...
Жаль...спалив би гадів мавзолєйних...