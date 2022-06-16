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боеприпасы (1937) война (46763) обстрел (20144) СБУ (18679) Харьков (6515) кассетные боеприпасы (70)

Получены новые подтверждения, что оккупанты применяют запрещенные виды боеприпасов при обстрелах городов, - СБУ. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

СБУ получила новые подтверждения, что войска РФ используют запрещенные виды боеприпасов при обстрелах городов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, следователи Службы безопасности получили их в ходе документирования военных преступлений российских военных на Северной Салтовке – наиболее пострадавшем от вражеских бомбардировок и обстрелов жилом массиве Харькова.

В часности, по предварительным выводам экспертов, оккупанты использовали среди прочих и кассетные боеприпасы, запрещенные в большинстве цивилизованных стран мира.

Сообщается, что при осмотре задокументированы разрушения и повреждения почти всех зданий на территории этого массива, а это:

  • 4 дошкольных учебных учереждения,
  • 2 общеобразовательные школы,
  • 1 поликлиника,
  • 2 супермаркета,
  • 59 многоквартирных жилых домов высотой в 9, 12 и 16 этажей.

Также в ходе осмотра изъяты многочисленные обломки боеприпасов, которые отправили на экспертизу .

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Сбор и фиксацию доказательств военных преступлений россиян следователи СБУ осуществляют в рамках многоэпизодного уголовного производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

"Все собранные доказательства военных преступлений российских военнослужащих будут переданы в Международный уголовный суд в Гааге для привлечения их к ответственности. Досудебное расследование проходит при процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры", - говорится в сообщении.
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Топ комментарии
+10
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16.06.2022 16:06
+9
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16.06.2022 16:04
+5
Не розумію я цієї теми із забороненою зброєю. Тобто, вбивати мирних мешканців, руйнувати будинки і школи із незабороненої зброю, це ок?
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16.06.2022 15:59
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Не розумію я цієї теми із забороненою зброєю. Тобто, вбивати мирних мешканців, руйнувати будинки і школи із незабороненої зброю, це ок?
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16.06.2022 15:59 Ответить
запрещенная, потому что накрывает сразу огромные территории, где заведомо нет военных объектов, т.е. заведомо и умышленно направленная на уничтожение гражданского населения.
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16.06.2022 16:16 Ответить
А СБУ ЗОВСІМ не цікавить діяльність Тарана по розвалу армії ?

Деятельность экс-министра обороны Тарана должна быть расследована - Сергей Рахманин

https://youtu.be/xY_GD8qppjw
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16.06.2022 16:03 Ответить
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16.06.2022 16:04 Ответить
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16.06.2022 16:06 Ответить
за агентуру ФСБ переживаешь?
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16.06.2022 16:12 Ответить
Як вже дістали ці благородниє толерасти,беріть приклад з мосаду,чи тільки бабла з бізнесу трусити спроможні?
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16.06.2022 16:24 Ответить
Зробіть запит до ООН. Там дадуть Вам відповідь за міжнародним правом.
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16.06.2022 16:35 Ответить
Коли ми читаємо цю статтю частина місцевих жителів продовжують жити у підвалах на
Північній Салтівці. Нікуди їхати, та і на 2 тис. грн допомоги довго не проживеш, тому
живуть, їжу готують на вогнищах, за дрова повалені вибухом дерева по всьому
мікрарайону. Думаю Бубочкє треба подякувати за щасливе життя, епоха бідності
при Пороху дійсно закінчилась, зараз просто виживання у злиднях.
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16.06.2022 23:01 Ответить
та де вони використають тi 2000 якщо картки не працюють? Електрики нема, Internet нема. Ти по ходу не з Украiни. Якийсь пiдозрiлий, ворожнечу сiэш. Iди в спам на всяк випадок.
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17.06.2022 03:45 Ответить
 
 