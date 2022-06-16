Получены новые подтверждения, что оккупанты применяют запрещенные виды боеприпасов при обстрелах городов, - СБУ. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
СБУ получила новые подтверждения, что войска РФ используют запрещенные виды боеприпасов при обстрелах городов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Как отмечается, следователи Службы безопасности получили их в ходе документирования военных преступлений российских военных на Северной Салтовке – наиболее пострадавшем от вражеских бомбардировок и обстрелов жилом массиве Харькова.
В часности, по предварительным выводам экспертов, оккупанты использовали среди прочих и кассетные боеприпасы, запрещенные в большинстве цивилизованных стран мира.
Сообщается, что при осмотре задокументированы разрушения и повреждения почти всех зданий на территории этого массива, а это:
- 4 дошкольных учебных учереждения,
- 2 общеобразовательные школы,
- 1 поликлиника,
- 2 супермаркета,
- 59 многоквартирных жилых домов высотой в 9, 12 и 16 этажей.
Также в ходе осмотра изъяты многочисленные обломки боеприпасов, которые отправили на экспертизу .
Сбор и фиксацию доказательств военных преступлений россиян следователи СБУ осуществляют в рамках многоэпизодного уголовного производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).
"Все собранные доказательства военных преступлений российских военнослужащих будут переданы в Международный уголовный суд в Гааге для привлечения их к ответственности. Досудебное расследование проходит при процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры", - говорится в сообщении.
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https://youtu.be/xY_GD8qppjw
Північній Салтівці. Нікуди їхати, та і на 2 тис. грн допомоги довго не проживеш, тому
живуть, їжу готують на вогнищах, за дрова повалені вибухом дерева по всьому
мікрарайону. Думаю Бубочкє треба подякувати за щасливе життя, епоха бідності
при Пороху дійсно закінчилась, зараз просто виживання у злиднях.