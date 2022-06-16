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"Люди начнут сами себя стрелять нах#й", - оккупант жалуется жене, что не может вернуться из Украины. АУДИО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Жены рашистов пытаются вернуть своих мужей домой, пока они еще живы. Впрочем, командование не дает им такой шанс.

Об этом свидетельствует перехват разговора рашиста с супругой, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГУР МО.

Внимание! Ненормативная лексика!

"Будете вы там до конца военных действий. Не раньше осени. То есть, не раньше сентября. Замены вам нет. Даже тех, у кого контракты истекают – все равно будут там, пока не закончатся военные действия", - говорит военному жена.

Оккупант объясняет, что эта ситуация заставит их идти на крайние меры: "Если ничего не изменится, люди узнают эту информацию и начнут сами себя стрелять. Другого выхода нет, как домой уехать. Здесь или тебя, или ты. Каждый день сидишь и думаешь: пиз… (ударит) рядом с тобой, останутся от тебя одни кроссовки".

А на очередные возражения жены по поводу отсутствия замены, говорит: "Пусть полностью выводят. Какая замена? Здесь пацаны 19-летние сидят…"

Смотрите: Бабка может быть корректировщиком артиллерии, никому нельзя доверят: Оккупанты стареют от страха перед ВСУ, - перехват СБУ. АУДИО
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Топ комментарии
+18
Хай дружина не хвилюється, скоро повернеться, але в найкращому випадку у мішку, по частинам
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16.06.2022 17:22
+16
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16.06.2022 17:41
+15
З діологу зрозуміло що кацапська самка навіть не хоче шоб ото повернулось живим,бо гроші за дохлого-краще...
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16.06.2022 17:27
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Хай дружина не хвилюється, скоро повернеться, але в найкращому випадку у мішку, по частинам
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16.06.2022 17:22 Ответить
З діологу зрозуміло що кацапська самка навіть не хоче шоб ото повернулось живим,бо гроші за дохлого-краще...
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16.06.2022 17:27 Ответить
Скоріше,б
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16.06.2022 17:27 Ответить
Хорошая идея. амебы должны перестрелять друг друга. В качестве гуманных вариантов можно также резать, душит и загрызать. Главное результат - избавление человеческого и животного мира от орков.
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16.06.2022 17:32 Ответить
Так, пацани, дійте! Можете стріляти собі не тільки в х#й, а і в інші частини тіла - головне не промахніться!
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16.06.2022 17:33 Ответить
І кожного разу, як в орка від українського вільного повітря бодай якась мислЯ в макитрі з'являється - як в цього, що треба гуртом виходити і робити, оркиня йєвойнайа мислЮ ту обов'язково заб'є, мовляв, нєть нічіво здєлать ніззяя тірпі
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16.06.2022 17:34 Ответить
їх попереджали
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16.06.2022 17:38 Ответить
Дружина кацапа розраховувала що він натягне з України трофеїв а тут облом. Так що похоронка з грошима саме те що треба кацапській самці для щастя - навіть ця тупа ****, яка послала чоловіка вбивати українців, розуміє що назад повернеться чмо з ПТСР і її життя пертвориться на пекло...
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16.06.2022 17:39 Ответить
Почему-то не в ленте новостей цензора такая новость:
Пытаются расширить зону прорыва: Бутусов назвал район основного наступления войск РФ

https://www.dialog.ua/war/253791_1655389413
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16.06.2022 17:39 Ответить
та не сами себе - тебе, піздота кастрамська, недолуга, різати будуть...
матрешка евонная, насся - бері кредіт! - твой все.....
виплатить короче....
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16.06.2022 17:40 Ответить
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16.06.2022 17:41 Ответить
ацтавить панику. И это - в кроссовки "момент" лейте - тогда они на ногах остаются.
Мы еще не все вооружение проверили на эффективность.
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16.06.2022 17:45 Ответить
Люди самі себе стріляти не почнуть - вони прикладу з дурних орків не беруть.
А орки хай стріляються, то добре діло.
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16.06.2022 17:52 Ответить
Вот поетому ***** и требует переговоров и перемирия потому что скоро бунты начнутся не только в армии а и на всей Рашке.
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16.06.2022 19:30 Ответить
Сам собі відповів : стріляйся - поїдеш додому
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16.06.2022 20:00 Ответить
Что делать?! - Вішайся кацап!!!
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16.06.2022 21:06 Ответить
Ну, стрельни хотя бы разок в себя, храбрый воин! Ты же не пробовал - тебе понравится!
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16.06.2022 23:38 Ответить
Ой, тільки не треба це людями називати
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17.06.2022 08:08 Ответить
 
 